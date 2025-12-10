  1. Clienti privati
Champions League Vittoria sofferta e salutare per la Juve, il Napoli affonda a Lisbona

Redazione blue Sport

10.12.2025

Juventus – Pafos 2:0

Juventus – Pafos 2:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

La serata di Champions League ha offerto la vittoria della Juve, quella del City a Madrid e i successi di Benfica e Arsenal. 

Redazione blue Sport

10.12.2025, 20:53

10.12.2025, 23:31

Champions League. Che partita a Baku! L'Ajax si sveglia negli ultimi 10 minuti e manda il Qarabag al tappeto

Champions LeagueChe partita a Baku! L'Ajax si sveglia negli ultimi 10 minuti e manda il Qarabag al tappeto

La Juventus ha faticato più del previsto ma è riuscita a sconfiggere il Pafos per 2-0.

I bianconeri hanno gestito il possesso palla per tutta la sfida, ma hanno dovuto attendere 67' per sbloccare il risultato, quando McKennie ha trovato la rete con un tiro potente.

Poco dopo David ha poi firmato il raddoppio che permette alla Juve di salire a 9 punti nella fase campionato, che equivale al 17esimo posto.

Benfica-Napoli

Mourinho si è invece preso l'attesa sfida contro Conte.

Il Benfica ha infatti superato il Napoli per 2-0 grazie alle reti di Rios e Barreiro e si avvicina alla zona playoff.

I portoghesi iniziano a spron battente e creano tre occasioni nei primi 20 minuti: Ivanovic e Aursnes sbagliano, Rios no. Gli azzurri sembrano riprendersi e all'intervallo Conte rende la squadra più offensiva con Politano e Spinazzola.

In apertura di ripresa però, una splendida rete di Barreiro affossa le già poche idee dei partenopei.

Il Benfica è ora a un punto dal Napoli, sette, ancora dentro le prime 24.

Benfica – Napoli 2:0

Benfica – Napoli 2:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

10.12.2025

Gli altri match della serata

Due reti a testa tra Leverkusen e Newcastle: tedeschi a 9 punti, inlgesi a 10.

Leverkusen – Newcastle  2:2

Leverkusen – Newcastle  2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26  

10.12.2025

Il Manchester City si è imposto nel big match della 6a giornata della fase campionato di Champions League contro il Real Madrid per 2-1 in rimonta.

Al Bernabeu i Blancos, sono partiti forte trovando la rete con Rodrygo dopo 28', ma un errore di Courtois e poi un'ingenuità di Rüdiger hanno permesso a O'Reilly e Haaland di ribaltare il risultato. I Citizens salgono così a quota 13, a +1 sulle stesse Merengues e sull’ottavo posto.

Real Madrid – Manchester City 1:2

Real Madrid – Manchester City 1:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26 

10.12.2025

Finisce in parità tra Borussia Dortmund e Bodo-Glimt.

Dortmund – Bodø/Glimt 2:2

Dortmund – Bodø/Glimt 2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

L'Arsenal è rimasto a punteggio pieno grazie alla vittoria per 3-0 in casa del Bruges. 

Bruges – Arsenal 0:3

Bruges – Arsenal 0:3

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Il PSG è invece stato fermato sullo 0-0 a Bilbao.

Athletic Club – PSG 0:0

Athletic Club – PSG 0:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Sono così finite tutte le partite della serata. Grazie per essere stati con noi e buonanotte

  • La Juve raddoppia! Conceicao, Yildiz e David manda in rete

    251210_JUV_PAF_2_0-ITA.mp4

    251210_JUV_PAF_2_0-ITA.mp4

    251210_JUV_PAF_2_0-ITA.mp4

    10.12.2025

  • 67°

    Juve goooool! McKennie riesce a trovare il pertugio dopo un'azione ben orchestrata dei suoi

    251210_JUV_PAF_1_0-ITA.mp4

    251210_JUV_PAF_1_0-ITA.mp4

    251210_JUV_PAF_1_0-ITA.mp4

    10.12.2025

  • 49°

    Benfica gooool! Barreiro beffa Milinkovic-Savic - che stasera non ha dimostrato troppa brillantezza

    49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

    49. Minute: Barreiro trifft sehenswert per Hacke

    10.12.2025

  • Riprendono le partite

  • Finiscono i primi tempi. Buona pausa, a dopo

  • 42°

    David manca la porta di poco. La Juve cerca di segnare prima della pausa

  • 39°

    Colpo di testa pericoloso di Goldar che fa rabbrividire i tifosi della Juve

    Il coach del Pafos Juan Carlos Carcedo può essere soddisfatto dei suoi ragazzi dopo 40 minuti di gioco.
    Il coach del Pafos Juan Carlos Carcedo può essere soddisfatto dei suoi ragazzi dopo 40 minuti di gioco.
    KEYSTONE

  • Occasione per il Pafos, ancora. Piovono i fischi dello Stadium verso i bianconeri

  • 19°

    Goool Benfica! Rios anticipa Milinkovic-Savic e mette in porta

    251210_NL_BEN_NAP_TOR1-ITA.mp4

    251210_NL_BEN_NAP_TOR1-ITA.mp4

    251210_NL_BEN_NAP_TOR1-ITA.mp4

    10.12.2025

  • A Lisbona è il Benfica a creare le prime pericolosi occasioni, anche grazie ad una papera di Milinkovic-Savic

    251210_NL_BEN_NAP_GOALIEBOCK-ITA.mp4

    251210_NL_BEN_NAP_GOALIEBOCK-ITA.mp4

    251210_NL_BEN_NAP_GOALIEBOCK-ITA.mp4

    10.12.2025

  • 10°

    Koopmeiners ci prova di testa per la Juve, ma la palla esce di poco

  • Occasionissima ancora per il Pafos: Di Gregorio compie il miracolo

  • I campioni ciprioti giocano la Champions per la prima volta nella loro storia, ma hanno già collezionato 7 punti. Prima occasione della partita sui loro piedi

  • Buonasera e benvenuti

  • Le formazioni di Benfica - Napoli

  • Il pre partita

    La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico del Napoli Antonio Conte sul suo omologo José Mourinho: «È un piacere affrontare lui e il Benfica. Voglio vedere un Napoli che sa lottare. Dobbiamo scendere in campo con la volontà di non concedere nulla. I miei giocatori stanno dimostrando grande determinazione. Le due sconfitte? Sono state entrambe diverse. Quella di Eindhoven è stata davvero brutta».

    Antonio Conte
    Antonio Conte
    KEYSTONE

    Il suo Napoli è 22esimo, con 7 punti. «Sappiamo bene che affronteremo una buona squadra in uno stadio con una grande atmosfera. Stiamo vivendo un buon momento, con buone prestazioni e una buona energia in campo. Spero che i giocatori riescano a recuperare bene dalla partita di domenica (vittoria per 2-1 sulla Juventus), perché sarà una partita molto intensa e difficile, che richiederà molta energia».

    José Mourinho, allenatore del Benfica, che ha raccolto solo tre punti finora: «Non so se giocare contro una squadra italiana sarà un vantaggio o meno. Il Napoli è una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in poco tempo. Gioca in modo diverso rispetto all'inizio della stagione, purtroppo per noi. Preferisco di gran lunga il suo gioco attuale rispetto a quello di prima».

    Jose Mourinho 
    Jose Mourinho 
    KEYSTONE

    Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica, ha così voluto spronare i suoi in conferenza stampa: «Dobbiamo vincere, è semplice. Alle altre partite penseremo dopo. È vero che è un'altra finale, non siamo riusciti a vincere le altre partite ed è per questo che ci troviamo in questa situazione, ma come squadra siamo pronti e uniti. È con questo atteggiamento che affronteremo un'altra finale».

  • Le formazioni di Juventus - Pafos

  • Il pre partita

    Il Pafos arriva a Torino dopo una schiacciante vittoria per 4-0 sull'Akritas Chlorakas venerdì scorso e attualmente è in testa alla Prima Divisione cipriota con 31 punti, in Champions, ha sei punti, come la Juve.

    I bianconeri sono stati battuti per 2-1 dal Napoli domenica sera.

    Luciano Spalletti, allenatore della Juventus: «Il Pafos è una squadra forte, ha molti giocatori brasiliani e portoghesi che sanno giocare bene a calcio. A parte contro il Bayern, ha subito pochissimi gol nonostante abbia giocato partite di alto livello contro avversari di alto livello. Dovremo stare attenti a non subire contropiedi».

    Luciano Spalletti
    Luciano Spalletti
    KEYSTONE

    «I numeri non sono quelli che vorremmo in questo momento, sia in termini di risultati che di prestazioni individuali, ma ora conosco meglio i giocatori che ho a disposizione, e questo è fondamentale», ha detto il 66enne.

    Dal canto suo, Juan Carlos Carcedo, allenatore del Pafos, crede nel passaggio del turno: «La Juventus ha giocatori di qualità e vorrà impressionare i propri tifosi. Faremo del nostro meglio per cercare di tornare tra le prime 24. Non ci aspettavamo di battere l'Olympiacos e il Villarreal. Sappiamo che a Torino sarà più difficile, ma dobbiamo dimostrare di essere all'altezza».

  • La serata di Champions League😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della sesta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Benfica-Napoli e Juventus-Pafos.

    • Mostra di più

