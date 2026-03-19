Dopo il pareggio nella partita di andata tra la Roma e il Bologna, entrambe le squadre si preparano ad affrontare il ritorno, alla ricerca della qualificazione ai quarti di finale di Europa League, in programma giovedì allo Stadio Olimpico.

Gian Piero Gasperini, l'allenatore al quale è chiesto di portare la Roma sul tetto d'Europa. KEYSTONE

Con sole nove lunghezze di distacco in classifica e entrambe in lotta per un posto tra le prime quattro in Serie A, questo scontro rappresenta una partita da non perdere per entrambe le squadre, impegnate a conquistare un trofeo in questa stagione.

I NUMERI

La Roma ha perso solo una volta in casa nelle ultime nove partite, trasformando lo Stadio Olimpico in una vera e propria fortezza.

Il Bologna è imbattuto nelle ultime cinque trasferte in tutte le competizioni, dimostrando la propria solidità fuori casa. La Roma ha vinto tre degli ultimi sei scontri diretti contro gli ospiti quando ha giocato in casa.

I giallorossi di Gian Piero Gasperini stanno vivendo un buon momento in casa, dove hanno mantenuto una serie di imbattibilità nelle ultime cinque partite, con tre vittorie e due pareggi. Questo dovrebbe infondere loro fiducia in vista della sfida contro un avversario simile della Serie A.

Il Bologna, d'altra parte, arriva a questo appuntamento in ottima forma. Il pareggio nell'andata ha portato a dieci il numero di partite senza sconfitte in Europa League, una serie impressionante iniziata dopo la sconfitta contro l'Aston Villa. A questo risultato ha fatto seguito una vittoria di misura per 1-0 sul Sassuolo domenica scorsa, che ha segnato la sesta vittoria nelle ultime otto partite, con ciascuna delle ultime cinque vittorie ottenute con un margine di un solo gol.

Italiano e il suo Bologna al termine dell'ultima sfida vinta, contro il Sassuolo. KEYSTONE

I rossoblu si sono dimostrati particolarmente efficaci anche in trasferta, vincendo le ultime cinque partite giocate fuori casa in tutte le competizioni. Questo stato di forma infonderà fiducia alla squadra di Vincenzo Italiano, che punta a raggiungere i quarti di finale di un importante torneo europeo.