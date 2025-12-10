Le prime due partite della serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
L'Ajax vince la prima sfida europea della stagione battendo il Qarabag per 4 a 2.
Partita rimasta nelle mani dei padroni di casa azeri fino al 79esimo, quando conducevano per 2 a 1.
Poi, nel giro di dieci minuti, i lancieri hanno messo a segno tre reti, lasciando così l'ultimo posto in classifica.
Il Qarabag, sempre a sette punti, mantiene aperte le possibilità di giocarsi i playoff per gli ottavi di finale.
Villareal-Copenhagen
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finisce qui signore e signori. Grazie per aver seguito questa partita con noi. Buona serata
-
89°
Goool Ajax. Ancora Glouck!
-
82°
Gooool Ajax! Gaaei manda in vantaggio i lancieri per la prima volta
-
79°
Gol Ajax! Sul tiro di Oscar Glouck, Kochalski si distende ma non arriva lì dove la palla va a lambire il palo prima di insaccarsi nelle rete
-
Paratona di Kochalski che si butta sulla palla calciata dall'olandese Konadu. Il Qarabag rimane in vantaggio!
-
L'Ajax cerca la rete del pareggio, ma i padroni di casa non si lasciano schiacciare
-
47°
Goooooool Qarabag! Silva fa esplodere lo stadio Tofiq Bahramov
-
Inizio secondo tempo
-
Fine primo tempo
-
39°
Goool Ajax! Dolberg scarica dal limite un tiro imprendibile per Kochalski. 1 a 1
-
Il pubblico è partecipe, l'atmosfera profuma di impresa storica
-
La squadra di casa ci riprova con il capitano, ma il tiro esce di poco
-
10°
Gooool Qarabag! Camilo Duran beffa il portiere dell'Ajax con un delizioso tocco da sotto
-
Inizia la partita a Baku - sotto una pioggia battente
-
Buonasera e benvenuti
-
Il Qarabag vuole continuare a stupire, l'Ajax deve vincere
L'Ajax, quattro volte campione d'Europa, ha perso tutte e cinque le partite del girone in questa stagione e si trova all'ultimo posto nella classifica delle 36 squadre.
Il Qarabag, che secondo i valori di mercato (24 milioni di euro) vale un solo giocatore delle grandi, potrebbe, vincendo stasera, mettersi dietro il Tottenham, che è nono. A pari merito con Manchester City, Chelsea, Dortmund e Barcellona.
-
Le formazioni di Qarabag - Ajax
-
Il personaggio
Gurban Osman Gurbanov, durante la sua carriera da calciatore, ha giocato come attaccante. Con 14 gol in 68 partite, è stato il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale azera, fino al 2025, quando Emin Mahmudov ha battuto il suo record.
Siede sulla panchina del Qarabag dal 2008, ed è una vera istituzione nel Paese: con la squadra di Baku ha vinto 17 trofei.
-
Il pre partita
Gurban Gurbanov, allenatore del Qarabağ: «Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Affronteremo una squadra alla ricerca della sua prima vittoria. Si sono preparati molto seriamente per questa partita; sono arrivati a Baku con due giorni di anticipo e si sono allenati in uno stadio locale. L'Ajax effettua molti cambi in campo e ama giocare uno contro uno. Faremo del nostro meglio per vincere e soddisfare i nostri tifosi».
L'allenatore ad interim dell'Ajax, Fred Grim, parla della formazione che affronterà il Qarabağ nonostante i numerosi infortuni: «Bisogna solo dare il meglio nella partita imminente. Quindi si valuta chi serve e solo dopo, per quanto tempo potrà giocare. Kasper Dolberg sabato ha giocato bene, ma dobbiamo stare attenti a non spingerlo troppo».
«Il Qarabağ è una buona squadra che sa giocare molto compatta in difesa e poi ripartire in contropiede. Li abbiamo osservati. Hanno due buoni centrocampisti difensivi e una difesa forte», ha concluso il coach dei lancieri.
-
Il Qarabag sfida l'Ajax!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League.