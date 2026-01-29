I pensieri di Lichtsteiner e Shaqiri

«Abbiamo lavorato molto, ci sono stati molti input e molte informazioni», afferma Lichtsteiner durante la conferenza stampa.

«Due allenamenti non bastano per fornire troppi input. Ciononostante, ho introdotto alcune cose. Abbiamo lavorato dal punto di vista mentale e tattico».

«Dovete avere pazienza, ma anche i cechi stanno ascoltando», dice il capitano Xherdan Shaqiri. «Per me è importante soprattutto che ognuno sappia qual è il proprio compito».