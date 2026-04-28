Semifinale epica tra PSG e Bayern: dopo 9 reti a spuntarla sono i campioni in carica

PSG – Bayern 5:4 UEFA Champions League | Semifinale di andata | Saison 25/26 28.04.2026

Al Parc des Princes di Parigi PSG e Bayern hanno dato vita ad un sfida epica. I campioni in carica hanno vinto per 5 a 4.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

PSG e Bayern hanno dato vita ad uno spettacolo calcistico mozzafiato. «Una semifinale d'oro», come titola il quotidiano sportivo francese «L'Équipe».

La prima delle due sfide è andata al PSG, mentre il Bayern Monaco ha messo a segno una grande rimonta. Sono state segnate ben 9 reti.

L'allenatore squalificato dei bavaresi, Vincent Kompany ha assistito, dall'alto della tribuna del ribollente Parc des Princes, a un incredibile 4:5.

Quella che si è vista in campo a Parigi è stata appunto una partita di calcio epica. Un su e giù continuo, senza un attimo di tregua. Duelli, dribbling, rigori – e gol, gol, gol.

Kane ha trasformato un rigore portando il risultato sull'1-0 minuto). Olise ha pareggiato portando il risultato sul 2-2, dopo le reti francesi di Kvaratskhelia e Neves.

Dembelè, ancora Kvara e di nuovo Dembelè hanno poi portato i padroni di casa avanti di tre reti. Upamecano e Díaz hanno riaperto la sfida.

Nella partita di ritorno di semifinale di mercoledì della prossima settimana, il Bayern dovrà dare il massimo nella propria Allianz Arena per detronizzare i campioni in carica.

La finale del 30 maggio a Budapest è ancora alla portata degli uomini di Kompany, alla ricerca del triplete e con il morale alle stelle.

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