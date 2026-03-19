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Conference League La Fiorentina vince anche in Polonia e passa ai quarti di finale

Redazione blue Sport

19.3.2026

epa12826050 Players of Fiorentina celebrate the 0-1 goal during the Italian Serie A soccer match between US Cremonese and ACF Fiorentina, in Cremona, Italy, 16 March 2026. EPA/Davide Casentini
KEYSTONE

La Fiorentina vince in Polonia con lo stesso risultato dell'andata (2:1) e vai ai quarti di finale. 

Redazione blue Sport

19.03.2026, 18:34

19.03.2026, 20:53

La Fiorentina è ai quarti di finale di Conference League.

Dopo la vittoria dell'andata al Franchi per 2 a 1, la Viola vince 2 a 1 con il Rakow in rimonta anche in Polonia.

Al vantaggio polacco di Struski al 46', ha risposto Ndour al 68' e Pongracic, a rete sguarnita, ha siglato la rete della vittoria al 90'+7.

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine dell'incontro

  • Nonostante l'assedio finale dei rossi del Rakow, la fortezza viola non cede, anzi, a porta sguarnita, Pongracic segna la seconda rete della serata. 

    260319_RAK_FIO_1_2-ITA.mp4

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    19.03.2026

  • 69°

    Gooool Fiorentina!

    Ndour scaglia un tiro da fuori area che viene deviato e finisce in rete. Aggregato 2:3

    260319_RAK_FIO_1_1-ITA.mp4

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    19.03.2026

  • 66°

    Palo della Fiorentina

    Colpo di testa di Fagioli che lambisce il palo esterno.

  • 47°

    Goool Rakow

    I padroni di casa passano in vantaggio con Struski. Il punteggio aggregato è ora di 2 a 2.

    260319_RAK_FIO_1_0-ITA.mp4

    260319_RAK_FIO_1_0-ITA.mp4

    260319_RAK_FIO_1_0-ITA.mp4

    19.03.2026

  • Inizia il secondo tempo

  • Termina il primo tempo sul risultato di 0 a 0

  • 42°

    La Fiorentina alza il baricentro e gioca di più la palla, ma di grandi occasioni, da entrambe le parti, non ve ne sono

    Il possesso palla è ora quasi in equilibrio, con un leggero vantaggio per i padroni di casa (55%). Tiri in porta, 1 a 1.

  • I padroni di casa spingono, senza però trovare grandi varchi nella difesa viola

    I tifosi di casa cantano senza sosta, la festa è sugli spalti.

  • 18°

    Il Rakow perde il suo capitano (Tudor) per infortunio

  • 15° Prima occasione per i padroni di casa

    Dopo 15 minuti il possesso palla è sui piedi dei polacchi 70%.

  • Ricordiamo che all'andata è finita 2 a 1 per la Fiorentina

  • Ambiente delle grandi occasioni

    Lo stadio del Rakow, a Cestokova - meta di pellegrinaggio per i cattolici - è pieno in ogni suo ordine di posto. Il raggiungimento dei quarti di finale sarebbe il risultato più importante a livello europeo per la squadra polacca.

  • Inizia la partita

  • Buon pomeriggio e benvenuti su questo live-ticker

  • Immagini da Cestokova

  • Le formazioni di Fiorentina - Rakow Częstochowa 

  • Il pre partita

    Sono reduci dalla vittoria per 4-1 di lunedì in Serie A in trasferta contro la Cremonese, che li ha portati a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione i viola affrontano stasera il Rakow.

    All'andata è finita 2 a 1 per i gigliati di Firenze. «Ci teniamo a questa competizione, dobbiamo rispettarla e faremo del nostro meglio per passare al turno successivo. Come sempre, sceglierò la formazione migliore possibile», ha detto Vanoli in conferenza stampa.

    Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina
    Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina
    KEYSTONE

    «Anche quando attraversavamo un momento più difficile in Serie A, ho sempre detto che dovevamo affrontare una partita alla volta. Abbiamo un obiettivo, affrontiamo una squadra che difende con grinta e sa contrattaccare in modo pericoloso, quindi dobbiamo essere concentrati».

    «Abbiamo visto che un vantaggio così esiguo conta poco a livello internazionale. Dobbiamo renderci conto che nessuno domina per 90 minuti, ci sono partite nella partita, e se si va in svantaggio bisogna avere la lucidità per ribaltare il risultato, o per gestire un vantaggio in quelle situazioni.»

  • La Fiorentina gioca in Polonia, contro il Rakow!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Conference League. 

    • Mostra di più

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