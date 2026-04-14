Esplode il Wanda Metropolitano! Dopo due reti del Barca segna l'Atleti con Lookman

Le lamentele di Hansi Flick riguardo al campo dell’Atlético alla vigilia della partita di Champions League di stasera contro il Barcellona hanno suscitato una reazione da parte della UEFA.

Secondo diverse fonti, la UEFA ha confermato a entrambe le squadre prima della partita che l'erba deve essere alta 26 mm (l'altezza massima consentita è di 30 mm) e che il campo deve essere ben innaffiato prima del calcio d'inizio e durante l'intervallo. «Lo misureremo e lo taglieremo se necessario», ha detto un portavoce.

Questi battibecchi arrivano dopo che il Barcellona ha perso il ricorso inoltrato alla UEFA in seguito alla sconfitta (2:0) di sei giorni fa in casa contro l’Atlético Madrid.

Nonostante il compito arduo che li attende martedì al Metropolitano, Flick rimane fiducioso che la sua squadra possieda le qualità necessarie per ribaltare il risultato.

Hansi Flick KEYSTONE

L'allenatore tedesco ha sottolineato l'importanza di un approccio proattivo, insistendo sul fatto che la sua squadra è storicamente superiore in questo scontro diretto e deve dimostrare un immenso coraggio tattico.

«So che affronteremo l'Atletico, una squadra con ottimi giocatori, e dovremo difenderci con grande determinazione, ma anche essere coraggiosi in attacco, spingerci in avanti, pressare e sfruttare ogni occasione. Se si guarda all'ultima partita, forse è stata proprio questa la grande differenza tra loro e noi. Forse domani sarà tutto diverso, e questo mi renderebbe felice.»

Dal canto suo Diego Simeone, coach dei Colchoneros, spiega che «la partita, qualunque cosa immaginiamo, per ora esiste solo nella nostra testa finché non inizia il gioco e, ovviamente, tutto quello che abbiamo detto viene messo da parte», ha dichiarato ai giornalisti.

«Perché se pensiamo di poter mettere pressione solo perché giochiamo in casa, e loro giocano meglio, non succede. Quindi, dobbiamo mantenere la fiducia, sperando che la squadra continui a rispondere come sta facendo, e avere fiducia in ciò che vogliamo».