Il PSG schiaccia l'Arsenal e vola in finale. Donnarumma eroe della serata

PSG – Arsenal 2:1 UEFA Champions League // Semifinale di ritorno // Saison 24/25 07.05.2025

Sarà così il PSG di Luis Enrique a sfidare l'Inter per la conquista della Champions League. I campioni di Francia hanno battuto l'Arsenal a Parigi per 2 a 1, dopo aver vinto l'andata per 1 a 0.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

I francesi hanno battuto anche nel ritorno in casa l'Arsenal: dopo l'1-0 di Londra è arrivato il 2-1 di Parigi.

È stato l'Arsenal a partire con il piede sull'acceleratore, impazzando nei primi 20 minuti, mentre i parigini sono stati salvati in due occasioni grazie a due strepitose parate di Donnarumma.

Poi ci ha pensato Fabian Ruiz, con una rete fantastica, a mettere la sfida sui binari giusti per i padroni di casa.

Gli inglesi, annichiliti, non sono più stati in grado di reagire per un bel momento. Al 72esimo Vitinha si è fatto parare un rigore dal portiere dei Gunners, ma due minuti dopo ci ha pensato Hakimi a raddoppiare per i francesi.

Saka, ha poi accorciato per l'Arsenal, ma non è più bastato per recuperare.

Luis Enrique e i suoi affronteranno l'Inter a Monaco il 31 maggio, in finale.