Ibra in conferenza stampa. blue Sport

In conferenza stampa in vista del match decisivo per il futuro dei rossoneri in Champions si è presentato l'uomo immagine Zlatan Ibrahimović. «No, sono il sostituto. Sono una riserva e intervengo quando c'è bisogno di me», ha sorriso il 43enne.

Ibra ha sostituito l'allenatore Sérgio Conceição, che si trovava in all'estero per partecipare ai funerali dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa. «È in Portogallo per motivi personali e quindi non può essere qui», ha spiegato lo svedese.

«Sono qui semplicemente per aiutare il Milan», ha detto lo svedese. In ogni caso Conceição tornerà in panchina in tempo per la partita. Il Milan dovrà alzare il tiro dopo la sconfitta per 1-0 dell'andata se vuole accedere agli ottavi di finale.