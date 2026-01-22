È un compito estremamente difficile per la squadra di Seoane. I francesi sono in testa alla classifica dell'Europa League e hanno vinto sei partite consecutive in tutte le competizioni.

Dopo il ko di Losanna, Seoane si aspetta una reazione dalla squadra. «Saremo messi a dura prova in difesa e dovremo essere molto compatti».

Gerry Seoane KEYSTONE

Proprio la difesa è però da tempo un punto debole dei gialloneri in questa stagione. Chi ha già incassato 12 gol in 3 partite contro avversari come GC, Lugano o Losanna, non avrà vita facile contro una squadra di punta della Ligue 1.

Il tecnico, ai microfoni della SRF, rinuncia a critiche individuali sulla sconfitta contro il Losanna. Tutti insieme non hanno giocato come avrebbero voluto. «È uno sport di squadra. Un compagno può compensare gli errori individuali degli altri, ma in questa partita non lo abbiamo fatto bene».

L'anno scorso ci sono voluti dieci punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, mentre attualmente lo YB ne ha nove. La sua squadra, però, non giocherà né contro il Lione né nella partita finale a Stoccarda per ottenere un pareggio.

«Non facciamo calcoli e vogliamo portare a casa qualcosa di concreto», afferma.

È possibile però che i francesi scendano in campo con il freno a mano tirato, perché i 15 punti che il Lione ha attualmente in classifica sono stati sufficienti un anno fa per conquistare un posto tra le prime otto e quindi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.