Gurban Gurbanov, allenatore del Qarabağ: «Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci. Affronteremo una squadra alla ricerca della sua prima vittoria. Si sono preparati molto seriamente per questa partita; sono arrivati a Baku con due giorni di anticipo e si sono allenati in uno stadio locale. L'Ajax effettua molti cambi in campo e ama giocare uno contro uno. Faremo del nostro meglio per vincere e soddisfare i nostri tifosi».

Fred Grim, il traghettatore dell'Ajax KEYSTONE

L'allenatore ad interim dell'Ajax, Fred Grim, parla della formazione che affronterà il Qarabağ nonostante i numerosi infortuni: «Bisogna solo dare il meglio nella partita imminente. Quindi si valuta chi serve e solo dopo, per quanto tempo potrà giocare. Kasper Dolberg sabato ha giocato bene, ma dobbiamo stare attenti a non spingerlo troppo».

«Il Qarabağ è una buona squadra che sa giocare molto compatta in difesa e poi ripartire in contropiede. Li abbiamo osservati. Hanno due buoni centrocampisti difensivi e una difesa forte», ha concluso il coach dei lancieri.