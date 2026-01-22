«Abbiamo bisogno di due vittorie. Tutto il resto non serve a molto, perché poi dovremmo fare i conti e guardare agli altri risultati. Con sei punti sei al sicuro», afferma il capitano Xherdan Shaqiri in conferenza stampa.

Il coach Ludovic Magnin è consapevole che nelle due partite rimanenti - Salisburgo e Pilsen - potrebbero bastare anche quattro punti per passare il turno in Europa League.

Ma anche l'allenatore dice: «Sei sarebbero meglio».

Xherdan Shaqiri (dietro) e Ludovic Magnin KEYSTONE

I renani hanno raccolto finora sei punti grazie alle vittorie contro Stoccarda e Bucarest. Le prime 24 classificate raggiungono il turno intermedio, e questo è anche l'obiettivo stagionale del Basilea.

«Abbiamo ancora tutte le possibilità. È molto positivo», afferma Magnin, che aggiunge: «È una partita a eliminazione diretta. Daremo il massimo per arrivare a nove punti».