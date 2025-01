Kylian Mbappé e il Real Madrid non possono permettersi altri scivoloni nelle partite finali della fase a gironi. Keystone

La Champions League sta entrando nella fase decisiva. L'alta tensione è garantita, perché squadre di prim'ordine come Real Madrid, Manchester City e PSG stanno tremando all'idea di non accedere alla prossima fase del torneo. Ecco una panoramica.

Hai fretta? blue News riassume per te La Champions League è tornata: la penultima giornata della fase a gironi prevede una serie di importanti decisioni.

Ecco una panoramica su quali squadre si sono già qualificate per la fase a eliminazione diretta, quali top team devono ancora tremare e chi è già stato eliminato.

Il nuovo formato della Champions League è stato inizialmente una spina nel fianco per molti appassionati di calcio. Ma anche i più grandi critici devono rendersi conto di una cosa: l'emozione viene mantenuta fino alla fine della prima fase a gironi.

Mentre in passato le decisioni sui gruppi erano spesso già prese dopo la quarta giornata, ora molte questioni rimangono ancora aperte alla settima giornata. Quasi tutte le squadre hanno infatti ancora qualcosa da perdere.

Come promemoria: le otto migliori squadre dopo la fase a gironi si qualificano direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre che occupano i posti dal nono al 24esimo giocheranno un turno intermedio per poter avanzare. Chi si piazzerà tra il 25esimo e il 36esimo posto verrà eliminato.

Queste squadre si sono già qualificate per il primo turno a eliminazione diretta

A due giornate dalla fine della fase a gironi, nessuna squadra si è ancora assicurata un posto negli ottavi di finale. Tuttavia, con 18 punti in sei partite, il Liverpool, leader della classifica, è ormai virtualmente fuori dalla contesa.

Anche il secondo classificato, il Barcellona (che martedì giocherà contro il Benfica di Zeki Amdouni), ha ottime possibilità di avanzare direttamente grazie ai 15 punti conquistati finora

. Liverpool e Barça sono in realtà le uniche due squadre che si sono quasi già assicurate il passaggio.

Dietro di loro, la sfida sarà emozionante. Ci sono solo tre punti di differenza tra il terzo e il 19esimo posto. Squadre a sorpresa, come lo Stade Brest e il Lille sono attualmente tra le prime 8, mentre squadre di prim'ordine come Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City sono attualmente in corsa per una sfida successiva da dentro o fuori (play-off).

Queste squadre devono tremare per avanzare

Se il Bayern può guardare in alto con 12 punti e un vantaggio di 5 punti sul 25esimo posto, le cose sembrano tutt'altro che rosee per Real e Man City (vedi tabella sotto).

I campioni in carica di Madrid hanno già perso tre partite e non possono permettersi di sbagliare contro Salisburgo e Brest. Questo vale anche per l'ensemble di stelle di Pep Guardiola, che ha un programma chiaramente difficile: il City deve affrontare il PSG in trasferta mercoledì e il Brugge di Ardon Jashari, in casa, nell'ultima giornata.

A proposito di PSG: i parigini si trovano al 25mo posto con le spalle al muro e hanno bisogno di due vittorie nelle ultime due partite per assicurarsi di andare avanti. Tuttavia, sarà tutt'altro che facile contro il Man City in casa e in trasferta a Stoccarda.

Queste squadre sono già state eliminate

PSG e Stoccarda (ciascuna a 1 punto dai play-off) sono le uniche squadre della parte bassa della classifica ad avere ancora una possibilità realistica di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

Tre sono le squadre ancora senza punti, che sono già state eliminate, alle quali rimangono da giocarsi solo i bonus e i punti per il ranking UEFA per club. Si tratta di RB Leipzig, Slovan Bratislava e Young Boys.