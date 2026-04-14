Esplode il Wanda Metropolitano! Dopo due reti del Barca segna l'Atleti con Lookman

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Finiscono qui i due primi tempi
Atletico-Barcellona 1:2 (agg. 3:2)
Liverpool-PSG 0:0 (agg. 0:2)
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31°
A Liverpool, sullo 0 a 0, è Marquinhos a salvare la rete del PSG
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31°
Goool Atletico! (Agg. 3:2)
Lookman, su assist di Llorente riporta in vantaggio l'Atleti.
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25°
Il Barca impazza: invenzione di Yamal e Lopez va vicino alla rete del 3 a 0, infortunandosi
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23°
Gooool Barca! (Aggregato 2:2)
Fernan Torres mette a segno la rete che rimette la sfida in equilibrio.
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4°
Goooool Barca! (Aggregato 2:1)
Al secondo tentativo Lamine Yamal non sbaglia. La sfida è subito decollata.
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Iniziano le due sfide della serata
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I tifosi sono pronti, noi pure
Buonasera e benvenuti su questo live-ticker.
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Le formazioni di Atletico Madrid - Barcellona
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Le formazioni Liverpool - PSG
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Il pre partita di Atletico-Barcellona
Le lamentele di Hansi Flick riguardo al campo dell’Atlético alla vigilia della partita di Champions League di stasera contro il Barcellona hanno suscitato una reazione da parte della UEFA.
Secondo diverse fonti, la UEFA ha confermato a entrambe le squadre prima della partita che l'erba deve essere alta 26 mm (l'altezza massima consentita è di 30 mm) e che il campo deve essere ben innaffiato prima del calcio d'inizio e durante l'intervallo. «Lo misureremo e lo taglieremo se necessario», ha detto un portavoce.
Questi battibecchi arrivano dopo che il Barcellona ha perso il ricorso inoltrato alla UEFA in seguito alla sconfitta (2:0) di sei giorni fa in casa contro l’Atlético Madrid.
Nonostante il compito arduo che li attende martedì al Metropolitano, Flick rimane fiducioso che la sua squadra possieda le qualità necessarie per ribaltare il risultato.
L'allenatore tedesco ha sottolineato l'importanza di un approccio proattivo, insistendo sul fatto che la sua squadra è storicamente superiore in questo scontro diretto e deve dimostrare un immenso coraggio tattico.
«So che affronteremo l'Atletico, una squadra con ottimi giocatori, e dovremo difenderci con grande determinazione, ma anche essere coraggiosi in attacco, spingerci in avanti, pressare e sfruttare ogni occasione. Se si guarda all'ultima partita, forse è stata proprio questa la grande differenza tra loro e noi. Forse domani sarà tutto diverso, e questo mi renderebbe felice.»
Dal canto suo Diego Simeone, coach dei Colchoneros, spiega che «la partita, qualunque cosa immaginiamo, per ora esiste solo nella nostra testa finché non inizia il gioco e, ovviamente, tutto quello che abbiamo detto viene messo da parte», ha dichiarato ai giornalisti.
«Perché se pensiamo di poter mettere pressione solo perché giochiamo in casa, e loro giocano meglio, non succede. Quindi, dobbiamo mantenere la fiducia, sperando che la squadra continui a rispondere come sta facendo, e avere fiducia in ciò che vogliamo».
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Il pre partita di Liverpool-PSG
Il PSG ha vinto per 2 a 0 la partita di andata contro il Liverpool.
«Nelle ultime 50 partite giocate in casa, siamo riusciti a segnare due o più gol in 36 occasioni. Certo, non abbiamo affrontato il PSG in tutte quelle partite in casa, ma gli avversari che abbiamo incontrato in Premier League e in Champions League sono molto forti», ha dichiarato Arne Slot nella conferenza pre partita.
«Sì, crediamo di poter fare cose speciali, ma dobbiamo anche essere davvero, davvero, davvero speciali perché stiamo affrontando i campioni d'Europa, il che rende il compito più complicato ma non impossibile», ha aggiunto.
Luis Enrique, coach del PSG, da parte sua, ha usato toni misurati in vista della partita di ritorno, rifiutandosi di cedere all’autocompiacimento.
Il suo messaggio è chiaro: non sarà una passeggiata. «Sappiamo quanto sarà difficile questa partita contro una squadra del calibro del Liverpool, in trasferta, in questa competizione. Sarà difficile, questo ci è chiaro, e sappiamo che ci saranno momenti di difficoltà. Penso che domani sarà una partita molto combattuta e dovremo essere pronti a superare quei momenti difficili».
«Nel calcio moderno, l’andamento di una partita può cambiare molto rapidamente. Nel giro di cinque minuti, si possono segnare due gol o subirne due. Per me, è una partita insidiosa. È vero che siamo stati superiori nell’andata, ma il calcio è molto veloce. Il turno è ancora aperto, ed è per questo che dobbiamo prepararci per questa partita come al solito.»
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Barca e Liverpool chiamati all'impresa!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 2 partite di ritorno dei quarti di finale. Seguitele con noi.