Il Bayern batte lo Sporting in casa per 3 a 1 e si prenota per gli ottavi di finale.
Il Bayern Monaco rimane in corsa per gli ottavi di finale della Champions League. Il club tedesco ha vinto in casa contro lo Sporting Lisbona con un netto 3-1 (0-0), nonostante fosse in svantaggio, festeggiando così la quinta vittoria nella sesta partita della fase a gironi.
I bavaresi hanno faticato a lungo e nella seconda metà sono addirittura passati in svantaggio a causa di uno sfortunato autogol di Joshua Kimmich (54').
Ma poi Serge Gnabry (65'), la giovane stella Lennart Karl (69') e il difensore Jonathan Tah (77') hanno ribaltato il risultato in pochi minuti.
Nel finale, il subentrato Alphonso Davies ha festeggiato il suo ritorno dopo un lungo infortunio, avendo subito una lesione al legamento crociato lo scorso marzo.
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finisce la partita con la vittoria per 3 a 1 del Bayern. Grazie per essere stati con noi
-
77°
Esplode l'Allianz, Tah segna la terza rete per i padroni di casa
-
68°
Sono bastati tre minuti al Bayern per far capire chi è la squadra dominante in campo. Karl segna la rete del vantaggio
-
65°
Gnabry pareggia per i padroni di casa
-
53°
Nella nebbia Kimmich segna, ma nella sua porta. Sporting in vantaggio contro l'andamento del gioco
-
Fumogeni sugli spalti rendono difficile la visuale
-
Riprende la partita
-
Finisce sullo 0 a 0 il primo tempo
-
42°
Stavolta e Karl a trovare il legno per i bavaresi. Lo Sporting sembra incapace di reagire, ma il risultato è ancora di 0 a 0
-
36°
Kane ci prova dal limite dell'area, dopo essersi liberato ottimamente: prende la mira, calcia, ma la palla finisce sul palo
-
27°
Suarez impegna Neuer per la prima volta. Il navigato portiere dei bavaresi si dimostra pronto e efficace
-
25°
Gnabry ci prova con una palla a giro, ma il portiere portoghese Silva smanaccia il pallone e sventa il pericolo
-
La palla è prevalentemente sui piedi dei tedeschi (75%)
-
5°
Il Bayern segna, il pubblico esulta, ma la rete è viziata da fuorigioco. Si continua sullo 0 a 0
-
La partita inizia
-
L'Allianz Arena è al completo, i tifosi di casa si aspettano una vittoria
-
Buonasera e benvenuti a questa serata di calcio
-
Le formazioni di Bayern - Sporting Lisbona
-
Il pre partita
Dopo due difficili trasferte contro il PSG e l'Arsenal, il Bayern torna a giocare in casa.
I bavaresi cercheranno di consolidare la loro posizione tra le prime otto della fase a gironi: un risultato positivo contro gli ospiti portoghesi dovrebbe almeno garantir loro un posto nei play-off per gli ottavi di finale di Champions League.
Una vittoria, tuttavia, aumenterebbe notevolmente le possibilità di finire tra le prime otto e assicurarsi un posto diretto negli ottavi di finale.
Lo Sporting, da parte sua, ha iniziato molto bene la stagione di Champions vincendo tutte e tre le partite in casa contro Kairat (4-1), Marsiglia (2-1) e Club Brugge (3-0).
È in trasferta che la squadra di Rui Borges ha avuto qualche problema, non riuscendo a vincere le due partite giocate in Italia contro il Napoli (sconfitta per 2-1) e la Juventus (pareggio per 1-1).
Nel campionato casalingo, lo Sporting è secondo, a cinque punti dalla capolista Porto, ma con tre punti di vantaggio sul Benfica.
-
Lo Young Boys sfida il Barça!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma, alle 18:45, c'è la sfida del Bayern, che come lo Sporting vuole assicurarsi un posto negli ottavi.