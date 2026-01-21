La squadra turca è al 18° posto nella classifica generale, a tre punti dall'Atletico, ottavo in classifica, il che dimostra l'importanza dello scontro nella settima giornata.

Il Galatasaray non ha mai battuto l'Atletico, pareggiando una volta e perdendo tre delle quattro precedenti partite tra le due squadre in Champions, con due sconfitte in Turchia: 1-0 nella stagione 1973-74 e 2-0 nella prima giornata del 2015-16.

I giganti turchi sono quindi alla ricerca di un risultato storico mercoledì sera, ma i loro risultati in Champions League in questa stagione sono stati altalenanti, con tre vittorie e tre sconfitte in sei partite, che hanno fruttato nove punti e li hanno lasciati al 18° posto.

Okan Buruk coach del Galatasaray KEYSTONE

La squadra di Okan Buruk ha tre punti di vantaggio sul Benfica, al 25° posto, e tre di ritardo sull'Atletico, ottavo, il che dimostra l'importanza di questa partita, con il Galatasaray ancora in grado di conquistare un posto automatico nella fase a eliminazione diretta del torneo.

L'Atletico ha vinto sei delle sette partite giocate in trasferta contro club turchi, comprese le ultime quattro, quindi le statistiche indicano un successo per la squadra di Diego Simeone in questo incontro.

I biancorossi arrivano a questa partita dopo aver battuto per 1-0 l'Alaves in Liga, mentre anche l'ultima partita di Champions League si è conclusa con una vittoria, per 3-2 contro il PSV Eindhoven all'inizio di dicembre.

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid KEYSTONE

La squadra di Diego Simeone è ottava in classifica generale grazie a quattro vittorie e due sconfitte in sei partite, con 12 punti sufficienti per un posto di qualificazione automatica in questo momento, ma ci sono ancora due turni da giocare.