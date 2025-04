Luis Enrique guida il PSG all'assalto del Villa. Keystone

«Agli ottavi di finale contro il Liverpool, i bookmaker dicevano che non avevamo possibilità. Nel calcio, non esistono favoriti. Ci sono otto squadre che sono nei quarti di finale perché se lo meritano. Dovremo fare quello che sappiamo e meritare di vincere sul campo», ha commentato in conferenza stampa l'allenatore del PSG Luis Enrique in vista della sfida con l'Aston Villa.

«Unai Emery è un grande allenatore - ha proseguito parlando degli avversari - l'Aston Villa è una squadra di primo piano. Sono cresciuti negli ultimi due anni. Sembrano come noi, hanno molti giocatori versatili. È difficile sapere chi giocherà, soprattutto dopo la loro sessione invernale di calciomercato in cui si sono rafforzati».

«Sarà una sfida aperta e difficile per entrambe le squadre», ha concluso lo spagnolo.

Emery torna a Parigi. Keystone

Sull'altra panchina sarà seduto Emery, per il quale il PSG non è un avversario come un altro. «Ho trascorso due anni qui a Parigi e provo belle sensazione nell'essere tornato. È la prima volta da avversario. È molto speciale per me, sono molto orgoglioso di essere qui a giocare la Champions con il Villa. Cercherò di godermi questo quarto di finale».

«L'Aston Villa è un club storico nel Mondo del calcio. La partita col PSG sarà qualcosa di speciale per tutti coloro che ci sostengono, per me e i miei giocatori una grande sfida, ma abbiamo fiducia. Cercheremo di sfruttare tutte le nostre possibilità», ha detto, aspettando di vedere i ragazzi entrare in campo, il Mister basco.