  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Conference League Dopo 45 minuti Fiorentina e Rakow sono ancora sullo 0 a 0. Chi segnerà la prima rete?

Redazione blue Sport

12.3.2026

In questa serata di Conference League, valida per gli ottavi di finale, seguiremo la partita della Fiorentina con video e informazioni in tempo reale. I colori della viola sono vestiti dallo svizzero Kospo.

Redazione blue Sport

12.03.2026, 20:55

12.03.2026, 22:07

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Riprende la sfida al Franchi di Firenze

  • Termina il primo tempo di una sfida che ha offerta ben poche emozioni

  • I polacchi sono diretti da Łukasz Tomczyk, allenatore 37enne, coach professionista da quando ne aveva 31

  • Spinta dallo sparuto ma rumoso pubblico la Fiorentina prende ora in mani le redini del gioco

    Gli ospiti si difendono con ordine, ma la manovra dei padroni di casa è lenta.

  • I primi quindici minuti vedono i polacchi gestire il pallone, mentre la Viola attende paziente

  • Inizia la sfida di Firenze, dove la Curva Nord continua il suo sciopero

  • Buonasera e benvenuti

  • Le formazioni di Fiorentina e Raków Częstochowa

  • Il pre partita

    Dopo un punto conquistato con coraggio ma necessario contro il Parma nel fine settimana, la Fiorentina è costretta a smettere di pensare alla Serie A, forse ormai compromessa - 17esima -, e a concentrarsi sugli ottavi di finale della Conference League.

    L'avversario polacco è il Raków Częstochowa, quarto nella classifica del campionato nazionale.

    Se il Lech Poznań eliminerà lo Shakhtar Donetsk, la Viola affronterà la terza squadra polacca consecutiva nella competizione.

  • La Viola!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. In programma ci sono 8 partite degli ottavi di finale. Noi seguiremo la Fiorentina, opposta alla quarta forza del campionato polacco.

    • Mostra di più

I più letti

Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
Donna mostra il sedere nudo in autostrada a una poliziotta e finisce in tribunale
Ecco perché domenica 8 marzo molti voti sono stati conteggiati come «non validi»
Iran: «Distruggeremo infrastrutture di petrolio e gas nella regione» - Russia incassa fino a 150 milioni al giorno in più grazie al caro petrolio

Ulteriori articoli

Nuovo record. Duplantis sale fino a 6,31m

Nuovo recordDuplantis sale fino a 6,31m

Calcio. Lugano inaugura la nuova AIL Arena: consegna ufficiale dello stadio

CalcioLugano inaugura la nuova AIL Arena: consegna ufficiale dello stadio

Parigi-Nizza. A Vingegaard la quinta tappa

Parigi-NizzaA Vingegaard la quinta tappa

Hockey. Luca Cunti appende i pattini al chiodo

HockeyLuca Cunti appende i pattini al chiodo

Ecco come. Campionati mondiali di freestyle in Engadina, deficit coperto

Ecco comeCampionati mondiali di freestyle in Engadina, deficit coperto

Video

Bologna – Roma 1:1

Bologna – Roma 1:1

UEFA Europa League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26 

12.03.2026

Neto manda il raccattapalle al tappeto

Neto manda il raccattapalle al tappeto

11.03.2026

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

UEFA Champions League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26

11.03.2026

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

UEFA Champions League | Andata degli ottavi di finale | Saison 25/26

11.03.2026

Bologna – Roma 1:1

Bologna – Roma 1:1

Neto manda il raccattapalle al tappeto

Neto manda il raccattapalle al tappeto

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

Bodø/Glimt – Sporting 3:0

PSG – Chelsea 5:2

PSG – Chelsea 5:2

Più video