Champions League Eurogoal di Lauper e l'YB pareggia! Basilea sempre sotto in casa

Redazione blue Sport

29.1.2026

Seguite la serata di Europa League con video e informazioni in tempo reale. Young Boys e Basilea possono ancora entrambe accedere ai playoff, ma una vittoria è d'obbligo e per i renani, potrebbe non bastare.

Redazione blue Sport

29.01.2026, 20:48

29.01.2026, 22:44

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito
  • 86°

    Altra ghiotta occasione per l'YB, ma Cordova ancora, sbuccia la palla da ottima posizione

  • 84°

    Cordova non riesce a mettere a frutto un prezioso contropiede giallonero

  • Roma in svantaggio a Atene

    260129_PAN_ROM_C58-ITA.mp4

    260129_PAN_ROM_C58-ITA.mp4

    260129_PAN_ROM_C58-ITA.mp4

    29.01.2026

    Al momento i giallorossi sono fuori dalle prime otto

  • 64°

    Occasione per l'YB sulla testa di Sanches, ma il portiere dello Stoccarda si butta dalla parte giusta

  • 57°

    Gooooooool YB!

    Eurogoal di Lauper per il pareggio dei gialloneri.

    260129_STU_YB_Daschmalehgol-ITA.mp4

    260129_STU_YB_Daschmalehgol-ITA.mp4

    260129_STU_YB_Daschmalehgol-ITA.mp4

    29.01.2026

  • Stando ai risultati sugli altri campi, al momento, entrambe le squadre svizzere sono fuori dai giochi

  • Le sfide riprendono

    Riusciranno YB e Basilea a rimontare le rispettive avversarie per poter sperare di centrare i playoff?

  • Fine dei primi tempi

  • 42°

    Goooool YB!

    Gigovic accorcia le distanze appena prima della pausa. La squadra bernese è ancora viva!

    260129_STU_YB_G42-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G42-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G42-ITA.mp4

    29.01.2026

  • 39°

    Gol Viktoria!

    A Basilea sono gli ospiti a segnare la prima rete dell'incontro con un gran gol al volo di Panos. Lichtsteiner scuote la testa, i suoi sono troppo sterili, quasi rassegnati.

    260129_NL_BAS_VIK_TOR1-ITA.mp4

    260129_NL_BAS_VIK_TOR1-ITA.mp4

    260129_NL_BAS_VIK_TOR1-ITA.mp4

    29.01.2026

  • A Stoccarda, l'YB ha una grande occasione - l'unica sin qui - con Bedia, ma la palla esce di poco

  • Il risultato a Basilea non si sblocca, con le due squadre attente a non sbagliare

  • Partita in salita per la Roma a Atene: rosso a Mancini al 15° per trattenuta da ultimo uomo

    260129_PAN_ROM_R13-ITA.mp4

    260129_PAN_ROM_R13-ITA.mp4

    260129_PAN_ROM_R13-ITA.mp4

    29.01.2026

  • Gol Stoccarda!

    Frastornati, i bernesi, lasciano la palla a Demirovic, che a tu con Keller porta in doppio vantaggio i padroni di casa. Doccia gelida per la squadra di Seoane.

    260129_STU_YB_G7-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G7-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G7-ITA.mp4

    29.01.2026

  • Gol Stoccarda!

    Su un errore della difesa bernese è Undav a battere l'incolpevole Keller.

    260129_STU_YB_G6-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G6-ITA.mp4

    260129_STU_YB_G6-ITA.mp4

    29.01.2026

  • Buonasera e benvenuti su questo live-ticker

  • I post più belli

  • Le formazioni di Stoccarda e Young Boys

    Per quanto le premesse per un successo a Stoccarda siano sfavorevoli, lo Young Boys ha il suo destino, ovvero l'accesso alla fase a eliminazione diretta, nelle sue mani.

    Con una vittoria, i bernesi si qualificheranno sicuramente agli ottavi di finale dell'Europa League. In caso di pareggio o sconfitta, i gialloneri, attualmente al 23° posto, dipenderanno dai risultati delle altre squadre.

    Il vantaggio sul Ludogorez Rasgrad, al 25° posto e ormai escluso dalla fase a eliminazione diretta, è di soli due punti, seguito da un quintetto a tre punti dall'YB. 

  • Le formazioni di Basilea e Viktoria Plzen 

    Una vittoria da sola non basta al Basilea per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Prima dell'ultima giornata della fase a gironi, i renani occupano il 27° posto con 6 punti (differenza reti: -3). Il Celtic, al 24° posto, che garantisce la qualificazione, è a 2 punti di distanza.

    Tra le due squadre si trovano il Ludogorets Razgrad (7 punti, -4) e il Feyenoord Rotterdam (6 punti, -3). Anche il Salisburgo ha ancora possibilità realistiche di qualificarsi (6 punti, -4).

    Sopra la linea di demarcazione tremano ancora Lille, Brann Bergen e Young Boys con 9 punti ciascuno. Oltre alla vittoria, quindi, diverse squadre devono «sbagliare» affinché i basilesi possano ancora entrare tra le prime 24. 

  • I pensieri di Seoane

    «Gli avversari di Stoccarda ci attaccheranno con grande intensità e cercheranno di coinvolgerci in situazioni di uno contro uno», ha dichiarato Gerardo Seoane nella conferenza stampa prima della partita contro il VfB.

    «Dovremo dare il massimo. Dobbiamo chiudere gli spazi e difendere attivamente», ha affermato l'allenatore bernese, elogiando inoltre l'attuale forma della squadra di Bundesliga.

    «Sappiamo che domani dovremo dare il 100%. Se riuscissimo a proseguire il nostro cammino in Europa League, sarebbe un successo per noi tutti».

  • I pensieri di Lichtsteiner e Shaqiri

    «Abbiamo lavorato molto, ci sono stati molti input e molte informazioni», afferma Lichtsteiner durante la conferenza stampa.

    Il neo allenatore del FCB. Lichtsteiner: «A Basilea bisogna vincere dei titoli, questo mi si addice»

    Il neo allenatore del FCBLichtsteiner: «A Basilea bisogna vincere dei titoli, questo mi si addice»

     «Due allenamenti non bastano per fornire troppi input. Ciononostante, ho introdotto alcune cose. Abbiamo lavorato dal punto di vista mentale e tattico».

    «Dovete avere pazienza, ma anche i cechi stanno ascoltando», dice il capitano Xherdan Shaqiri. «Per me è importante soprattutto che ognuno sappia qual è il proprio compito».

     Stephan Lichtsteiner (sinistra) e Xherdan Shaqiri durante la conferenza stampa pre partita
     Stephan Lichtsteiner (sinistra) e Xherdan Shaqiri durante la conferenza stampa pre partita
    KEYSTONE

  • Young Boys e Basilea non posso sbagliare!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Giocano tutte le squadre. Noi seguiremo con attenzione le due formazioni svizzere impegnate, YB e Basilea, tenendo un occhio anche sulle sfide delle due italiane, Roma e Bologna.

    • Mostra di più

