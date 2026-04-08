Grazie ad un capolavoro di Alvarez l'Atleti si mangia il Barca, il PSG domina il Liverpool

Le due sfide valide per i quarti di finale di Champions League si sono chiuse con lo stesso risultato. A sorpresa, l'Atleti ha vinto a Barcellona, mentre il PSG si è dimostrato più che padrone a casa sua.
Nel derby spagnolo tra Atlético e Barcellona, i madrileni hanno conquistato la loro prima vittoria in trasferta contro i catalani dal 2006. Quasi tutto è andato per il meglio per la squadra dell'allenatore Diego Simeone.
«È incredibilmente bello», esclama stupito l'esperto di blue Sport Marco Streller dallo studio di blue Sport. Si riferisce al fantastico calcio di punizione di Julian Alvarez dell'Atlético Madrid, che poco prima dell'intervallo porta gli ospiti in vantaggio sul campo del Barcellona.
«In un minuto ha ribaltato l'intera partita», riassume Streller. Il calcio di punizione è stato infatti concesso a seguito di un fallo da ultimo uomo del difensore del Barça Pau Cubarsi, espulso con un cartellino rosso per fallo da ultimo uomo.
I catalani spingono anche per tutto il secondo tempo, nonostante l'uomo in meno, ma alla fine sono stanchi e subiscono addirittura un secondo gol da Sörloth.
Hansi Flick e i suoi ora si trovano con le spalle al muro in vista della partita di ritorno a Madrid, martedì prossimo sempre alle ore 21.00.
Le parole dei vincitori
«Abbiamo aspetti da migliorare e da cui imparare... siamo contenti della vittoria, ma la strada da percorrere è ancora lunga», ha dichiarato Antoine Griezmann dell'Atlético a Movistar.
«Siamo molto lontani dalle semifinali, ci separano ancora 90 minuti o più... siamo fiduciosi, ma teniamo i piedi per terra.»
Quelle dei vinti
«Sarà dura lì, ma se c'è qualcuno che può farcela, quelli siamo noi», ha dichiarato il difensore del Barcellona Ronald Araujo sempre a Movistar.
«Abbiamo grandi giocatori, qualità, carattere: cercheremo di ribaltare il risultato».
PSG-Liverpool 2:0
La pressione sul tecnico del Liverpool Arne Slot è destinata ad aumentare ulteriormente dopo la partita di andata dei quarti di finale a Parigi.
L'anno scorso la sua squadra aveva vinto per 1-0 contro il PSG, prima di essere eliminata ai rigori nella partita di ritorno contro la squadra che poi si sarebbe laureata campione.
Settimana prossima i Reds dovranno recuperare uno svantaggio di due gol e, dopo la prestazione poco convincente al Parc des Princes, c'è da chiedersi come intendano riuscirci.
Désiré Doué dopo soli dieci minuti e Kwischa Kwarazchelia dopo un'ora di gioco hanno segnato i due gol della meritata vittoria per 2-0 dei francesi.
È stato il quinto gol in Champions League in questa stagione per il ventenne Doué, che ha eguagliato il suo record della stagione 2024-25. Complessivamente, è stato il suo decimo gol in Champions League, rendendolo il sesto giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo nella competizione (20 anni e 309 giorni).
Le statistiche hanno registrato un misero 0,18 di gol attesi per il Liverpool.
Tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Finisce anche a Barcellona, con la sconfitta dei padroni di casa per 0 a 2.
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Finisce la sfida al Parco dei Principi di Parigi: i padroni di casa sovrastano il Liverpool per 2 a 0
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Yamal e il Barca non mollano. La palla continua ad essere perlopiù sui piedi dei catalani
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Goool Atleti
Cinici, gli ospiti, segnano la rete del doppio vantaggio con Sorloth.
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Gooool PSG!
È Kvaratschkeila a firmare la seconda rete per i padroni di casa parigini. PSG sempre più padrone della sfida.
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Il Barca spinge, l'Atleti soffre con l'uomo in più
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Occasione per Rashford
Il Barca, in 10, mette in seria difficoltà l'Atleti.
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Riprendono le due sfide della serata
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Fine del primo tempo
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Gooool Atleti!
Un calcio di punizione pennellato di Alvarez non lascia scampo a Joan Garcia.
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Barcellona in 10. Cubarsì si vede sventolare il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo
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Spettacolo da parte di Lamine Yamal! Il Barcellona spinge eccome
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Segna Rashford per il Barca, ma è fuorigioco!
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Al Parco dei Principi di Parigi sono i padroni di casa ad andare in vantaggio con Doué
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Ci prova ancora Rashford, che manca la porta di poco
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Alvarez semina il panico tra la retroguardia del Barca
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Prima occasione per il Barcellona sui piedi di Rashford che mette subito in apprensione Musso
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Si parte!
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Benvenuti e buona sera
Le squadre stanno per scendere in campo, lo spettacolo sta per iniziare. Buon divertimento
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I post più belli
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Le formazioni di Barcellona e Altetico Madrid
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Il pre partita di PSG-Liverpool
Arne Slot, coach del Liverpool, ha ammesso che la fiducia dei suoi giocatori potrebbe aver risentito di alcuni eventi degli ultimi mesi.
«In questa stagione, credo, si ripete costantemente lo stesso schema: abbiamo abbastanza occasioni per segnare, ma facciamo fatica a concretizzarle», ha dichiarato l’ex allenatore del Feyenoord a TNT Sports.
«Se ne segniamo uno, potremmo facilmente segnarne due o tre, ma poi ci accontentiamo già di averne segnato uno. Questo potrebbe avere a che fare con la fiducia.»
Da parte sua invece, Luis Enrique, coach spagnolo dei parigini, in conferenza stampa alla vigilia della prima sfida con gli inglesi, ricorda che non vi sono favoriti.
«Non importa chi siano i favoriti, perché in questo tipo di partita è impossibile avere un favorito», ha dichiarato lo spagnolo.
«Non credo che siamo noi i favoriti. L’anno scorso tutti dicevano che fosse il Liverpool, eppure siamo stati noi a qualificarci. La partita di andata della scorsa stagione è stata di altissimo livello. Sarei pronto a ripetere la stessa partita, ma non lo stesso risultato.
«Speriamo di avere più possesso palla del Liverpool, ma sappiamo quanto sia difficile, perché sono una squadra molto forte con un ottimo allenatore.»
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Il pre partita di Barcellona e Atletico Madrid
Hansi Flick, il coach tedesco del Barca, ha espresso chiaramente le sue ambizioni. Vuole riportare i catalani ai vertici del calcio europeo e concludere la sua carriera conquistando il trofeo più prestigioso.
L'ultima volta che il Barcellona ha alzato il trofeo più importante d'Europa risale al 2015.
Con giocatori come Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez e Ferran Torres e Lewandowski potrebbe anche riuscirci. Lo sa.
Ma stasera «sarà una partita contro una delle migliori squadre d’Europa (Atleti ndr.). Questa squadra ha tantissima qualità, con giocatori in grado di decidere le partite. Sarà importante non ripetere gli errori del passato», ha detto il 62enne.
«I periodi di pausa sono sempre complicati, ma mi piace l’energia che vedo nel gruppo».
Dall'altra c'è il solito Diego Simeone, da 15 anni alla guida dell'Atleti: «La Champions League è complicata, il Barça è un avversario molto forte in casa e cercheremo di portare la partita su un terreno in cui potremo metterlo in difficoltà.»
«Il Barça attacca molto bene e difende meno bene. Il loro approccio è perfetto. Se subiscono un gol, ne segnano tre», ha aggiunto l'argentino in conferenza stampa.
I numeri sono impietosi nei confronti de El Cholo: da quando è alla guida dell'Atlético Madrid, Simeone ha vinto solo due volte... in 22 trasferte contro i catalani. Il resto del suo bilancio è di 12 sconfitte e otto pareggi. Al Camp Nou, infatti, il 55enne non vince da ben 17 partite!
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PSG, Liverpool Barca e Atleti!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 2 partite di andata dei quarti di finale. Seguitele con noi, con aggiornamenti in tempo reale.