Lo Sporting segna cinque reti al Bodo e passa meritatamente ai quarti di finale.
Il Bodø/Glimt ha sprecato nel ritorno degli ottavi di finale il vantaggio di 3-0 conquistato in casa, perdendo a Lisbona per 5-0.
A sei giorni dalla netta sconfitta nel nord della Norvegia, i portoghesi hanno messo in scena nel proprio stadio un'impressionante rimonta, coronata dai gol di Gonçalo Ignacio (34'), Pedro Gonçalves (61') e Luis Suarez (78').
Lo Sporting si è così guadagnato i tempi supplementari, nei quali l'uruguaiano Maximiliano Araujo ha portato il risultato sul 4-0 già dopo due minuti, prima che Rafael Nel, al 121', dissipasse ogni dubbio sul vincitore.
I 2'600 tifosi di Bodø al seguito della propria squadra hanno assistito a una partita giocata tutta in difesa, schiacciati per oltre 100 minuti dagli indemoniati portoghesi.
Tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Fine della partita. Sporting ai quarti!
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120°
Goool Sporting
La sfida è così finita. Il Bodo conclude qui la sua bellissima cavalcata europea.
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118°
Lo Sporting controlla, il Bodo non riesce ad alzare il suo baricentro
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108°
Araujo chiede il cambio, così come Trincao
Primi crampi per i giocatori dello Sporting, che hanno sin qui giocato una partita davvero esemplare.
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Riprende la sfida
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Fine del 1° tempo supplementare
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92°
Gooool Sporting!
Il portoghesi, indemoniati, stanno rovinando la favola del Bodo/Glimt. 4 a 0 per lo Sporting, l'aggregato è ora di 4 a 3 per i portoghesi.
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Si va ai tempi supplementari
Dopo 95 minuti, il risultato parziale di 3 a 0 per lo Sporting, che sommato allo stesso risultato dell'andata, in favore dei norvegesi, significa che ci si trova in perfetto equilibrio. Dunque si continua a giocare.
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84°
Corner battuti: 14 per lo Sporting, 1 per il Bodo
Altri numeri sintomatici della grande prova dei portoghesi, che hanno annientato la squadra norvegese.
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79°
Goooooooooool Sporting! Aggregato 3 a 3
L'arbitro svizzero Sandro Scherrer decide di dare il calcio di rigore per fallo di mano di Bjorkan. Suarez non fallisce dal dischetto.
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Dominio anche nel possesso palla per lo Sporting (75%)
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I portoghesi continuano a spingere sotto la pioggia battente di Lisbona. Il pubblico crede nell'impresa
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Gooooool Sporting!
Suarez serve Goncalves che non sbaglia. La sfida è più aperta che mai.
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56°
Occasione per Hjulmand su azione di Catamo. Lo Sporting torna a spingere
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Nei primi minuti del secondo tempo il Bodo si fa pericoloso due volte dalle parti di Rui Silva
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Si riparte
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Finisce il primo tempo sul risultato di 1 a 0 per lo Sporting. L'aggregato delle due sfide è ora di 3 a 1 per il Bodo/Glimt
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35°
Gooool Sporting!
Inacio insacca di testa. La stadio esplode, la gente ci crede.
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13°
Altra occasione per lo Sporting: Goncalves arriva in ritardo sul pallone davanti a porta
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10°
Occasione per Suarez, i padroni di casa impazzano
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Lo Sporting spinge, il Bodo resiste, la sfida promette spettacolo
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4°
Ancora Trincao, ma la palla esce di poco
Il pubblico sostiene a gran voce i propri giocatori, chiamati a ribaltare il pesante 3 a 0 dell'andata.
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2°
Prima occasione dello Sporting sulla testa di Trincao
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Inizia la sfida di Lisbona
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Buon pomeriggio e benvenuti su questo live-ticker
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Le formazioni di Sporting - Bodo/Glimt
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Il pre partita
Sebbene il Bodo/Glimt non si fosse certo fatto mettere i piedi in testa nelle prime giornate della fase a gironi di Champions League, è stato solo dopo la schiacciante vittoria contro l’ex campione in carica del Manchester City, alla fine di gennaio, che la sua favola con la competizione calcistica più prestigiosa è davvero decollata.
La cittadina di pescatori di appena 55'000 abitanti ha già raggiunto vette vertiginose che molte città molto più grandi possono solo sognare: dopo la vittoria contro il City, il Bodo ha battuto l'Atletico Madrid e ha demolito per 5-2 l'Inter, finalista della scorsa stagione, qualificandosi così per gli ottavi di finale.
La vittoria casalinga per 3-0 contro lo Sporting nella partita di andata ha ora dato vita a un incontro da non perdere martedì pomeriggio, con i norvegesi sul punto di scrivere ancora un pezzo di storia.
Lo Sporting, dal canto suo, nonostante la pesante sconfitta per 3-0 nella partita di andata, ha avuto finora una stagione straordinaria, con una sola sconfitta all’attivo in tutto il campionato.
I Leoes sono secondi nella Liga Portugal, a sette punti dalla capolista Porto con una partita in meno; la squadra di Rui Borges è stata brillante anche nella fase a gironi di Champions League e si è qualificata automaticamente agli ottavi di finale tra le prime otto squadre dopo aver subito solo due sconfitte in otto partite.
Le vittorie contro il PSG e il Marsiglia hanno dimostrato il loro valore tra l'élite europea, il che rende il risultato dell'andata ancora più notevole.
I portoghesi della capitale ha perso solo una partita in casa in tutte le competizioni in questa stagione e Borges dovrà fare affidamento su questa forma smagliante se vuole porre fine a questa favola norvegese. Inoltre, ha a disposizione giocatori di grande talento, primo fra tutti l’attaccante Luis Suárez (omonimo del 'pistolero'), autore finora di 15 gol e quattro assist in questa stagione, e il giovane ala Giovanny Quenda, uno dei talenti emergenti più promettenti d’Europa in questa stagione.
Questi due hanno contribuito in modo determinante ai 64 gol segnati dallo Sporting in campionato in questa stagione, uno dei migliori risultati in Europa.
La sfida è aperta, la favola continua.
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Il Bodo/Glimt ini casa dello Sporting a caccia della storia!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma c'è una partita di ritorno degli ottavi di finale - altre tre seguiranno alle 21:00 di questa sera.