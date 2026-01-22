Seguite la sfida del Basilea in Europa League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Hitz si esalta sulla fucilata di Bistrup
-
Traversa del Salisburgo
-
55°
Goool Basilea!
Agbonifo sigla la prima rete per i renani. Ce la faranno a risalire la china?
-
Inizia il secondo tempo
-
Finisce qui il primo tempo
Ludovic Magnin dovrà ora scuotere i suoi per evitare un tracollo.
-
Gol Salisburgo
Stavolta è Krätzig, dalla lunga distanza, a battere Hitz - per la terza volta in serata.
-
32°
Brividi per il Basilea, palo del Salisburgo
-
22°
Austriaci indemoniati: 7 tentativi di rete nei primi 20 minuti
I giocatori del Salisburgo sono indemoniati, i renani vengono pressati in ogni zona del campo, ciò che li porta anche a commettere diversi errori.
-
12°
Goool Alajbegovic, ancora lui
L'enfant prodige del Salisburgo segna la sua seconda rete, dopo soli 12 minuti. Una rete davvero spettacolare.
-
4°
Goool Salisburgo
Doccia fredda per il Basilea. Un errore dei difensori renani consegna la palla a Alajbegovic, che grazie anche ad una deviazione, segna la rete d'apertura per i padroni di casa.
-
Buonasera e benvenuti😊
-
Le formazioni di Salisburgo - Basilea
-
Il pre partita
«Abbiamo bisogno di due vittorie. Tutto il resto non serve a molto, perché poi dovremmo fare i conti e guardare agli altri risultati. Con sei punti sei al sicuro», afferma il capitano Xherdan Shaqiri in conferenza stampa.
Il coach Ludovic Magnin è consapevole che nelle due partite rimanenti - Salisburgo e Pilsen - potrebbero bastare anche quattro punti per passare il turno in Europa League.
Ma anche l'allenatore dice: «Sei sarebbero meglio».
I renani hanno raccolto finora sei punti grazie alle vittorie contro Stoccarda e Bucarest. Le prime 24 classificate raggiungono il turno intermedio, e questo è anche l'obiettivo stagionale del Basilea.
«Abbiamo ancora tutte le possibilità. È molto positivo», afferma Magnin, che aggiunge: «È una partita a eliminazione diretta. Daremo il massimo per arrivare a nove punti».
-
Il Basilea gioca a Salisburgo!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League.