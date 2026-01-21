La Juventus è ampiamente soddisfatta della direzione intrapresa da Spalletti, con segni di struttura e identità che stanno diventando più chiari con l'avanzare della stagione, si legge sul suo sito ufficiale.

Certo che il cammino in Champions non è stato fin qui impeccabile. I bianconeri sono 17esimi, avendo perso una sola partita, ma con tre pareggi alle spalle.

Spalletti, in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza di rispettare sia la qualità che la tradizione del club portoghese. «Quando giochi contro club come il Benfica, non affronti solo una squadra, ma un pezzo di storia del calcio, un'identità. Le squadre portoghesi ti trascinano nel loro ritmo e quando te ne rendi conto è troppo tardi. Mi aspetto che i giocatori siano pronti e in grado di esprimere le loro qualità».

«Siamo sulla strada giusta perché la squadra è curiosa e alla continua ricerca di nuove idee. Dico sempre che bisogna migliorare le proprie capacità per segnare gol, per avere già in mente il passaggio successivo prima di ricevere la palla».