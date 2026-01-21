Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
È ora un vero e proprio assedio alla porta del Gala
15 i tiri in porta per l'Atletico, 5 per il Gala
Sanè, Osimhen, Icardi, Gündogan... i tifosi del Gala attendono ora con impazienza un salto di qualità dalla propria squadra
Ma il 75% del possesso palla è sui piedi dei giocatori spagnoli.
Entra in campo Griezmann. L'uomo della provvidenza per l'Atleti?
58°
Stavolta Simeone non fa centro, a pochi passi dalla porta dei turchi
Altetico più attivo - 9 tiri - contro i 5 del Galatasaray
Riprende la sfida al Rams Park
Finisce qui il primo tempo: dopo un inizio di partita pirotecnico, l'Atletico ha continuato a spingere, mentre i padroni di casa sono parsi più rinunciatari
20°
Goool Galatasaray
Un autorete di Llorente permette ai padroni di casa di pareggiare.
4°
Gooool Atletico
Giuliano Simeone segna di testa la rete di apertura al Rams Park.
2°
Fischi del pubblico, prima occasione dell'Atletico
Inizia la sfida
A Instanbul si sono ricordate le vittime dell'incidente ferroviario che ha colpito la Spagna.
Benvenuti in questo live-ticker
Le formazioni di Galatasaray-Atletico Madrid
Il pre partita: fatti, numeri e storia
La squadra turca è al 18° posto nella classifica generale, a tre punti dall'Atletico, ottavo in classifica, il che dimostra l'importanza dello scontro nella settima giornata.
Il Galatasaray non ha mai battuto l'Atletico, pareggiando una volta e perdendo tre delle quattro precedenti partite tra le due squadre in Champions, con due sconfitte in Turchia: 1-0 nella stagione 1973-74 e 2-0 nella prima giornata del 2015-16.
I giganti turchi sono quindi alla ricerca di un risultato storico mercoledì sera, ma i loro risultati in Champions League in questa stagione sono stati altalenanti, con tre vittorie e tre sconfitte in sei partite, che hanno fruttato nove punti e li hanno lasciati al 18° posto.
La squadra di Okan Buruk ha tre punti di vantaggio sul Benfica, al 25° posto, e tre di ritardo sull'Atletico, ottavo, il che dimostra l'importanza di questa partita, con il Galatasaray ancora in grado di conquistare un posto automatico nella fase a eliminazione diretta del torneo.
L'Atletico ha vinto sei delle sette partite giocate in trasferta contro club turchi, comprese le ultime quattro, quindi le statistiche indicano un successo per la squadra di Diego Simeone in questo incontro.
I biancorossi arrivano a questa partita dopo aver battuto per 1-0 l'Alaves in Liga, mentre anche l'ultima partita di Champions League si è conclusa con una vittoria, per 3-2 contro il PSV Eindhoven all'inizio di dicembre.
La squadra di Diego Simeone è ottava in classifica generale grazie a quattro vittorie e due sconfitte in sei partite, con 12 punti sufficienti per un posto di qualificazione automatica in questo momento, ma ci sono ancora due turni da giocare.
Il Galatasaray ospita l'Atletico Madrid!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League.