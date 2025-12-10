La Gazzetta dello Sport riporta le dichiarazioni del tecnico del Napoli Antonio Conte sul suo omologo José Mourinho: «È un piacere affrontare lui e il Benfica. Voglio vedere un Napoli che sa lottare. Dobbiamo scendere in campo con la volontà di non concedere nulla. I miei giocatori stanno dimostrando grande determinazione. Le due sconfitte? Sono state entrambe diverse. Quella di Eindhoven è stata davvero brutta».

Antonio Conte KEYSTONE

Il suo Napoli è 22esimo, con 7 punti. «Sappiamo bene che affronteremo una buona squadra in uno stadio con una grande atmosfera. Stiamo vivendo un buon momento, con buone prestazioni e una buona energia in campo. Spero che i giocatori riescano a recuperare bene dalla partita di domenica (vittoria per 2-1 sulla Juventus), perché sarà una partita molto intensa e difficile, che richiederà molta energia».

José Mourinho, allenatore del Benfica, che ha raccolto solo tre punti finora: «Non so se giocare contro una squadra italiana sarà un vantaggio o meno. Il Napoli è una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in poco tempo. Gioca in modo diverso rispetto all'inizio della stagione, purtroppo per noi. Preferisco di gran lunga il suo gioco attuale rispetto a quello di prima».

Jose Mourinho KEYSTONE

Leandro Barreiro, centrocampista del Benfica, ha così voluto spronare i suoi in conferenza stampa: «Dobbiamo vincere, è semplice. Alle altre partite penseremo dopo. È vero che è un'altra finale, non siamo riusciti a vincere le altre partite ed è per questo che ci troviamo in questa situazione, ma come squadra siamo pronti e uniti. È con questo atteggiamento che affronteremo un'altra finale».