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Champions League Delle inglesi passa il turno solo l'Arsenal. Chelsea asfaltato dal PSG, il City perde anche il ritorno con il Real

Redazione blue Sport

17.3.2026

Manchester City – Real Madrid 1:2

Manchester City – Real Madrid 1:2

UEFA Champions League | Ritorno degli ottavi di finale | Saison 25/26 

17.03.2026

Nelle due partite di ritorno degli ottavi di Champions League disputate a Londra martedì sera, Arsenal e soprattutto PSG hanno staccato in scioltezza il biglietto per i quarti di finale. A Manchester, il City ha perso dal Real. Spagnoli che si qualificano.

Redazione blue Sport

17.03.2026, 21:45

17.03.2026, 23:14

Champions League. Incredibile rimonta dello Sporting che rovina la favola del Bodo. Portoghesi ai quarti

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Il Real Madrid, vincitore per 3-0 contro il Manchester City la scorsa settimana, si è portato in ottima posizione a Manchester poco dopo il primo quarto d’ora.

Un fallo di mano di Bernardo Silva nella propria area di rigore ha portato al cartellino rosso per il portoghese e al calcio di rigore, che Vinicius Junior ha trasformato portando il risultato sull’1-0.

La squadra di Pep Guardiola non si è arresa, ma non è riuscita ad andare oltre l'1-1 segnato da Erling Haaland poco prima dell'intervallo.

Nei minuti di recupero, Vinicius Junior ha assicurato ai madrileni la vittoria per 2-1. Nei quarti di finale, il Real Madrid dovrebbe affrontare il Bayern Monaco.

Arsenal-Leverkusen 2:0 (3:1)

I Gunners, imbattuti in questa edizione, hanno regolato per 2-0 il Bayer Leverkusen grazie a una rete per tempo, in un incontro gestito dall'inizio alla fine.

Arsenal – Leverkusen 2:0

Arsenal – Leverkusen 2:0

UEFA Champions League | Ritorno degli ottavi di finale | Saison 25/26

17.03.2026

Chelsea-PSG 0:3 (2:8)

I francesi hanno impartito un'altra lezione al Chelsea, vincendo anche in trasferta con 3 reti di scarto (3-0 dopo il 5-2 in casa), prendendosi ampiamente la rivincita per la finale persa al Mondiale per club contro i Blues. 

Chelsea – PSG 0:3

Chelsea – PSG 0:3

UEFA Champions League | Ritorno degli ottavi di finale | Saison 25/26  

17.03.2026

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Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finisce qui la sfida di Manchester che vede il Real Madrid accedere ai quarti di finale

    Grazie per essere stati con noi. Buonanotte

  • 90+3

    Gol Real

    Doppietta per Vinicius jr

  • Il City ci prova, ma la difesa del Real regge. Mancano solo 20 minuti al termine della sfida

  • Passaggi effettuati: 350 a testa, con il 91% di precisione

  • 56°

    Cambio a sorpresa da parte di Guardiola che toglie proprio Erling Haaland, il più pericoloso dei suoi

  • 53°

    Altra occasione per Haaland, ma Lunin - sostituto di Courtois - non si fa sorprendere

    Erling Haaland 
    Erling Haaland 
    KEYSTONE

  • 49°

    Occasione per Haaland

    Il City, con calma, cerca di rimettere in piedi una doppia sfida che sembra quasi essere chiusa. Ricordiamo che gli inglesi giocano con l'uomo in meno dal 20esimo del primo tempo.

  • Riprende la sfida

  • Finisce il primo tempo

  • 41°

    Gooool City

    Haaland pareggia per i Citizens. Inglesi sotto 4 a 1 nel totale delle due gare.

    260317_CITY_RMA_Tooooooor2-ITA.mp4

    260317_CITY_RMA_Tooooooor2-ITA.mp4

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    17.03.2026

  • 21°

    Gooool Real Madrid!

    Cartellino rosso per Silva - che para la palla con il braccio - e rete di Vinicius dal dischetto. 

    260317_CITY_RMA_Tooooooor1-ITA.mp4

    260317_CITY_RMA_Tooooooor1-ITA.mp4

    260317_CITY_RMA_Tooooooor1-ITA.mp4

    17.03.2026

  • Dopo le prime sfuriate da parte dei padroni di casa, il Real riesce a calmare il gioco

    Jeremy Doku del Manchester City cerca di sfuggire alla marcatura di Thiago 
    Jeremy Doku del Manchester City cerca di sfuggire alla marcatura di Thiago 
    KEYSTONE

  • Buonasera e benvenuti su questo live-ticker

  • Le formazioni di Manchester City e Real Madrid 

  • Il pre partita

    Il Real Madrid cercherà di assicurarsi un posto nei quarti di finale della UEFA Champions League con un'altra prestazione impeccabile contro il Manchester City, questa volta in trasferta.

    Nel frattempo, gli uomini di Pep Guardiola cercheranno di scrivere la storia e di ribaltare lo svantaggio di tre gol accumulato all'andata.

    Il Real è in gran forma: 7 le reti segnate nelle ultime due sfide.
    Il Real è in gran forma: 7 le reti segnate nelle ultime due sfide.
    KEYSTONE

    Mentre l'opinione generale era che il Manchester City avrebbe facilmente superato un Real Madrid in difficoltà durante questa stagione di Champions, la partita dell'andata ha sorpreso ancora una volta tutti.

    I Blancos hanno dominato i giganti della Premier League in casa e, grazie all'eccezionale prestazione di Federico Valverde, si sono assicurati una vittoria per 3-0 in casa. 

    COSÌ DOPO LA GARA DI ANDATA

    Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il Manchester City ha ottenuto solo un pareggio contro il West Ham United nell’ultima partita disputata. È stato un duro colpo per la sua corsa al titolo di campionato.

    Gli uomini di Pep non sono certo al meglio della forma e dovranno mettere in campo una delle migliori prestazioni di sempre per superare i giganti spagnoli.

    Nel frattempo, la squadra ospite arriva a questo appuntamento in ottima forma. I Blancos hanno vinto tutte e tre le ultime partite e, dopo la vittoria sul Manchester City hanno battuto l'Elche per 4-1 in campionato.

    Erling Haaland dovrà fare molto più di ciò che ha mostrato nelle ultime due sfide per superare il Real. 
    Erling Haaland dovrà fare molto più di ciò che ha mostrato nelle ultime due sfide per superare il Real. 
    KEYSTONE

    Il Real sarà sicuramente pieno di fiducia in vista di questo incontro a Haaland e compagni è richiesta un'impresa al limite dell'immaginabile, ma il calcio, si sa, ci ha già abituati anche a questo.

  • Il piatto forte è Manchester City vs Real Madrid!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 3 partite dell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il City, che tenterà di rimontare il 3 a 0 dell'andata.

    • Mostra di più

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