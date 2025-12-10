La serata di Champions League ha offerto la vittoria della Juve, quella del City a Madrid e i successi di Benfica e Arsenal.
La Juventus ha faticato più del previsto ma è riuscita a sconfiggere il Pafos per 2-0.
I bianconeri hanno gestito il possesso palla per tutta la sfida, ma hanno dovuto attendere 67' per sbloccare il risultato, quando McKennie ha trovato la rete con un tiro potente.
Poco dopo David ha poi firmato il raddoppio che permette alla Juve di salire a 9 punti nella fase campionato, che equivale al 17esimo posto.
Benfica-Napoli
Mourinho si è invece preso l'attesa sfida contro Conte.
Il Benfica ha infatti superato il Napoli per 2-0 grazie alle reti di Rios e Barreiro e si avvicina alla zona playoff.
I portoghesi iniziano a spron battente e creano tre occasioni nei primi 20 minuti: Ivanovic e Aursnes sbagliano, Rios no. Gli azzurri sembrano riprendersi e all'intervallo Conte rende la squadra più offensiva con Politano e Spinazzola.
In apertura di ripresa però, una splendida rete di Barreiro affossa le già poche idee dei partenopei.
Il Benfica è ora a un punto dal Napoli, sette, ancora dentro le prime 24.
Gli altri match della serata
Due reti a testa tra Leverkusen e Newcastle: tedeschi a 9 punti, inlgesi a 10.
Il Manchester City si è imposto nel big match della 6a giornata della fase campionato di Champions League contro il Real Madrid per 2-1 in rimonta.
Al Bernabeu i Blancos, sono partiti forte trovando la rete con Rodrygo dopo 28', ma un errore di Courtois e poi un'ingenuità di Rüdiger hanno permesso a O'Reilly e Haaland di ribaltare il risultato. I Citizens salgono così a quota 13, a +1 sulle stesse Merengues e sull’ottavo posto.
Finisce in parità tra Borussia Dortmund e Bodo-Glimt.
L'Arsenal è rimasto a punteggio pieno grazie alla vittoria per 3-0 in casa del Bruges.
Il PSG è invece stato fermato sullo 0-0 a Bilbao.
Tutti gli episodi salienti
La Juve raddoppia! Conceicao, Yildiz e David manda in rete
67°
Juve goooool! McKennie riesce a trovare il pertugio dopo un'azione ben orchestrata dei suoi
49°
Benfica gooool! Barreiro beffa Milinkovic-Savic - che stasera non ha dimostrato troppa brillantezza
Riprendono le partite
Finiscono i primi tempi. Buona pausa, a dopo
42°
David manca la porta di poco. La Juve cerca di segnare prima della pausa
39°
Colpo di testa pericoloso di Goldar che fa rabbrividire i tifosi della Juve
Occasione per il Pafos, ancora. Piovono i fischi dello Stadium verso i bianconeri
19°
Goool Benfica! Rios anticipa Milinkovic-Savic e mette in porta
A Lisbona è il Benfica a creare le prime pericolosi occasioni, anche grazie ad una papera di Milinkovic-Savic
10°
Koopmeiners ci prova di testa per la Juve, ma la palla esce di poco
5°
Occasionissima ancora per il Pafos: Di Gregorio compie il miracolo
I campioni ciprioti giocano la Champions per la prima volta nella loro storia, ma hanno già collezionato 7 punti. Prima occasione della partita sui loro piedi
Buonasera e benvenuti
Le formazioni di Benfica - Napoli
Il pre partita
La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico del Napoli Antonio Conte sul suo omologo José Mourinho: «È un piacere affrontare lui e il Benfica. Voglio vedere un Napoli che sa lottare. Dobbiamo scendere in campo con la volontà di non concedere nulla. I miei giocatori stanno dimostrando grande determinazione. Le due sconfitte? Sono state entrambe diverse. Quella di Eindhoven è stata davvero brutta».
Il suo Napoli è 22esimo, con 7 punti. «Sappiamo bene che affronteremo una buona squadra in uno stadio con una grande atmosfera. Stiamo vivendo un buon momento, con buone prestazioni e una buona energia in campo. Spero che i giocatori riescano a recuperare bene dalla partita di domenica (vittoria per 2-1 sulla Juventus), perché sarà una partita molto intensa e difficile, che richiederà molta energia».
José Mourinho, allenatore del Benfica, che ha raccolto solo tre punti finora: «Non so se giocare contro una squadra italiana sarà un vantaggio o meno. Il Napoli è una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in poco tempo. Gioca in modo diverso rispetto all'inizio della stagione, purtroppo per noi. Preferisco di gran lunga il suo gioco attuale rispetto a quello di prima».
Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica, ha così voluto spronare i suoi in conferenza stampa: «Dobbiamo vincere, è semplice. Alle altre partite penseremo dopo. È vero che è un'altra finale, non siamo riusciti a vincere le altre partite ed è per questo che ci troviamo in questa situazione, ma come squadra siamo pronti e uniti. È con questo atteggiamento che affronteremo un'altra finale».
Le formazioni di Juventus - Pafos
Il pre partita
Il Pafos arriva a Torino dopo una schiacciante vittoria per 4-0 sull'Akritas Chlorakas venerdì scorso e attualmente è in testa alla Prima Divisione cipriota con 31 punti, in Champions, ha sei punti, come la Juve.
I bianconeri sono stati battuti per 2-1 dal Napoli domenica sera.
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus: «Il Pafos è una squadra forte, ha molti giocatori brasiliani e portoghesi che sanno giocare bene a calcio. A parte contro il Bayern, ha subito pochissimi gol nonostante abbia giocato partite di alto livello contro avversari di alto livello. Dovremo stare attenti a non subire contropiedi».
«I numeri non sono quelli che vorremmo in questo momento, sia in termini di risultati che di prestazioni individuali, ma ora conosco meglio i giocatori che ho a disposizione, e questo è fondamentale», ha detto il 66enne.
Dal canto suo, Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, crede nel passaggio del turno: «La Juventus ha giocatori di qualità e vorrà impressionare i propri tifosi. Faremo del nostro meglio per cercare di tornare tra le prime 24. Non ci aspettavamo di battere l'Olympiacos e il Villarreal. Sappiamo che a Torino sarà più difficile, ma dobbiamo dimostrare di essere all'altezza».
La serata di Champions League😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della sesta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Benfica-Napoli e Juventus-Pafos.