Lo svizzero Simon Sohm, giocatore del Bologna, ha confidato a blue Sport le sue sensazioni rispetto al derby europeo.

«Sarà sicuramente un duello emozionante, anche la Roma è in un buon momento. E poiché si tratta di un duello italiano, sarà sicuramente un po' più acceso. Sono curioso di vedere come andrà a finire».

«L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è noto per giocare uno contro uno su tutto il campo. E noi lo facciamo relativamente spesso. Non so dire se ci saranno molti gol o meno. In ogni caso sarà emozionante».

Simon Sohm (destra) con la maglia del Bologna KEYSTONE

L'ex Parma e Fiorentina, dal canto suo, ha bisogno di mettere in campo due prestazioni convincenti, tanto da stuzzicare Murat Yakin.

«Certo, sarebbe un sogno enorme entrare di nuovo nella rosa della Nazionale. Non ho mai partecipato a un Mondiale o a un Europeo prima d'ora. Spero di poterlo fare».

Ricordiamo che in campo ci sarà anche Remo Freuler, colonna dei rossoblu e della nazionale svizzera.

Freuler ha collezionato 254 presenze sotto la guida dell'allenatore della Roma Gasperini quando hanno lavorato insieme all'Atalanta dal 2016 al 2022.

«Conosco a memoria il modo di giocare di Gasperini, anche se negli ultimi anni ha cambiato alcune cose nel suo stile», ha detto lo svizzero a «Sky Sport Italia».

Remo Freuler KEYSTONE

«Conosco anche gli aggiustamenti che fa, sia che giochi con tre attaccanti o con un centrocampista in più, so cosa ha in mente. Vedremo cosa succederà».

Gasperini, allenatore della Roma

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha sottolineato un problema che affligge i club italiani in Europa, suggerendo che non è solo una questione puramente tattico, ma affonda le sue radici più in profondità, nello sviluppo dei giovani e nella costruzione della rosa.

La sua Roma è quinta in Serie A - e dunque in odore di Champions League, ma per Gasperini ogni partita merita la massima attenzione. Nelle ultime settimane c'è stata anche la Coppa Italia, ma ha respinto l'idea di abbassare deliberatamente gli standard in qualsiasi competizione, affermando che i cali di rendimento possono verificarsi, ma mai per scelta.