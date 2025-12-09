  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Champions League Il Bayern sovrasta lo Sporting dopo essere andato in svantaggio su autorete

Redazione blue Sport

9.12.2025

Bayern – Sporting 3-1

Bayern – Sporting 3-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Il Bayern batte lo Sporting in casa per 3 a 1 e si prenota per gli ottavi di finale.

Redazione blue Sport

09.12.2025, 18:35

09.12.2025, 20:52

Il Bayern Monaco rimane in corsa per gli ottavi di finale della Champions League. Il club tedesco ha vinto in casa contro lo Sporting Lisbona con un netto 3-1 (0-0), nonostante fosse in svantaggio, festeggiando così la quinta vittoria nella sesta partita della fase a gironi.

I bavaresi hanno faticato a lungo e nella seconda metà sono addirittura passati in svantaggio a causa di uno sfortunato autogol di Joshua Kimmich (54').

Ma poi Serge Gnabry (65'), la giovane stella Lennart Karl (69') e il difensore Jonathan Tah (77') hanno ribaltato il risultato in pochi minuti.

Nel finale, il subentrato Alphonso Davies ha festeggiato il suo ritorno dopo un lungo infortunio, avendo subito una lesione al legamento crociato lo scorso marzo.

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finisce la partita con la vittoria per 3 a 1 del Bayern. Grazie per essere stati con noi

  • 77°

    Esplode l'Allianz, Tah segna la terza rete per i padroni di casa

    251209_BAY_SPO_G77-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G77-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G77-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 68°

    Sono bastati tre minuti al Bayern per far capire chi è la squadra dominante in campo. Karl segna la rete del vantaggio

    251209_BAY_SPO_G69-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G69-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G69-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 65°

    Gnabry pareggia per i padroni di casa

    251209_BAY_SPO_G65-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G65-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G65-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 53°

    Nella nebbia Kimmich segna, ma nella sua porta. Sporting in vantaggio contro l'andamento del gioco

    251209_BAY_SPO_G54-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G54-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_G54-ITA.mp4

    09.12.2025

  • Fumogeni sugli spalti rendono difficile la visuale

  • Riprende la partita

  • Finisce sullo 0 a 0 il primo tempo

  • 42°

    Stavolta e Karl a trovare il legno per i bavaresi. Lo Sporting sembra incapace di reagire, ma il risultato è ancora di 0 a 0 

    251209_BAY_SPO_C44-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_C44-ITA.mp4

    251209_BAY_SPO_C44-ITA.mp4

    09.12.2025

  • 36°

    Kane ci prova dal limite dell'area, dopo essersi liberato ottimamente: prende la mira, calcia, ma la palla finisce sul palo

    Harry Kane manca di poco la rete del vantaggio
    Harry Kane manca di poco la rete del vantaggio
    KEYSTONE

  • 27°

    Suarez impegna Neuer per la prima volta. Il navigato portiere dei bavaresi si dimostra pronto e efficace

  • 25°

    Gnabry ci prova con una palla a giro, ma il portiere portoghese Silva smanaccia il pallone e sventa il pericolo

  • La palla è prevalentemente sui piedi dei tedeschi (75%)

  • Il Bayern segna, il pubblico esulta, ma la rete è viziata da fuorigioco. Si continua sullo 0 a 0

  • La partita inizia

  • L'Allianz Arena è al completo, i tifosi di casa si aspettano una vittoria

  •  Buonasera e benvenuti a questa serata di calcio

    Allianz Arena 
    Allianz Arena 
    KEYSTONE

  • Le formazioni di Bayern - Sporting Lisbona

  • Il pre partita

    Dopo due difficili trasferte contro il PSG e l'Arsenal, il Bayern torna a giocare in casa.

    I bavaresi cercheranno di consolidare la loro posizione tra le prime otto della fase a gironi: un risultato positivo contro gli ospiti portoghesi dovrebbe almeno garantir loro un posto nei play-off per gli ottavi di finale di Champions League.

    Una vittoria, tuttavia, aumenterebbe notevolmente le possibilità di finire tra le prime otto e assicurarsi un posto diretto negli ottavi di finale. 

    Lo Sporting, da parte sua, ha iniziato molto bene la stagione di Champions vincendo tutte e tre le partite in casa contro Kairat (4-1), Marsiglia (2-1) e Club Brugge (3-0).

    È in trasferta che la squadra di Rui Borges ha avuto qualche problema, non riuscendo a vincere le due partite giocate in Italia contro il Napoli (sconfitta per 2-1) e la Juventus (pareggio per 1-1).

    Nel campionato casalingo, lo Sporting è secondo, a cinque punti dalla capolista Porto, ma con tre punti di vantaggio sul Benfica.

  • Lo Young Boys sfida il Barça!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma, alle 18:45, c'è la sfida del Bayern, che come lo Sporting vuole assicurarsi un posto negli ottavi.

    • Mostra di più

I più letti

Giovane imprenditrice fa una piccola fortuna grazie al vecchio telefono con cavo
I giovani svizzeri dicono no all'alcol: club in crisi e nuove abitudini
Il termometro è impazzito in Svizzera: registrati 0,3°C a 3016 metri
Ecco cosa dicono i ricercatori sull'onda che ha ucciso diverse persone a Tenerife
Blair è fuori dal Board of Peace per Gaza, Hamas frena sulla fase 2

Altre notizie

Swiss Ice Hockey Games. Willy Riedi rimpiazza Sven Senteler per le prossime partite della Nazionale svizzera

Swiss Ice Hockey GamesWilly Riedi rimpiazza Sven Senteler per le prossime partite della Nazionale svizzera

L'ACB: «Soluzione pronta». Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona

L'ACB: «Soluzione pronta»Cambio di proprietà bocciato, la SFL revoca la licenza all'AC Bellinzona

Scandalo. Calcioscommesse e partite truccate in Turchia, in 11 dietro le sbarre

ScandaloCalcioscommesse e partite truccate in Turchia, in 11 dietro le sbarre

Serie A. Il Milan batte il Torino e torna in testa alla classifica

Serie AIl Milan batte il Torino e torna in testa alla classifica

Video

Bayern – Sporting 3-1

Bayern – Sporting 3-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

09.12.2025

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26     

09.12.2025

Lo sciatore perfetto per Justin Murisier

Lo sciatore perfetto per Justin Murisier

05.12.2025

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

05.12.2025

Bayern – Sporting 3-1

Bayern – Sporting 3-1

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

Lo sciatore perfetto per Justin Murisier

Lo sciatore perfetto per Justin Murisier

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

Più video