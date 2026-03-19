Sono reduci dalla vittoria per 4-1 di lunedì in Serie A in trasferta contro la Cremonese, che li ha portati a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione i viola affrontano stasera il Rakow.

All'andata è finita 2 a 1 per i gigliati di Firenze. «Ci teniamo a questa competizione, dobbiamo rispettarla e faremo del nostro meglio per passare al turno successivo. Come sempre, sceglierò la formazione migliore possibile», ha detto Vanoli in conferenza stampa.

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina KEYSTONE

«Anche quando attraversavamo un momento più difficile in Serie A, ho sempre detto che dovevamo affrontare una partita alla volta. Abbiamo un obiettivo, affrontiamo una squadra che difende con grinta e sa contrattaccare in modo pericoloso, quindi dobbiamo essere concentrati».

«Abbiamo visto che un vantaggio così esiguo conta poco a livello internazionale. Dobbiamo renderci conto che nessuno domina per 90 minuti, ci sono partite nella partita, e se si va in svantaggio bisogna avere la lucidità per ribaltare il risultato, o per gestire un vantaggio in quelle situazioni.»