Europa League Il Bologna di Freuler passa in vantaggio sulla Roma con un gran gol di Bernardeschi  

Redazione blue Sport

12.3.2026

In questa serata di Europa League, valida per gli ottavi di finale, noi seguiremo il derby italiano, con video e informazioni in tempo reale. Due gli svizzeri in campo con la maglia del Bologna: Remo Freuler e Simon Sohm

Redazione blue Sport

12.03.2026, 18:34

12.03.2026, 20:05

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Gli animi si accendo a Bologna, il nervosismo è palpabile

  • 51°

    Goooool Bologna

    Ottimo assist di Rowe che serve Bernardeschi, il quale calibra il pallone in rete.

    Bernadeschi trifft sehenswert zur Führung

    Bernadeschi trifft sehenswert zur Führung

    12.03.2026

  • Riprende la sfida

  • Finisce il primo tempo sul risultato di 0 a 0

  • 45°

    Gran tiro di Bernardeschi ottimamente intercettato dal portiere della Roma Svilar

  • 43°

    Leggero vantaggio del Bologna sul possesso palla, 56%

  • Sfida energica da parte di entrambe le squadre, ma povera di occasioni da rete

  • In questi primi 15 minuti di gioco è il Bologna la squadra più propositiva e aggressiva

  • 15°

    Giallo anche per il difensore della Roma Wesley

  • 13°

    Primo cartellino giallo del match sul conto del rossoblù Miranda

  • Il Bologna ha perso solo una delle ultime sette sfide giocate contro la Roma

  • Le due formazioni iniziano la sfida in maniera guardinga

  • È iniziata la sfida allo stadio Dall'Ara di Bologna

  • Le formazioni di Bologna - Roma

  • Il pre partita di Sohm e Freuler

    Lo svizzero Simon Sohm, giocatore del Bologna, ha confidato a blue Sport le sue sensazioni rispetto al derby europeo.

    «Sarà sicuramente un duello emozionante, anche la Roma è in un buon momento. E poiché si tratta di un duello italiano, sarà sicuramente un po' più acceso. Sono curioso di vedere come andrà a finire».

    «L'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini è noto per giocare uno contro uno su tutto il campo. E noi lo facciamo relativamente spesso. Non so dire se ci saranno molti gol o meno. In ogni caso sarà emozionante».

    Simon Sohm (destra) con la maglia del Bologna
    Simon Sohm (destra) con la maglia del Bologna
    KEYSTONE

    L'ex Parma e Fiorentina, dal canto suo, ha bisogno di mettere in campo due prestazioni convincenti, tanto da stuzzicare Murat Yakin.

    «Certo, sarebbe un sogno enorme entrare di nuovo nella rosa della Nazionale. Non ho mai partecipato a un Mondiale o a un Europeo prima d'ora. Spero di poterlo fare».

    Ricordiamo che in campo ci sarà anche Remo Freuler, colonna dei rossoblu e della nazionale svizzera.

    Freuler ha collezionato 254 presenze sotto la guida dell'allenatore della Roma Gasperini quando hanno lavorato insieme all'Atalanta dal 2016 al 2022.

    «Conosco a memoria il modo di giocare di Gasperini, anche se negli ultimi anni ha cambiato alcune cose nel suo stile», ha detto lo svizzero a «Sky Sport Italia».

    Remo Freuler 
    Remo Freuler 
    KEYSTONE

    «Conosco anche gli aggiustamenti che fa, sia che giochi con tre attaccanti o con un centrocampista in più, so cosa ha in mente. Vedremo cosa succederà».

    Gasperini, allenatore della Roma

    Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha sottolineato un problema che affligge i club italiani in Europa, suggerendo che non è solo una questione puramente tattico, ma affonda le sue radici più in profondità, nello sviluppo dei giovani e nella costruzione della rosa.

    La sua Roma è quinta in Serie A - e dunque in odore di Champions League, ma per Gasperini ogni partita merita la massima attenzione. Nelle ultime settimane c'è stata anche la Coppa Italia, ma ha respinto l'idea di abbassare deliberatamente gli standard in qualsiasi competizione, affermando che i cali di rendimento possono verificarsi, ma mai per scelta. 

  • Il derby italiano tra Bologna e Roma!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Europa League. Noi seguiremo la sfida tutta italiana che vede anche due svizzeri in campo.

    • Mostra di più

Neto manda il raccattapalle al tappeto

Neto manda il raccattapalle al tappeto

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26

11.03.2026

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

UEFA Champions League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26

11.03.2026

Real Madrid – Manchester City 3:0

Real Madrid – Manchester City 3:0

UEFA Champions League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26

11.03.2026

