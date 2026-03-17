Il Real Madrid cercherà di assicurarsi un posto nei quarti di finale della UEFA Champions League con un'altra prestazione impeccabile contro il Manchester City, questa volta in trasferta.

Nel frattempo, gli uomini di Pep Guardiola cercheranno di scrivere la storia e di ribaltare lo svantaggio di tre gol accumulato all'andata.

Il Real è in gran forma: 7 le reti segnate nelle ultime due sfide. KEYSTONE

Mentre l'opinione generale era che il Manchester City avrebbe facilmente superato un Real Madrid in difficoltà durante questa stagione di Champions, la partita dell'andata ha sorpreso ancora una volta tutti.

I Blancos hanno dominato i giganti della Premier League in casa e, grazie all'eccezionale prestazione di Federico Valverde, si sono assicurati una vittoria per 3-0 in casa.

COSÌ DOPO LA GARA DI ANDATA

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il Manchester City ha ottenuto solo un pareggio contro il West Ham United nell’ultima partita disputata. È stato un duro colpo per la sua corsa al titolo di campionato.

Gli uomini di Pep non sono certo al meglio della forma e dovranno mettere in campo una delle migliori prestazioni di sempre per superare i giganti spagnoli.

Nel frattempo, la squadra ospite arriva a questo appuntamento in ottima forma. I Blancos hanno vinto tutte e tre le ultime partite e, dopo la vittoria sul Manchester City hanno battuto l'Elche per 4-1 in campionato.

Erling Haaland dovrà fare molto più di ciò che ha mostrato nelle ultime due sfide per superare il Real. KEYSTONE

Il Real sarà sicuramente pieno di fiducia in vista di questo incontro a Haaland e compagni è richiesta un'impresa al limite dell'immaginabile, ma il calcio, si sa, ci ha già abituati anche a questo.