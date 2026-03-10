L’allenatore dei nerazzurri Raffaele Palladino, in conferenza stampa, ha cercato di spronare i suoi verso un’altra impresa: «Sarà una notte magica e meravigliosa per noi, perché è un sogno essere agli ottavi di finale di Champions League contro una delle squadre più forti del mondo. I sogni sono fatti per essere vissuti. Vogliamo godercela fino in fondo e mettere in difficoltà il Bayern. Giochiamo in casa, quindi possiamo ripetere la prestazione contro il Borussia Dortmund».

Il difensore del Bayern Monaco Josip Stanišic non sottovaluterà l'Atalanta.

«Sono aggressivi fin dal primo secondo, non mollano mai e danno il 100% in ogni sfida. Hanno anche buoni singoli e non si affidano solo allo spirito combattivo. Ora sta a noi dimostrare in campo ciò che abbiamo preparato», ha detto Stanišic (come riportato da @iMiaSanMia).

«L'allenatore non ci ha preparati in modo diverso; sappiamo chi affrontiamo, cosa possiamo aspettarci. Non è cambiato molto. L'Atalanta gioca a uomo su tutto il campo e va a tutto gas fin dal primo minuto. Noi contrasteremo questo gioco. Abbiamo dato il massimo e giocato uomo a uomo in ogni allenamento nell'ultimo anno e mezzo».