  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Europa League Il Basilea accorcia le distanze con Agbonifo, è questo l'inizio di una remuntada?

Redazione blue Sport

22.1.2026

Seguite la sfida del Basilea in Europa League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

22.01.2026, 20:54

22.01.2026, 22:43

Europa League. Niente da fare per l'YB che ha molto da recriminare, il Lione vince 1 a 0

Europa LeagueNiente da fare per l'YB che ha molto da recriminare, il Lione vince 1 a 0

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Hitz si esalta sulla fucilata di Bistrup

    260122_SAL_BAS_c68-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_c68-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_c68-ITA.mp4

    22.01.2026

  • Traversa del Salisburgo

    260122_SAL_BAS_ueberwaeltigende_latte-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_ueberwaeltigende_latte-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_ueberwaeltigende_latte-ITA.mp4

    22.01.2026

  • 55°

    Goool Basilea!

    Agbonifo sigla la prima rete per i  renani. Ce la faranno a risalire la china?

    260122_SAL_BAS_3_1-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_3_1-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_3_1-ITA.mp4

    22.01.2026

  • Inizia il secondo tempo

  • Finisce qui il primo tempo

    Ludovic Magnin dovrà ora scuotere i suoi per evitare un tracollo.

  • Gol Salisburgo

    Stavolta è Krätzig, dalla lunga distanza, a battere Hitz - per la terza volta in serata.

    260122_SAL_BAS_3_0-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_3_0-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_3_0-ITA.mp4

    22.01.2026

  • 32°

    Brividi per il Basilea, palo del Salisburgo

    260122_SAL_BAS_pfosten-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_pfosten-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_pfosten-ITA.mp4

    22.01.2026

  • 22°

    Austriaci indemoniati: 7 tentativi di rete nei primi 20 minuti

    I giocatori del Salisburgo sono indemoniati, i renani vengono pressati in ogni zona del campo, ciò che li porta anche a commettere diversi errori.

  • 12°

    Goool Alajbegovic, ancora lui

    L'enfant prodige del Salisburgo segna la sua seconda rete, dopo soli 12 minuti. Una rete davvero spettacolare.

    12. Minute: Alajbegovic schlägt wieder zu – Salzburg erhöht per Traumtor

    12. Minute: Alajbegovic schlägt wieder zu – Salzburg erhöht per Traumtor

    22.01.2026

  • Goool Salisburgo

    Doccia fredda per il Basilea. Un errore dei difensori renani consegna la palla a Alajbegovic, che grazie anche ad una deviazione, segna la rete d'apertura per i padroni di casa.

    260122_SAL_BAS_1_0-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_1_0-ITA.mp4

    260122_SAL_BAS_1_0-ITA.mp4

    22.01.2026

  • Buonasera e benvenuti😊

  • Le formazioni di Salisburgo - Basilea

  • Il pre partita

    «Abbiamo bisogno di due vittorie. Tutto il resto non serve a molto, perché poi dovremmo fare i conti e guardare agli altri risultati. Con sei punti sei al sicuro», afferma il capitano Xherdan Shaqiri in conferenza stampa.

    Il coach Ludovic Magnin è consapevole che nelle due partite rimanenti - Salisburgo e Pilsen - potrebbero bastare anche quattro punti per passare il turno in Europa League.

    Ma anche l'allenatore dice: «Sei sarebbero meglio». 

    Xherdan Shaqiri (dietro) e Ludovic Magnin 
    Xherdan Shaqiri (dietro) e Ludovic Magnin 
    KEYSTONE

    I renani hanno raccolto finora sei punti grazie alle vittorie contro Stoccarda e Bucarest. Le prime 24 classificate raggiungono il turno intermedio, e questo è anche l'obiettivo stagionale del Basilea.

    «Abbiamo ancora tutte le possibilità. È molto positivo», afferma Magnin, che aggiunge: «È una partita a eliminazione diretta. Daremo il massimo per arrivare a nove punti».

    Grande nome. L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero

    Grande nomeL'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero

  • Il Basilea gioca a Salisburgo!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. 

    • Mostra di più

I più letti

Ecco le reazioni del pubblico in sala al discorso di Trump al WEF tra incredulità e nervosismo
L'Europa esulta dopo la tregua sui dazi, ma ecco la nuova minaccia di Trump
La cena esclusiva del WEF con il segretario al Commercio degli Stati Uniti sfugge al controllo
«Loro è sparito»: Sorrentino chiarisce cosa è successo

Ulteriori articoli

L'annuncio sui social. Alisha Lehmann lascia il Como, ecco dove andrà a giocare

L'annuncio sui socialAlisha Lehmann lascia il Como, ecco dove andrà a giocare

Serie A. Lo svizzero Simon Sohm passa dalla Fiorentina al Bologna

Serie ALo svizzero Simon Sohm passa dalla Fiorentina al Bologna

Nonostante la sconfitta. Pio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi

Nonostante la sconfittaPio Esposito ha illuminato San Siro: attenta Inter, il ragazzo piace agli inglesi

Milano-Cortina. Ecco la squadra svizzera di biathlon in vista delle Olimpiadi invernali

Milano-CortinaEcco la squadra svizzera di biathlon in vista delle Olimpiadi invernali

Hockey. L’Ambrì vara la linea tutta straniera e ritrova Pezzullo

HockeyL’Ambrì vara la linea tutta straniera e ritrova Pezzullo

Il pubblico festeggia Stanimal. Wawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»

Il pubblico festeggia StanimalWawrinka scherza dopo la vittoria in 5 set: «Ti porto una birra, te la meriti»

Video

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26  

22.01.2026

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

21.01.2026

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Slavia Praga – Barcellona 2:4

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26 

21.01.2026

Young Boys – Lione 0:1

Young Boys – Lione 0:1

Chelsea – Pafos 1:0

Chelsea – Pafos 1:0

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Atalanta – Athletic Club Bilbao 2:3

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Slavia Praga – Barcellona 2:4

Più video