Dopo due difficili trasferte contro il PSG e l'Arsenal, il Bayern torna a giocare in casa.

I bavaresi cercheranno di consolidare la loro posizione tra le prime otto della fase a gironi: un risultato positivo contro gli ospiti portoghesi dovrebbe almeno garantir loro un posto nei play-off per gli ottavi di finale di Champions League.

Una vittoria, tuttavia, aumenterebbe notevolmente le possibilità di finire tra le prime otto e assicurarsi un posto diretto negli ottavi di finale.

Lo Sporting, da parte sua, ha iniziato molto bene la stagione di Champions vincendo tutte e tre le partite in casa contro Kairat (4-1), Marsiglia (2-1) e Club Brugge (3-0).

È in trasferta che la squadra di Rui Borges ha avuto qualche problema, non riuscendo a vincere le due partite giocate in Italia contro il Napoli (sconfitta per 2-1) e la Juventus (pareggio per 1-1).

Nel campionato casalingo, lo Sporting è secondo, a cinque punti dalla capolista Porto, ma con tre punti di vantaggio sul Benfica.