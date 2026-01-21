  1. Clienti privati
Champions League L'Atleti assedia il Galatasaray, ma i turchi non cedono. C'è in palio la qualificazione diretta

Redazione blue Sport

21.1.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

21.01.2026, 20:30

21.01.2026, 20:34

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • È ora un vero e proprio assedio alla porta del Gala

    15 i tiri in porta per l'Atletico, 5 per il Gala

  • Sanè, Osimhen, Icardi, Gündogan... i tifosi del Gala attendono ora con impazienza un salto di qualità dalla propria squadra

    Ma il 75% del possesso palla è sui piedi dei giocatori spagnoli.

  • Entra in campo Griezmann. L'uomo della provvidenza per l'Atleti?

    Antoine Griezmann
    Antoine Griezmann
    KEYSTONE

  • 58°

    Stavolta Simeone non fa centro, a pochi passi dalla porta dei turchi

  • Altetico più attivo - 9 tiri - contro i 5 del Galatasaray

  • Riprende la sfida al Rams Park

  • Finisce qui il primo tempo: dopo un inizio di partita pirotecnico, l'Atletico ha continuato a spingere, mentre i padroni di casa sono parsi più rinunciatari

  • 20°

    Goool Galatasaray

    Un autorete di Llorente permette ai padroni di casa di pareggiare.

    260121_GAL_ATM_G20-ITA.mp4

    260121_GAL_ATM_G20-ITA.mp4

    260121_GAL_ATM_G20-ITA.mp4

    21.01.2026

  • Gooool Atletico

    Giuliano Simeone segna di testa la rete di apertura al Rams Park.

    260121_GAL_ATM_G4-ITA.mp4

    260121_GAL_ATM_G4-ITA.mp4

    260121_GAL_ATM_G4-ITA.mp4

    21.01.2026

  • Fischi del pubblico, prima occasione dell'Atletico

  • Inizia la sfida

    A Instanbul si sono ricordate le vittime dell'incidente ferroviario che ha colpito la Spagna.

  • Benvenuti in questo live-ticker 

  • Le formazioni di Galatasaray-Atletico Madrid

  • Il pre partita: fatti, numeri e storia

    La squadra turca è al 18° posto nella classifica generale, a tre punti dall'Atletico, ottavo in classifica, il che dimostra l'importanza dello scontro nella settima giornata.

    Il Galatasaray non ha mai battuto l'Atletico, pareggiando una volta e perdendo tre delle quattro precedenti partite tra le due squadre in Champions, con due sconfitte in Turchia: 1-0 nella stagione 1973-74 e 2-0 nella prima giornata del 2015-16.

    I giganti turchi sono quindi alla ricerca di un risultato storico mercoledì sera, ma i loro risultati in Champions League in questa stagione sono stati altalenanti, con tre vittorie e tre sconfitte in sei partite, che hanno fruttato nove punti e li hanno lasciati al 18° posto.

    Okan Buruk coach del Galatasaray
    Okan Buruk coach del Galatasaray
    KEYSTONE

    La squadra di Okan Buruk ha tre punti di vantaggio sul Benfica, al 25° posto, e tre di ritardo sull'Atletico, ottavo, il che dimostra l'importanza di questa partita, con il Galatasaray ancora in grado di conquistare un posto automatico nella fase a eliminazione diretta del torneo. 

    L'Atletico ha vinto sei delle sette partite giocate in trasferta contro club turchi, comprese le ultime quattro, quindi le statistiche indicano un successo per la squadra di Diego Simeone in questo incontro.

    I biancorossi arrivano a questa partita dopo aver battuto per 1-0 l'Alaves in Liga, mentre anche l'ultima partita di Champions League si è conclusa con una vittoria, per 3-2 contro il PSV Eindhoven all'inizio di dicembre.

     Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid
     Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid
    KEYSTONE

    La squadra di Diego Simeone è ottava in classifica generale grazie a quattro vittorie e due sconfitte in sei partite, con 12 punti sufficienti per un posto di qualificazione automatica in questo momento, ma ci sono ancora due turni da giocare.

  • Il Galatasaray ospita l'Atletico Madrid!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. 

    • Mostra di più

