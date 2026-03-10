Seguite la prima serata degli ottavi di finale di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
67°
Goool Bayern
134esimo gol stagionale per i bavaresi, il sesto della serata all'Atalanta, impotente.
65°
Goool Bayern
È ancora Michael Olise - doppietta per lui stasera - a bucare il povero Carnesecchi. Il francese sfugge a tutti e lascia partire un pallone precisissimo e delicato.
51°
Goool Bayern
Stavolta è Jackson a calare il poker per i bavaresi. Serata davvero difficile per i nerazzurri. anche i numeri statistici sono impietosi: 70% di possesso palla per i tedeschi, 30% per i lombardi.
Riprende la sfida di Bergamo
Finisce qui il primo tempo. Riuscirà Palladino a risollevare il morale dei suoi?
La partita sembra ora un fenomeno surreale: Bayern che in tranquillità cerca la quarta rete, Atalanta davvero impotente
25°
Gooool Bayern
Gnabry, ottimamente servito da Olise, batte Carnesecchi per la terza volta in serata.
20°
Goool Bayern
Olise sigla il due a zero per i tedeschi.
12°
Goool Bayern Monaco
Stanisic, lasciato solo in mezzo all'area, deve solo appoggiare in rete. Prova tutta in salita per i nerazzurri di Bergamo.
Benvenuti per questa serata di Champions League. Dopo la vittoria del Galatasaray contro il Liverpool (vedi sotto), in tabellone questa sera vi sono altre tre sfide. Buon divertimento
-
Le formazioni di Atalanta e Bayern
Il pre partita di Atalanta e Bayern
L’allenatore dei nerazzurri Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha cercato di spronare i suoi verso un’altra impresa: «Sarà una notte magica e meravigliosa per noi, perché è un sogno essere agli ottavi di finale di Champions League contro una delle squadre più forti del mondo. I sogni sono fatti per essere vissuti. Vogliamo godercela fino in fondo e mettere in difficoltà il Bayern. Giochiamo in casa, quindi possiamo ripetere la prestazione contro il Borussia Dortmund».
Il difensore del Bayern Monaco Josip Stanišic non sottovaluterà l'Atalanta.
«Sono aggressivi fin dal primo secondo, non mollano mai e danno il 100% in ogni sfida. Hanno anche buoni singoli e non si affidano solo allo spirito combattivo. Ora sta a noi dimostrare in campo ciò che abbiamo preparato», ha detto Stanišic (come riportato da @iMiaSanMia).
«L'allenatore non ci ha preparati in modo diverso; sappiamo chi affrontiamo, cosa possiamo aspettarci. Non è cambiato molto. L'Atalanta gioca a uomo su tutto il campo e va a tutto gas fin dal primo minuto. Noi contrasteremo questo gioco. Abbiamo dato il massimo e giocato uomo a uomo in ogni allenamento nell'ultimo anno e mezzo».
La gara finisce qui. Galatasaray 1, Liverpool 0
Il Galatasaray, capolista del campionato turco, ha confermato la sua straordinaria forza in casa.
Mario Lemina ha segnato il gol della vittoria al 7° minuto. Già nella fase a gironi, i turchi avevano sconfitto il Liverpool per 1-0.
Delle ultime 46 partite giocate in casa, il Galatasaray ne ha vinte 33 e ne ha perse solo due.
La partita di ritorno si giocherà mercoledì prossimo ad Anfield Road.
Gol del Liverpool annullato per tocco di mano (VAR)
Dopo una serie fortunosa di rimpalli la palla finisce oltre la linea di porta. La revisione del VAR segnala però un tocco di mano da parte di un giocatore dei Reds
-
Continuano le imprecisioni da parte delle due compagini in campo
Ekitike solo davanti a Ugurcan, è il portiere turco ad avere la meglio
-
Salah lascia il campo per il difensore Frimpong
Il Liverpool entra con un piglio più deciso
Riprende la partita
Si torna negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa
Il pubblico spinge a gran voce i propri beniamini e fischia in maniera assordante il possesso palla avversario
-
21°
Occasione sulla testa di Osimhen, Gala vicino al doppio vantaggio.
-
15°
Grande azione del Liverpool, ma Ugurcan ci mette le mani e salva il vantaggio dei suoi
La partita si fa frizzante, le due squadre giocano a viso aperto. Gli errori da entrambe le parti creano spazi e occasioni.
-
7°
Gooooool Lemina!
Galatasaray in vantaggio con il suo numero 99, servito di testa dal compagno Osimhen, sul primo calcio d'angolo della partita.
-
Buonasera e benvenuti a questa serata di grande calcio. Al Rams Park di Istanbul è tutto pronto per il calcio d'inizio
-
Le formazioni di Galatasaray - Liverpool
-
Il pre partita: fatti, curiosità, record
Nel fortino di Istanbul il Galatasaray ha perso solo due delle 22 partite disputate nella fase a eliminazione diretta della Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (13 vittorie e 7 pareggi) e non ha subito sconfitte nelle ultime 10 (6 vittorie e 4 pareggi), l'ultima è avvenuta contro il l'Atlético Madrid nel 1973.
Il Liverpool ha perso quattro delle ultime cinque partite nella fase a gironi della UEFA Champions League (1 vittoria), anche se l'unica partita in cui ha evitato la sconfitta è stata l'unica trasferta della panchina di Arne Slot: 1-0 contro il PSG negli ottavi di finale della scorsa stagione.
In termini di età media della formazione titolare, il Galatasaray è la squadra più anziana rimasta in UEFA Champions League in questa stagione (28 anni e 273 giorni).
L'ungherese del Liverpool Dominik Szoboszlai ha partecipato direttamente a otto gol in questa stagione di Champions (4 gol, 4 assist), più di qualsiasi altro giocatore dei Reds.
Victor Osimhen ha segnato sette gol in otto presenze in Champions League con il Galatasaray in questa stagione; solo un gol in meno del record assoluto per una squadra turca in una singola edizione, detenuto anch'esso da un giocatore del Galatasaray (8 - Burak Yilmaz nel 2012-13).
Mohamed Salah potrebbe superare Jamie Carragher e diventare il giocatore con più presenze del Liverpool in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (entrambi attualmente a quota 80 partite). L'egiziano è anche a un solo gol dal diventare il primo giocatore africano a raggiungere quota 50 in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (attualmente a quota 49).
Si parte con gli ottavi di finale!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite dell'andata degli ottavi di finale. Dopo Galatasaray-Liverpool (alle 18:45), daremo un occhio di riguardo alla sfida dell'Atalanta, che ospita la portaerei Bayern Monaco.