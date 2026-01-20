Cristian Chivu ha riconosciuto i punti di forza dell'Arsenal, sottolineando il loro recente dominio nazionale e lo stile di gioco coeso.

«Affrontiamo una squadra forte, una delle migliori in Europa, non solo ora, ma anche negli ultimi anni», ha dichiarato Chivu a Sky Sport Italia prima della conferenza stampa pre-partita.

«Negli ultimi anni hanno dominato la Premier League, hanno quasi vinto il titolo, e ora sono in testa alla classifica e stanno vivendo una stagione importante», ha continuato il rumeno.

«Sappiamo che ci sono momenti particolari nella partita, ma siamo anche consapevoli di chi siamo diventati negli ultimi anni, soprattutto nelle competizioni europee. Sappiamo come affrontare questo tipo di avversari e cercheremo di dare il meglio di noi stessi».

Il tecnico dell'Inter ha definito l'Arsenal e il Bayern Monaco le due squadre più forti d'Europa al momento, ma resta fiducioso che la sua squadra non subirà una sconfitta nella sfida di Champions League contro i Gunners.

L'Arsenal, ricordiamo, ha segnato 17 gol e ne ha subiti solo uno nelle sei partite europee disputate in questa stagione.