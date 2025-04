L'Inter e Sommer volano in semifinale. L'Arsenal sbanca il Bernabeu: il Real è ko

Inter – Bayern 2:2 (4:3) UEFA Champions League // Ritorno dei quarti di finale // Saison 24/25 16.04.2025

Dopo Barcellona e PSG si qualificano anche Inter e Arsenal per le semifinali di Champions League. I nerazzurri hanno tenuto a bada il Bayern dopo la vittoria dell'andata, mentre l'Arsenal ha battuto per la seconda volta in campioni in carica.

Redazione blue Sport Redazione blue Sport

Il primo tempo si è risolto con un nulla di fatto, con le due squadre che si sono equivalse. Al settimo minuto della ripresa Harry Kane ha avuto a disposizione un po' troppo spazio, che ha immediatamente capitalizzato: 1 a 0 per il Bayern.

Nemmeno il tempo di gioire per i tedeschi che Lautaro Martinez ha segnato il gol del pareggio per i nerazzurri, dalla corta distanza. Tre minuti dopo, Pavard si alza sopra tutti e manda il San Siro in visibilio: 2 a 1 per l'Inter. Eric Dier firma il 2 a 2 per i tedeschi che poi si sono riversati in avanti. Yann Sommer è stato protagonista sul finale parando un colpo di testa di Thomas Müller.

Ricordiamo che Müller ha così giocato 163 partite in Champions League, come Lionel Messi. Solo Cristiano Ronaldo (183) e Iker Casillas (177) ne hanno giocate di più.

Bayern fuori dai giochi dunque, mentre l'Inter affronterà il Barcellona in semifinale. Una doppia sfida da non perdere.

L'intervista a Lautaro Martinez

L'intervista a Lautaro Martinez 250416_Martinez_IT-AMBI.mp4 16.04.2025

Real ko, in semifinale ci va l'Arsenal (con merito)

Dopo il 3 a 0 dell'andata l'Arsenal è andato a vincere (2 a 1) anche al Bernabeu superando così quarti di finale di Champions.

Real Madrid – Arsenal 1:2 (1:5) UEFA Champions League // Ritorno dei quarti di finale // Saison 24/25 16.04.2025

Il Real Madrid non ha nemmeno abbozzato la tanto famosa «remuntada».

Chiamati a recuperare il 3-0 subito a Londra, i Blancos hanno fatto troppo poco per mettere in difficoltà i Gunners.

Dopo 45' caratterizzati dal doppio intervento del VAR (e dal rigore fallito da Saka), è stato lo stesso numero 7 ad aprire le marcature. Il regalo di Saliba a Vinicius Jr. ha cambiato di poco le cose, con Martinelli che ha chiuso i conti al 93', quando nemmeno il pubblico spagnolo ci credeva più.