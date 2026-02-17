Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Al 67esimo nel Principato gli ospiti mettono la freccia! È ancora Doué ad andare a segno.
Al 50esimo a Lisbona si sblocca finalmente il punteggio grazie a Vinícius Júnior! Dopo il gol da sogno si scatena il caos in campo, sullo sfondo di un possibile caso di razzismo.
Fine dei primi tempi
A Dortmund al 42esimo i gialloneri raddoppiano con Beier.
Al 41esimo Hakimi rimette tutto in parità! Il PSG rientra sul Monaco.
Al 29esimo Doué dimezza le distanze!
Al 22esimo il portiere elvetico Köhn para un calcio di rigore a Vitinha!
Nel sud della Francia Balogun raddoppia! Dopo 18 minuti di gioco i monegaschi conducono sul PSG per 2-0.
Al terzo minuto doccia fredda per l'Atalanta! Guirassy porta subito in vantaggio i padroni di casa.
La prima rete giunge dal Principato! Balogun sorprende il PSG in entrata.
Le formazioni di Dortmund-Atalanta
Le formazioni di Monaco-PSG
Le formazioni di Benfica-Real Madrid
Lo spettacolo continua!😊
Dopo la partita della Juventus, clamorosamente battuta a Istanbul dal Galatasaray per 5-2, seguiamo le tre partite rimanenti della serata: Borussia Dortmund-Atalanta, Monaco-Paris Saint-Germain e Benfica-Real Madrid.