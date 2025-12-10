  1. Clienti privati
Champions League Che partita a Baku! L'Ajax si sveglia negli ultimi 10 minuti e manda il Qarabag al tappeto

Redazione blue Sport

10.12.2025

Le prime due partite della serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

10.12.2025, 18:39

10.12.2025, 20:58

L'Ajax vince la prima sfida europea della stagione battendo il Qarabag per 4 a 2.

Partita rimasta nelle mani dei padroni di casa azeri fino al 79esimo, quando conducevano per 2 a 1.

Poi, nel giro di dieci minuti, i lancieri hanno messo a segno tre reti, lasciando così l'ultimo posto in classifica.

Il Qarabag, sempre a sette punti, mantiene aperte le possibilità di giocarsi i playoff per gli ottavi di finale.

Villareal-Copenhagen

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finisce qui signore e signori. Grazie per aver seguito questa partita con noi. Buona serata

  • 89°

    Goool Ajax. Ancora Glouck!

    251210_NL_QAR_AJA_Tor6-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor6-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor6-ITA.mp4

    10.12.2025

  • 82°

    Gooool Ajax! Gaaei manda in vantaggio i lancieri per la prima volta

    251210_NL_QAR_AJA_Tor5-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor5-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor5-ITA.mp4

    10.12.2025

  • 79°

    Gol Ajax! Sul tiro di Oscar Glouck, Kochalski si distende ma non arriva lì dove la palla va a lambire il palo prima di insaccarsi nelle rete

    251210_NL_QAR_AJA_Tor4-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor4-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor4-ITA.mp4

    10.12.2025

  • Paratona di Kochalski che si butta sulla palla calciata dall'olandese Konadu. Il Qarabag rimane in vantaggio!

  • L'Ajax cerca la rete del pareggio, ma i padroni di casa non si lasciano schiacciare

  • 47°

    Goooooool Qarabag! Silva fa esplodere lo stadio Tofiq Bahramov

    251210_NL_QAR_AJA_Tor3-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor3-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_Tor3-ITA.mp4

    10.12.2025

  • Inizio secondo tempo

  • Fine primo tempo

  • 39°

    Goool Ajax! Dolberg scarica dal limite un tiro imprendibile per Kochalski. 1 a 1

    251210_NL_QAR_AJA_TOR2-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_TOR2-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_TOR2-ITA.mp4

    10.12.2025

  • Il pubblico è partecipe, l'atmosfera profuma di impresa storica

  • La squadra di casa ci riprova con il capitano, ma il tiro esce di poco

  • 10°

    Gooool Qarabag! Camilo Duran beffa il portiere dell'Ajax con un delizioso tocco da sotto

    251210_NL_QAR_AJA_TOR1-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_TOR1-ITA.mp4

    251210_NL_QAR_AJA_TOR1-ITA.mp4

    10.12.2025

  • Inizia la partita a Baku - sotto una pioggia battente

  • Buonasera e benvenuti

  • Il Qarabag vuole continuare a stupire, l'Ajax deve vincere

    L'Ajax, quattro volte campione d'Europa, ha perso tutte e cinque le partite del girone in questa stagione e si trova all'ultimo posto nella classifica delle 36 squadre.

    Il Qarabag, che secondo i valori di mercato (24 milioni di euro) vale un solo giocatore delle grandi, potrebbe, vincendo stasera, mettersi dietro il Tottenham, che è nono. A pari merito con Manchester City, Chelsea, Dortmund e Barcellona. 

  • Le formazioni di Qarabag - Ajax

  • Il personaggio

    Gurban Osman Gurbanov, durante la sua carriera da calciatore, ha giocato come attaccante. Con 14 gol in 68 partite, è stato il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale azera, fino al 2025, quando Emin Mahmudov ha battuto il suo record.

    Siede sulla panchina del Qarabag dal 2008, ed è una vera istituzione nel Paese: con la squadra di Baku ha vinto 17 trofei. 

    Gurban Gurbanov 
    Gurban Gurbanov 
    KEYSTONE

  • Il pre partita

    Gurban Gurbanov, allenatore del Qarabağ: «Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Affronteremo una squadra alla ricerca della sua prima vittoria. Si sono preparati molto seriamente per questa partita; sono arrivati a Baku con due giorni di anticipo e si sono allenati in uno stadio locale. L'Ajax effettua molti cambi in campo e ama giocare uno contro uno. Faremo del nostro meglio per vincere e soddisfare i nostri tifosi».

    Fred Grim, il traghettatore dell'Ajax
    Fred Grim, il traghettatore dell'Ajax
    KEYSTONE

    L'allenatore ad interim dell'Ajax, Fred Grim, parla della formazione che affronterà il Qarabağ nonostante i numerosi infortuni: «Bisogna solo dare il meglio nella partita imminente. Quindi si valuta chi serve e solo dopo, per quanto tempo potrà giocare. Kasper Dolberg sabato ha giocato bene, ma dobbiamo stare attenti a non spingerlo troppo».

    «Il Qarabağ è una buona squadra che sa giocare molto compatta in difesa e poi ripartire in contropiede. Li abbiamo osservati. Hanno due buoni centrocampisti difensivi e una difesa forte», ha concluso il coach dei lancieri.

  • Il Qarabag sfida l'Ajax!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. 

    • Mostra di più

