La forma dell'attaccante del Manchester City Erling Haaland è calata drasticamente nelle ultime settimane. Un giocatore che non riusciva a smettere di segnare ora non va a segno da sette partite - su palle attive - e sabato è stato praticamente inefficace durante la sconfitta nel derby di Manchester all'Old Trafford.

Il norvegese ha vissuto forse il momento migliore della sua carriera all'inizio di questa stagione, dopo aver segnato un numero incredibile di gol.

Sia con il club che con la nazionale, il norvegese è stato semplicemente inarrestabile. Tra i suoi numerosi successi, detiene il titolo di giocatore più veloce ad aver segnato 50 gol in Champions League e di unico giocatore ad aver realizzato una tripletta in tre partite consecutive in casa nella Premier League.

Erling Braut Haaland scenderà in campo contro il Bodo. Guardiola dipende anche dai suoi gol. Il ragazzo deve ritrovare fiducia. KEYSTONE

È già il miglior marcatore di tutti i tempi della Norvegia, ma quando il City ha vinto 5-4 al Fulham il 2 dicembre, il gol di apertura di Haaland gli ha permesso di raggiungere il traguardo dei 100 gol in sole 111 partite. Questo risultato ha battuto il precedente record stabilito dalla leggenda del Newcastle Alan Shearer nel 1995 di 13 presenze.

Da dopo Natale qualcosa si è inceppato. Normale, qualcuno direbbe. Troppo sfruttato, sentenziano altri.

Tant'è che Guardiola la porta in Norvegia, forse nella speranza di fargli ritrovare il gol. Perché Haaland in forma aiuta eccome alla causa del City, sia in Premier League che in Champions.