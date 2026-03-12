In questa serata di Conference League, valida per gli ottavi di finale, seguiremo la partita della Fiorentina con video e informazioni in tempo reale. I colori della viola sono vestiti dallo svizzero Kospo.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Riprende la sfida al Franchi di Firenze
-
Termina il primo tempo di una sfida che ha offerta ben poche emozioni
-
I polacchi sono diretti da Łukasz Tomczyk, allenatore 37enne, coach professionista da quando ne aveva 31
-
Spinta dallo sparuto ma rumoso pubblico la Fiorentina prende ora in mani le redini del gioco
Gli ospiti si difendono con ordine, ma la manovra dei padroni di casa è lenta.
-
I primi quindici minuti vedono i polacchi gestire il pallone, mentre la Viola attende paziente
-
Inizia la sfida di Firenze, dove la Curva Nord continua il suo sciopero
-
Buonasera e benvenuti
-
Le formazioni di Fiorentina e Raków Częstochowa
-
Il pre partita
Dopo un punto conquistato con coraggio ma necessario contro il Parma nel fine settimana, la Fiorentina è costretta a smettere di pensare alla Serie A, forse ormai compromessa - 17esima -, e a concentrarsi sugli ottavi di finale della Conference League.
L'avversario polacco è il Raków Częstochowa, quarto nella classifica del campionato nazionale.
Se il Lech Poznań eliminerà lo Shakhtar Donetsk, la Viola affronterà la terza squadra polacca consecutiva nella competizione.
-
La Viola!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. In programma ci sono 8 partite degli ottavi di finale. Noi seguiremo la Fiorentina, opposta alla quarta forza del campionato polacco.