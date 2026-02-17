  1. Clienti privati
Champions League Il PSG mette la freccia sul Monaco! Atalanta sotto di due reti a Dortmund

Redazione blue Sport

17.2.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

17.02.2026, 22:04

17.02.2026, 22:34

Champions League. Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match

Champions LeagueNotte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Al 67esimo nel Principato gli ospiti mettono la freccia! È ancora Doué ad andare a segno.

    Doué sigla il 2-3, il PSG mette la freccia

    Doué sigla il 2-3, il PSG mette la freccia

    17.02.2026

  • Al 50esimo a Lisbona si sblocca finalmente il punteggio grazie a Vinícius Júnior! Dopo il gol da sogno si scatena il caos in campo, sullo sfondo di un possibile caso di razzismo.

    Vinícius Júnior apre le marcature a Lisbona

    Vinícius Júnior apre le marcature a Lisbona

    17.02.2026

  • Fine dei primi tempi

  • A Dortmund al 42esimo i gialloneri raddoppiano con Beier.

    Beier raddoppia!

    Beier raddoppia!

    17.02.2026

  • Al 41esimo Hakimi rimette tutto in parità! Il PSG rientra sul Monaco.

    Hakimi trova il pareggio prima della pausa

    Hakimi trova il pareggio prima della pausa

    17.02.2026

  • Al 29esimo Doué dimezza le distanze!

    Doué riapre il match

    Doué riapre il match

    17.02.2026

  • Al 22esimo il portiere elvetico Köhn para un calcio di rigore a Vitinha!

    Köhn para un rigore!

    Köhn para un rigore!

    17.02.2026

  • Nel sud della Francia Balogun raddoppia! Dopo 18 minuti di gioco i monegaschi conducono sul PSG per 2-0.

    Balogun raddoppia contro il PSG!

    Balogun raddoppia contro il PSG!

    17.02.2026

  • Al terzo minuto doccia fredda per l'Atalanta! Guirassy porta subito in vantaggio i padroni di casa.

    Guirassy gela l'Atalanta

    Guirassy gela l'Atalanta

    17.02.2026

  • La prima rete giunge dal Principato! Balogun sorprende il PSG in entrata.

    Balogun colpisce il PSG a freddo!

    Balogun colpisce il PSG a freddo!

    17.02.2026

  • Le formazioni di Dortmund-Atalanta

  • Le formazioni di Monaco-PSG

  • Le formazioni di Benfica-Real Madrid

  • Lo spettacolo continua!😊

    Dopo la partita della Juventus, clamorosamente battuta a Istanbul dal Galatasaray per 5-2, seguiamo le tre partite rimanenti della serata: Borussia Dortmund-Atalanta, Monaco-Paris Saint-Germain e Benfica-Real Madrid.

    • Mostra di più

Video

