Grazie ad un capolavoro di Alvarez l'Atleti si mangia il Barca, il PSG domina il Liverpool

Arne Slot, coach del Liverpool, ha ammesso che la fiducia dei suoi giocatori potrebbe aver risentito di alcuni eventi degli ultimi mesi.

Arne Slot, l'olandese alla guida dei Reds KEYSTONE

«In questa stagione, credo, si ripete costantemente lo stesso schema: abbiamo abbastanza occasioni per segnare, ma facciamo fatica a concretizzarle», ha dichiarato l’ex allenatore del Feyenoord a TNT Sports.

«Se ne segniamo uno, potremmo facilmente segnarne due o tre, ma poi ci accontentiamo già di averne segnato uno. Questo potrebbe avere a che fare con la fiducia.»

Da parte sua invece, Luis Enrique, coach spagnolo dei parigini, in conferenza stampa alla vigilia della prima sfida con gli inglesi, ricorda che non vi sono favoriti.

«Non importa chi siano i favoriti, perché in questo tipo di partita è impossibile avere un favorito», ha dichiarato lo spagnolo.

Luis Enrique, da tre stagioni alla guida del PSG KEYSTONE

«Non credo che siamo noi i favoriti. L’anno scorso tutti dicevano che fosse il Liverpool, eppure siamo stati noi a qualificarci. La partita di andata della scorsa stagione è stata di altissimo livello. Sarei pronto a ripetere la stessa partita, ma non lo stesso risultato.

«Speriamo di avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sia difficile, perché sono una squadra molto forte con un ottimo allenatore.»