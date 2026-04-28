Semifinale epica tra PSG e Bayern: dopo 9 reti a spuntarla sono i campioni in carica

Al Parc des Princes di Parigi PSG e Bayern hanno dato vita ad un sfida epica. I campioni in carica hanno vinto per 5 a 4.
PSG e Bayern hanno dato vita ad uno spettacolo calcistico mozzafiato. «Una semifinale d'oro», come titola il quotidiano sportivo francese «L'Équipe».
La prima delle due sfide è andata al PSG, mentre il Bayern Monaco ha messo a segno una grande rimonta. Sono state segnate ben 9 reti.
L'allenatore squalificato dei bavaresi, Vincent Kompany ha assistito, dall'alto della tribuna del ribollente Parc des Princes, a un incredibile 4:5.
Quella che si è vista in campo a Parigi è stata appunto una partita di calcio epica. Un su e giù continuo, senza un attimo di tregua. Duelli, dribbling, rigori – e gol, gol, gol.
Kane ha trasformato un rigore portando il risultato sull'1-0 minuto). Olise ha pareggiato portando il risultato sul 2-2, dopo le reti francesi di Kvaratskhelia e Neves.
Dembelè, ancora Kvara e di nuovo Dembelè hanno poi portato i padroni di casa avanti di tre reti. Upamecano e Díaz hanno riaperto la sfida.
Nella partita di ritorno di semifinale di mercoledì della prossima settimana, il Bayern dovrà dare il massimo nella propria Allianz Arena per detronizzare i campioni in carica.
La finale del 30 maggio a Budapest è ancora alla portata degli uomini di Kompany, alla ricerca del triplete e con il morale alle stelle.
Tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Finisce sul 5 a 4 la stupenda gara di andata tra PSG e Bayern
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Il Bayern cerca la rete del pareggio, ma anche il PSG non sta a guardare
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69°
Gooool Bayern! (sì, ancora)
Grande rete di Luis Diaz che riapre la sfida più fresca e pazza degli ultimi anni.
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64°
Gooool Bayern
Upamecano riavvicina i suoi grazie ad un'ottimo colpo di testa che mette Saponov fuori gioco.
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58°
Gooool PSG!
Pazzesco. Anche Dembelè segna la sua doppietta.
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Goool PSG!
Doppietta per Kvaratskhelia, che capitalizza un ottimo assist di Hakimi.
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Riprende la partita
Le due squadre staranno ora più accorte o continueranno a giocare aperte come nel primo tempo?
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Fine del primo tempo
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45+5°
Gooool PSG!
Dembelè, su rigore, buca Neuer per la terza volta stasera. PSG di nuovo in vantaggio.
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41°
Gooool Bayern!
Olise è una vera spina nel fianco per la retroguardia del PSG. I bavaresi pareggiano poco prima della pausa.
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32°
Gooool PSG!
Joao Neves stacca di testa anticipando i difensori tedeschi e mette la palla dove Neuer non può arrivare.
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24°
Gooool PSG!
Kvaratskhelia si beve la difesa bavarese e beffa Neuer con un tiro perfetto.
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Chance per Dembelè
La sfida è frizzante e spettacolare, le due squadre giocano a viso aperto.
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Olise manca di poco la seconda rete per il Bayern
PSG sotto schock, i bavaresi ora impazzano.
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Gooool Bayern!
Harry Kane realizza dal dischetto mandando in vantaggio i bavaresi. Luis Diaz era finito a terra su intervento in ritardo di Pacho.
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La sfida inizia subito con grande intensità, le due squadre non sembrano troppo chiuse
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Il Parc des Princes è al completo, i cori sono assordanti, la sfida inizia
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Buonasera e benvenuti per questa prima sfida delle semifinali di Champions League 😊
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Le formazioni di PSG - Bayern Monaco
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Il pre partita
Sia il PSG che il Bayern Monaco sono inarrestabili in fase offensiva.
Il PSG ha vinto le ultime quattro partite di Champions League con un margine di almeno due reti contro Chelsea e Liverpool. La squadra di Enrique ha inoltre segnato più di due gol in otto partite consecutive a eliminazione diretta.
Anche il Bayern va spesso a segno. Nelle ultime sette trasferte di Champions League i bavaresi hanno segnato più di 2,5 gol di media a partita.
L'ultima sfida a Parigi
Nella fase a gironi, il Bayern si era aggiudicato una vittoria per 2-1 nella quarta giornata proprio al Parc des Princes. Luis Diaz aveva segnato una doppietta nel primo tempo, mentre Joao Neves aveva realizzato la rete per i padroni di casa nel finale. Questa volta la posta in gioco è più alta.
Harry Kane, un attaccante sempre più pericoloso
Harry Kane ha segnato 12 gol nella Champions League 2025/26, il suo record personale. Questo risultato supera di un gol il suo bottino della stagione 2024/25.
I 12 gol di Kane sono il record per un giocatore inglese in una singola edizione del torneo. Inutile ribadire che l'ex attaccante del Tottenham Hotspur sta vivendo un periodo di forma eccezionale.
La difesa parigina farà fatica a contrastare quello che è probabilmente l'attaccante più efficace del calcio mondiale. Segnerà anche contro il PSG a Parigi? Molti scommettono di sì.
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Enrique vs Kompany
Luis Enrique ha chiaramente dato la priorità a questa sfida. Nelle recenti partite di Ligue 1, ha ruotato i giocatori chiave per mantenere fresco il nucleo della squadra in vista della semifinale.
Il sistema offensivo del PSG si basa fortemente sulla velocità e sulle transizioni, con Khvicha Kvaratskhelia e Luis Diaz che garantiscono ampiezza e immediatezza, mentre Achraf Hakimi rimane una minaccia costante dalla fascia destra.
Il Bayern Monaco di Vincent Kompany, ha saputo coniugare organizzazione ed efficienza in fase offensiva. Come detto Harry Kane rimane il punto di riferimento nell'ultimo terzo di campo, supportato dai movimenti tra le linee di Jamal Musiala.
Il punto chiave per il Bayern è la difesa. Kim Min-jae dovrebbe svolgere un ruolo centrale nel contrastare la velocità del PSG, in particolare nei momenti di transizione in cui la squadra francese è più pericolosa.
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PSG contro Bayern, sfida tra titani!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma c'è la prima gara di andata delle semifinali. I campioni in carica del PSG affrontano la squadra da molti vista come favorita al titolo, il Bayern Monaco di Harry Kane.