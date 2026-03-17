Sebbene il Bodo/Glimt non si fosse certo fatto mettere i piedi in testa nelle prime giornate della fase a gironi di Champions League, è stato solo dopo la schiacciante vittoria contro l’ex campione in carica del Manchester City, alla fine di gennaio, che la sua favola con la competizione calcistica più prestigiosa è davvero decollata.

La cittadina di pescatori di appena 55'000 abitanti ha già raggiunto vette vertiginose che molte città molto più grandi possono solo sognare: dopo la vittoria contro il City, il Bodo ha battuto l'Atletico Madrid e ha demolito per 5-2 l'Inter, finalista della scorsa stagione, qualificandosi così per gli ottavi di finale.

I giocatori del Bodo/Glimt si allenano a Lisbona, dove non c'è la neve e l'erba del campo è naturale. KEYSTONE

La vittoria casalinga per 3-0 contro lo Sporting nella partita di andata ha ora dato vita a un incontro da non perdere martedì pomeriggio, con i norvegesi sul punto di scrivere ancora un pezzo di storia.

Lo Sporting, dal canto suo, nonostante la pesante sconfitta per 3-0 nella partita di andata, ha avuto finora una stagione straordinaria, con una sola sconfitta all’attivo in tutto il campionato.

I Leoes sono secondi nella Liga Portugal, a sette punti dalla capolista Porto con una partita in meno; la squadra di Rui Borges è stata brillante anche nella fase a gironi di Champions League e si è qualificata automaticamente agli ottavi di finale tra le prime otto squadre dopo aver subito solo due sconfitte in otto partite.

Le vittorie contro il PSG e il Marsiglia hanno dimostrato il loro valore tra l'élite europea, il che rende il risultato dell'andata ancora più notevole.

I portoghesi della capitale ha perso solo una partita in casa in tutte le competizioni in questa stagione e Borges dovrà fare affidamento su questa forma smagliante se vuole porre fine a questa favola norvegese. Inoltre, ha a disposizione giocatori di grande talento, primo fra tutti l’attaccante Luis Suárez (omonimo del 'pistolero'), autore finora di 15 gol e quattro assist in questa stagione, e il giovane ala Giovanny Quenda, uno dei talenti emergenti più promettenti d’Europa in questa stagione.

Il bomber dello Sporting Luis Suárez KEYSTONE

Questi due hanno contribuito in modo determinante ai 64 gol segnati dallo Sporting in campionato in questa stagione, uno dei migliori risultati in Europa.

La sfida è aperta, la favola continua.