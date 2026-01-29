Seguite la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale. Young Boys e Basilea possono ancora entrambe accedere ai playoff, ma una vittoria è d'obbligo e per i renani, potrebbe non bastare.
-
-
-
86°
Altra ghiotta occasione per l'YB, ma Cordova ancora, sbuccia la palla da ottima posizione
-
84°
Cordova non riesce a mettere a frutto un prezioso contropiede giallonero
-
Roma in svantaggio a Atene
Al momento i giallorossi sono fuori dalle prime otto
-
64°
Occasione per l'YB sulla testa di Sanches, ma il portiere dello Stoccarda si butta dalla parte giusta
-
57°
Gooooooool YB!
Eurogoal di Lauper per il pareggio dei gialloneri.
-
Stando ai risultati sugli altri campi, al momento, entrambe le squadre svizzere sono fuori dai giochi
-
Le sfide riprendono
Riusciranno YB e Basilea a rimontare le rispettive avversarie per poter sperare di centrare i playoff?
-
Fine dei primi tempi
-
42°
Goooool YB!
Gigovic accorcia le distanze appena prima della pausa. La squadra bernese è ancora viva!
-
39°
Gol Viktoria!
A Basilea sono gli ospiti a segnare la prima rete dell'incontro con un gran gol al volo di Panos. Lichtsteiner scuote la testa, i suoi sono troppo sterili, quasi rassegnati.
-
A Stoccarda, l'YB ha una grande occasione - l'unica sin qui - con Bedia, ma la palla esce di poco
-
Il risultato a Basilea non si sblocca, con le due squadre attente a non sbagliare
-
Partita in salita per la Roma a Atene: rosso a Mancini al 15° per trattenuta da ultimo uomo
-
7°
Gol Stoccarda!
Frastornati, i bernesi, lasciano la palla a Demirovic, che a tu con Keller porta in doppio vantaggio i padroni di casa. Doccia gelida per la squadra di Seoane.
-
6°
Gol Stoccarda!
Su un errore della difesa bernese è Undav a battere l'incolpevole Keller.
-
Buonasera e benvenuti su questo live-ticker
-
-
Le formazioni di Stoccarda e Young Boys
Per quanto le premesse per un successo a Stoccarda siano sfavorevoli, lo Young Boys ha il suo destino, ovvero l'accesso alla fase a eliminazione diretta, nelle sue mani.
Con una vittoria, i bernesi si qualificheranno sicuramente agli ottavi di finale dell'Europa League. In caso di pareggio o sconfitta, i gialloneri, attualmente al 23° posto, dipenderanno dai risultati delle altre squadre.
Il vantaggio sul Ludogorez Rasgrad, al 25° posto e ormai escluso dalla fase a eliminazione diretta, è di soli due punti, seguito da un quintetto a tre punti dall'YB.
-
Le formazioni di Basilea e Viktoria Plzen
Una vittoria da sola non basta al Basilea per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Prima dell'ultima giornata della fase a gironi, i renani occupano il 27° posto con 6 punti (differenza reti: -3). Il Celtic, al 24° posto, che garantisce la qualificazione, è a 2 punti di distanza.
Tra le due squadre si trovano il Ludogorets Razgrad (7 punti, -4) e il Feyenoord Rotterdam (6 punti, -3). Anche il Salisburgo ha ancora possibilità realistiche di qualificarsi (6 punti, -4).
Sopra la linea di demarcazione tremano ancora Lille, Brann Bergen e Young Boys con 9 punti ciascuno. Oltre alla vittoria, quindi, diverse squadre devono «sbagliare» affinché i basilesi possano ancora entrare tra le prime 24.
-
I pensieri di Seoane
«Gli avversari di Stoccarda ci attaccheranno con grande intensità e cercheranno di coinvolgerci in situazioni di uno contro uno», ha dichiarato Gerardo Seoane nella conferenza stampa prima della partita contro il VfB.
«Dovremo dare il massimo. Dobbiamo chiudere gli spazi e difendere attivamente», ha affermato l'allenatore bernese, elogiando inoltre l'attuale forma della squadra di Bundesliga.
«Sappiamo che domani dovremo dare il 100%. Se riuscissimo a proseguire il nostro cammino in Europa League, sarebbe un successo per noi tutti».
-
I pensieri di Lichtsteiner e Shaqiri
«Abbiamo lavorato molto, ci sono stati molti input e molte informazioni», afferma Lichtsteiner durante la conferenza stampa.
«Due allenamenti non bastano per fornire troppi input. Ciononostante, ho introdotto alcune cose. Abbiamo lavorato dal punto di vista mentale e tattico».
«Dovete avere pazienza, ma anche i cechi stanno ascoltando», dice il capitano Xherdan Shaqiri. «Per me è importante soprattutto che ognuno sappia qual è il proprio compito».
-
Young Boys e Basilea non posso sbagliare!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Giocano tutte le squadre. Noi seguiremo con attenzione le due formazioni svizzere impegnate, YB e Basilea, tenendo un occhio anche sulle sfide delle due italiane, Roma e Bologna.