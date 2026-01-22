Nella sfida contro il primo della classe l'YB deve concedere la sconfitta. I bernesi meritavano di più.
Al Wankdorf i primi della classe della fase campionato di Europa League, e ora sicuri dell'accesso agli ottavi, si sono infatti imposti per 1-0, nonostante una buona prova dei gialloneri, la cui qualificazione al playoff resta complicata.
L'YB ha infatti pagato una disattenzione difensiva che ha permesso a Maitland-Niles di sbloccare il risultato ed è poi stato fermato due volte dai legni e una dal VAR.
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finisce qui la sfida del Wankdorf. Vi ringraziamo per averla seguita con noi
-
L'YB spinge, ma il fortino del Lione per ora regge
-
79°
Fassnacht spreca un'occasione davvero ghiotta
-
75°
Altro legno dell'YB, stavolta con Virginius
-
C'è ora un po' di nervosismo tra le fila dei bernesi
-
60°
L'YB segna con Sanches, ma il VAR annulla la rete per fuorigioco di Cordoba
-
La sfida continua sullo stesso copione del primo tempo: il Lione spinge, l'YB si difende con ordine
-
Inizio secondo tempo
-
Fine primo tempo
-
45°
Gol Lione
A pochi secondi dalla fine del primo tempo è Maitland-Niles a portare in vantaggio la squadra francese.
-
Il Lione è più pericoloso - ben sei le conclusioni in porta
-
35°
Gran parata di Keller su tiro dalla distanza di Moreira
-
21°
L'YB vicino alla rete: traversa di Sanches
-
12°
Si fa vedere in avanti anche l'Yb con un assolo di Virginius
-
9°
Primo tentativo dei francesi, ma la palla non trova lo specchio della porta
-
I bernesi sfidano non solo i primi della classe, ma anche la squadra di Europa League che fa più possesso palla (media del 64%)
-
È iniziata la sfida del Wankdorf
-
Buonasera, benvenuti nel live-ticker di questa serata
-
Le formazioni di Young Boys -Lione
-
Qui YB: «Non si fanno calcoli»
È un compito estremamente difficile per la squadra di Seoane. I francesi sono in testa alla classifica dell'Europa League e hanno vinto sei partite consecutive in tutte le competizioni.
Dopo il ko di Losanna, Seoane si aspetta una reazione dalla squadra. «Saremo messi a dura prova in difesa e dovremo essere molto compatti».
Proprio la difesa è però da tempo un punto debole dei gialloneri in questa stagione. Chi ha già incassato 12 gol in 3 partite contro avversari come GC, Lugano o Losanna, non avrà vita facile contro una squadra di punta della Ligue 1.
Il tecnico, ai microfoni della SRF, rinuncia a critiche individuali sulla sconfitta contro il Losanna. Tutti insieme non hanno giocato come avrebbero voluto. «È uno sport di squadra. Un compagno può compensare gli errori individuali degli altri, ma in questa partita non lo abbiamo fatto bene».
L'anno scorso ci sono voluti dieci punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, mentre attualmente lo YB ne ha nove. La sua squadra, però, non giocherà né contro il Lione né nella partita finale a Stoccarda per ottenere un pareggio.
«Non facciamo calcoli e vogliamo portare a casa qualcosa di concreto», afferma.
È possibile però che i francesi scendano in campo con il freno a mano tirato, perché i 15 punti che il Lione ha attualmente in classifica sono stati sufficienti un anno fa per conquistare un posto tra le prime otto e quindi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
-
Lo Young Boys sfida il Barça!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo lo Young Boys, di scena a Barcellona e Leverkusen-Milan.