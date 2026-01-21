  1. Clienti privati
Champions League Scamacca sovrasta tutti e porta in vantaggio l'Atalanta - Fischi per Mourinho dallo Stadium

Redazione blue Sport

21.1.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

21.01.2026, 20:22

21.01.2026, 22:03

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Inizio secondo tempo

  • Fine primo tempo

  • 36°

    Fischi all'indirizzo di Mourinho dalle tribune dello Stadium

    Jose Mourinho 
    Jose Mourinho 
    KEYSTONE

  • 28°

    A Torino la gara è vivace, ma il risultato non si sblocca

  • 16°

    Gooool Atalanta

    È Scamacca ad aprire le danze a Bergamo - prima occasione ed è subito gol per i nerazzurri.

    260121_ATA_ATH_Scamaccaaaaaa-ITA.mp4

    260121_ATA_ATH_Scamaccaaaaaa-ITA.mp4

    260121_ATA_ATH_Scamaccaaaaaa-ITA.mp4

    21.01.2026

  • Buonasera e benvenuti in questo live-ticker

  • Le formazioni di Juventus-Benfica

  • Le formazioni Atalanta-Atletico Bilbao

  • Luciano Spalletti (Juventus): «La squadra è curiosa»

    La Juventus è ampiamente soddisfatta della direzione intrapresa da Spalletti, con segni di struttura e identità che stanno diventando più chiari con l'avanzare della stagione, si legge sul suo sito ufficiale.

    Luciano Spalletti 
    Luciano Spalletti 
    KEYSTONE

    Certo che il cammino in Champions non è stato fin qui impeccabile. I bianconeri sono 17esimi, avendo perso una sola partita, ma con tre pareggi alle spalle.

    Spalletti, in conferenza stampa ha sottolineato l'importanza di rispettare sia la qualità che la tradizione del club portoghese. «Quando giochi contro club come il Benfica, non affronti solo una squadra, ma un pezzo di storia del calcio, un'identità. Le squadre portoghesi ti trascinano nel loro ritmo e quando te ne rendi conto è troppo tardi. Mi aspetto che i giocatori siano pronti e in grado di esprimere le loro qualità».

    «Siamo sulla strada giusta perché la squadra è curiosa e alla continua ricerca di nuove idee. Dico sempre che bisogna migliorare le proprie capacità per segnare gol, per avere già in mente il passaggio successivo prima di ricevere la palla».

  • Josè Mourinho (Benfica): «Allenare la Juve? Lo farei»

    Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica, l'allenatore ospite José Mourinho ha parlato della partita di domani allo Stadium e di ciò che servirà alla sua squadra per battere i bianconeri nella settima giornata della Champions League.

    Una partita decisiva? «Ovviamente, guardando i punti e la classifica, che servono per qualificarsi, dobbiamo vincere. Non so quanti ne servano: 3/4/5, difficile dirlo ora. Ma lo sapremo solo alla fine».

    «Dobbiamo vincere; noi del Benfica sappiamo contro chi giochiamo e dove giochiamo!».

    Jose Mourinho
    Jose Mourinho
    KEYSTONE

    «Ho già giocato qui con l'Inter, la Roma e il Manchester United. È chiaro che giocare qui con l'Inter è diverso da qualsiasi altra cosa; è da lì che nasce l'amore dei tifosi della Juventus, per così dire. Allenerò anche la Juventus? Certo, lo farei!»

  • Raffaele Palladino (Atalanta): «Siamo in crescita»

    Raffaele Palladino non è sicuro che un'altra vittoria sarà sufficiente all'Atalanta per assicurarsi un posto tra le prime otto in Champions League.

    La Dea ha conquistato 13 punti in sei partite, rimanendo imbattuta in cinque partite (4 vittorie e 1 pareggio) dopo la cocente sconfitta per 4-0 subita contro i campioni in carica del Paris Saint-Germain nella prima giornata.

    «Ripartiremo con lo stesso spirito che abbiamo avuto negli ultimi due mesi», ha dichiarato il coach nella conferenza stampa pre-partita di martedì.

    «La Champions League ti dà una grande carica competitiva, ma dovrebbe essere così anche in campionato. Domani abbiamo una grande opportunità per fare bene. Abbiamo ottenuto cinque vittorie dalla partita contro il Chelsea e questo dimostra che la squadra sta crescendo partita dopo partita».

  • Juventus e Atalanta a caccia della qualificazione!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. 

    • Mostra di più

