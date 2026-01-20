  1. Clienti privati
Champions League Sommer fermerà i Cannonieri primi della classe? Per il Napoli è imperativo vincere 

Redazione blue Sport

20.1.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

20.01.2026, 20:58

20.01.2026, 21:00

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Buonasera e benvenuti in questo live-ticker

  • Le formazioni Inter - Arsenal

  • Le formazioni Copenhagen - Napoli

  • Il pre partita di Chivu, allenatore dell'Inter

    Cristian Chivu ha riconosciuto i punti di forza dell'Arsenal, sottolineando il loro recente dominio nazionale e lo stile di gioco coeso.

    «Affrontiamo una squadra forte, una delle migliori in Europa, non solo ora, ma anche negli ultimi anni», ha dichiarato Chivu a Sky Sport Italia prima della conferenza stampa pre-partita.

    «Negli ultimi anni hanno dominato la Premier League, hanno quasi vinto il titolo, e ora sono in testa alla classifica e stanno vivendo una stagione importante», ha continuato il rumeno.

    Contratto in scadenza. Il Basilea vuole Sommer, ma un ritorno del portiere nel suo «Club del cuore» è realistico?

    Contratto in scadenzaIl Basilea vuole Sommer, ma un ritorno del portiere nel suo «Club del cuore» è realistico?

    «Sappiamo che ci sono momenti particolari nella partita, ma siamo anche consapevoli di chi siamo diventati negli ultimi anni, soprattutto nelle competizioni europee. Sappiamo come affrontare questo tipo di avversari e cercheremo di dare il meglio di noi stessi».

    Il tecnico dell'Inter ha definito l'Arsenal e il Bayern Monaco le due squadre più forti d'Europa al momento, ma resta fiducioso che la sua squadra non subirà una sconfitta nella sfida di Champions League contro i Gunners.

    L'Arsenal, ricordiamo, ha segnato 17 gol e ne ha subiti solo uno nelle sei partite europee disputate in questa stagione.

  • Il pre partita di Antonio Conte, coach del Napoli

    Conte ha dichiarato in conferenza stampa, che «la partita di domani è importante e decisiva. Cercheremo di vincere, qualsiasi altro risultato non sarebbe positivo. Il discorso con i ragazzi è stato chiaro: cerchiamo di concentrarci su chi c'è e di trovare soluzioni. Abbiamo perso Rrahmani e Politano nell'ultima partita e Neres ha un problema alla caviglia che non riusciamo a risolvere. Quando succedono cose del genere diventa difficile, ma dobbiamo dare il massimo. So di avere un gruppo di ragazzi che ha sempre reagito bene, soprattutto nelle difficoltà".

    Il Napoli potrebbe essere pronto per il gradito ritorno dell'attaccante Romelu Lukaku, che non gioca da quando si è infortunato durante la preparazione precampionato, ma che ha ricevuto il via libera in allenamento.

    Il tecnico a proposito ha aggiunto: «È con noi da due giorni e non so se avrà minuti a disposizione. Ma sta iniziando ad allenarsi con la squadra a un ritmo più intenso».

    La campagna di Champions League del Napoli è stata finora deludente, con una sconfitta shock per 6-2 contro il PSV Eindhoven, mentre tutti e sette i punti sono stati conquistati in casa.

    Ma mentre si preparano ad affrontare una squadra che si trova in una posizione simile, il Napoli è incoraggiato dalla vittoria contro il Benfica e dalla sofferta vittoria di sabato contro il Sassuolo. Questa vittoria ha interrotto una serie di tre pareggi consecutivi in Serie A e ha permesso ai partenopei di rimanere a "soli" sei punti dalla capolista Inter.

  • Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della settima giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo le sfide delle due italiane.

    • Mostra di più

