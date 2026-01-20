Il piccolo Bodo/Glimt asfalta il grande Manchester City con una prova davvero maiuscola vincendo in casa per 3 a 1. Primo successo in Champions League per il marginale club norvegese.
La squadra stellare dell'allenatore Pep Guardiola ha perso meritatamente contro i norvegesi per 1-3 (0-2). Kasper Høgh (22' e 24') aveva portato in vantaggio la squadra dell'allenatore Kjetil Knudsen già prima dell'intervallo con una doppietta.
Dopo l'intervallo, Jens Petter Hauge (58') ha addirittura portato il risultato sul 3-0 con una bella azione solitaria. Poco dopo, il City è riuscito ad accorciare le distanze con Rayan Cherki (60').
Tuttavia, poiché il capitano Rodri ha ricevuto un cartellino giallo-rosso in pochi minuti per due falli tattici (62'), gli inglesi hanno dovuto giocare il resto della partita in inferiorità numerica.
Con il ritorno in Norvegia dell'attaccante Erling Haaland, il City avrebbe potuto fare un grande passo avanti verso gli ottavi di finale con una vittoria. Con questa sorprendente vittoria, il Bodö/Glimt ha mantenuto la possibilità di qualificarsi ai playoff.
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Questa sfida incredibile termina con il sorprendente risultato di 3 a 1 per i padroni di casa. Grazie per averci seguito
-
Che efficienza la squadra norvegese!
600 passaggi per il City contro i 250 del Bodo, eppure, l'efficienza dei norvegesi, sia davanti che dietro è veramente eccezionale.
-
61°
Il City rimane in 10 uomini
Doppio giallo per Rodri, che lascia il campo sconsolato.
-
59°
City goool
Cherki, dal limite dell'area, lascia partire un rasoterra che s'infila nell'angolo a destra del portiere norvegese.
-
57°
Gooooooool Bodo!
Hauge, da fuori area, calcia nell'angolo alto a destra dove nemmeno Donnarumma può arrivare
-
50°
Il City inizia all'attacco, ma è ancora il Bodo, in contropiede ad essere pericolosissimo. Donnarumma ci mette il piede
La statistica dice che il Bodo ha tirato quattro volte in porta (2 reti), due sole le conclusioni degli inglesi.
-
Inizia il secondo tempo
-
Finisce il primo tempo
-
23°
Gooooool Bodo!
Passano due minuti e i padroni di casa approfittano di un errore della difesa inglese. Hogh sigla la doppietta. 2 a 0 per il Bodo.
-
21°
Goooooooool Bodo!
I norvegesi sfuggono in contropiede e Kasper Hogh mette dentro di testa.
-
Dopo 20 minuti non si registrano grandi occasioni su nessuno dei due fronti
-
I padroni di casa, spinti dal loro caloroso pubblico, non mostrano nessun timore reverenziale
Il Bodo/Glimt, dovrebbe vincere le prossime due gare per poter sperare di giocare giocarsi i playoff.
-
Buonasera e benvenuti in questo live-ticker
-
Haaland, il bomber con le pile scariche?
La forma dell'attaccante del Manchester City Erling Haaland è calata drasticamente nelle ultime settimane. Un giocatore che non riusciva a smettere di segnare ora non va a segno da sette partite - su palle attive - e sabato è stato praticamente inefficace durante la sconfitta nel derby di Manchester all'Old Trafford.
Il norvegese ha vissuto forse il momento migliore della sua carriera all'inizio di questa stagione, dopo aver segnato un numero incredibile di gol.
Sia con il club che con la nazionale, il norvegese è stato semplicemente inarrestabile. Tra i suoi numerosi successi, detiene il titolo di giocatore più veloce ad aver segnato 50 gol in Champions League e di unico giocatore ad aver realizzato una tripletta in tre partite consecutive in casa nella Premier League.
È già il miglior marcatore di tutti i tempi della Norvegia, ma quando il City ha vinto 5-4 al Fulham il 2 dicembre, il gol di apertura di Haaland gli ha permesso di raggiungere il traguardo dei 100 gol in sole 111 partite. Questo risultato ha battuto il precedente record stabilito dalla leggenda del Newcastle Alan Shearer nel 1995 di 13 presenze.
Da dopo Natale qualcosa si è inceppato. Normale, qualcuno direbbe. Troppo sfruttato, sentenziano altri.
Tant'è che Guardiola la porta in Norvegia, forse nella speranza di fargli ritrovare il gol. Perché Haaland in forma aiuta eccome alla causa del City, sia in Premier League che in Champions.
-
Le formazioni di Bodo/Glimt - Manchester City
-
Il Bodo ospita il City!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League.