  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Champions League Sommer beffato al 93esimo: Inter ko a Madrid, mentre Arsenal e Atalanta dominano Bayern ed Eintracht. Le Highlights

Redazione blue Sport

27.11.2025

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

In una notte di Champions in chiaroscuro, l'Inter di Sommer cade 2-1 sul filo di lana a Madrid contro l'Atlético, mentre l'Arsenal travolge 3-1 il Bayern e l'Atalanta dilaga 3-0 a Francoforte contro l'Eintracht. Guarda tutte le Highlights della serata.

Redazione blue Sport

27.11.2025, 00:48

Concorso Champions League. Vinci due biglietti con inclusi viaggio e hotel per il big match Inter-Liverpool!

Concorso Champions LeagueVinci due biglietti con inclusi viaggio e hotel per il big match Inter-Liverpool!

La corsa impeccabile dell'Inter in Champions League - quattro vittorie nelle prime quattro uscite - si interrompe a Madrid, dove i nerazzurri cedono 2-1 all’Atlético.

Gli spagnoli sbloccano al nono con Alvarez: inizialmente il gol viene annullato per un presunto tocco di mano di Baena, ma il VAR lo convalida.

Nella ripresa la squadra di Chivu reagisce, coglie una traversa con Barella al 46esimo e trova l'1-1 al 54esimo grazie a Zielinski.

L'Inter regge fino al 93esimo, quando Gimenez firma di testa il 2-1 su corner di Griezmann.

Sommer, Akanji e compagni restano quarti a 12 punti, alla pari con PSG, Bayern Monaco e Real Madrid.

Francoforte – Atalanta 0:3

Francoforte – Atalanta 0:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

L'Atalanta espugna Francoforte con un clamoroso tris in cinque minuti: tra il 60esimo e il 65esimo segnano Lookman, Ederson e De Ketelaere, fissando il 3-0 sull'Eintracht dell'elvetico Amenda, rimasto in panchina per tutta la gara.

L'esordio in Champions di Palladino è dunque perfetto: con 3 vittorie in 5 partite e 10 punti, i bergamaschi restano stabilmente nella fascia alta della zona playoff, quella riservata alle teste di serie.

Arsenal – Bayern 3:1

Arsenal – Bayern 3:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

L'Arsenal si è aggiudicato il big match della quinta giornata della fase campionato, battendo 3-1 il Bayern Monaco.

I londinesi hanno aperto le marcature al 22esimo con Timber su calcio d'angolo, uno dei loro punti di forza, ma il vantaggio è durato poco: il 17enne Karl ha infatti rimesso tutto in equilibrio.

Nella ripresa è stato Madueke a riportare avanti i Gunners, prima del sigillo definitivo di Martinelli che ha chiuso i conti.

La formazione di Arteta rimane così l'unica squadra ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre per i bavaresi si tratta del primo ko stagionale.

Liverpool – PSV 1:4

Liverpool – PSV 1:4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Continua il momento nero del Liverpool, che contro il PSV ha incassato la nona sconfitta nelle ultime dodici partite.

Ad Anfield gli olandesi si sono imposti 4-1 grazie al rigore trasformato da Perisic, alla rete di Til e alla doppietta di Driouech.

Ai Reds non è bastato il provvisorio 1-1 firmato da Szoboszlai: restano fermi a 9 punti, solo uno in più della squadra olandese.

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Un Mbappé in versione devastante ha guidato il Real Madrid al 4-3 sul campo dell'Olympiacos.

Dopo il gol iniziale di Chiquinho, il fuoriclasse francese ha cambiato l'inerzia del match mettendo a segno la seconda tripletta più rapida nella storia della Champions, in appena 6’41” (solo 29 secondi in più rispetto al record di Salah nel 2022).

La sua serata perfetta è proseguita nella ripresa, con la quarta rete personale. I Blancos restano così nel gruppo delle prime otto a quota 12 punti, mentre i greci sono ancora a caccia della prima vittoria.

Le altre Highlights della serata

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Sporting – Bruges 3:0

Sporting – Bruges 3:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Copenhagen – Kairat Almaty 3:2

Copenhagen – Kairat Almaty 3:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Pafos – Monaco 2:2

Pafos – Monaco 2:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Le partite sono finite

  • E al 76esimo Neuer la combina grossa, spianando la strada al 3-1 del nuovo entrato Martinelli.

    I Gunners fanno anche il 3-1

    I Gunners fanno anche il 3-1

    251126_ARS_BAY_WasmacheNeuer-ITA.mp4

    26.11.2025

  • Al 69esimo a Londra Madueke riporta in vantaggio i Gunners!

    Madueke riporta avanti i Gunners

    Madueke riporta avanti i Gunners

    251126_ARS_BAY_Madueke-ITA.mp4

    26.11.2025

  • Al 65esimo arriva anche il 3-0 di De Ketelaere

    Atalanta scatenata.
    Atalanta scatenata.
    Keystone

  • Due minuti dopo è il turno di Éderson! L'Atalanta raddoppia in pochissimi istanti.

    Éderson raddoppia

    Éderson raddoppia

    26.11.2025

  • Al 60esimo si sblocca il punteggio anche a Francoforte! Lookman supera Zetterer.

    Lookman apre le marcature

    Lookman apre le marcature

    26.11.2025

  • Al 54esimo Zieliński! L'Inter pareggia a Madrid.

    Zieliński pareggia a Madrid!

    Zieliński pareggia a Madrid!

    26.11.2025

  • Fine dei primi tempi

    Serata tranquilla per Lautaro Martinez sino ad ora.
    Serata tranquilla per Lautaro Martinez sino ad ora.
    Keystone

  • Al 32esimo pareggio del Bayern! Karl finalizza un'ottima azione corale.

    Karl risponde

    Karl risponde

    251126_ARS_BAY_KArl-ITA.mp4

    26.11.2025

  • A Londra al 22esimo Timber sblocca il punteggio su calcio d'angolo! Gunners in vantaggio.

    251126_ARS_BAY_ShivermeTimbers-ITA.mp4

    251126_ARS_BAY_ShivermeTimbers-ITA.mp4

    251126_ARS_BAY_ShivermeTimbers-ITA.mp4

    26.11.2025

  • Al 19esimo Çalhanoğlu ci prova da lontano! Brivido per l'Atleti.

    251126_NL_ATL_INT_IRGENOEPIS-ITA.mp4

    251126_NL_ATL_INT_IRGENOEPIS-ITA.mp4

    251126_NL_ATL_INT_IRGENOEPIS-ITA.mp4

    26.11.2025

  • Al nono minuto l'Atletico passa in vantaggio con Alvarez! Il VAR è intervenuto per un possibile fallo di mano, ma alla fine l'arbitro ha concesso la rete.

    Sommer colpito a freddo

    Sommer colpito a freddo

    26.11.2025

  • Le formazioni di Atalanta-Francoforte

  • Le formazioni di Atletico-Inter

  • Le formazioni di Arsenal-Bayern

  • Le Highlights delle partite del tardo pomeriggio

    Copenhagen – Kairat Almaty 3:2

    Copenhagen – Kairat Almaty 3:2

    UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

    26.11.2025

    Pafos – Monaco 2:2

    Pafos – Monaco 2:2

    UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

    26.11.2025

  • Sommer, contro l'Atletico risponderà alle critiche?

    Il portiere dell'Inter Yann Sommer è criticato dalla stampa.
    Il portiere dell'Inter Yann Sommer è criticato dalla stampa.
    Keystone

    «L'Inter ha un problema», «possibile punto debole» o «non più l’esplosività di un tempo»: così la stampa italiana critica duramente Yann Sommer dopo la sconfitta per 1-0 dell'Inter nel derby contro il Milan.

    Alcuni media ipotizzano persino che il posto da titolare dell'elvetico possa essere a rischio, sostenendo che il suo rendimento sarebbe incostante sin dall'inizio della stagione. Si specula che Josep Martinez, già schierato due volte in settembre, potrebbe ottenere ancora più spazio nelle prossime partite.

    Prima della partita di Champions League dei nerazzurri sul campo dell'Atlético Madrid, l'allenatore Cristian Chivu ha però chiarito che Sommer gode ancora della sua totale fiducia.

    «Ho fiducia anche in Martinez, ma per me Sommer resta il numero uno», ha dichiarato Chivu ad «Amazon Prime».

    A «Sky» il tecnico si è soffermato ulteriormente sull'argomento: «Devo difendere i miei giocatori: ne ho 22 a disposizione, tutti di qualità e tutti meritevoli di giocare nell'Inter. Martinez avrà le sue occasioni, ha attraversato un periodo difficile, e prima o poi arriverà anche il suo momento, quando si sentirà pronto».

    Questa sera l'estremo difensore rossocrociato riuscirà a zittire le critiche con una prestazione di primo piano? Scopritelo in diretta con noi.

  • Prosegue la quinta giornata! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della quinta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Atalanta-Francoforte, Atletico-Inter e Arsenal-Bayern.

    • Mostra di più

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Martina Colombari rivela perché suo marito, Billy Costacurta, è come Rocco Siffredi
Arrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli
Il Cremlino parla di un «serio processo per la pace», si tratta a oltranza

Ulteriori articoli

Hockey. Langnau sconfitto a Losanna

HockeyLangnau sconfitto a Losanna

Super League. Il Lugano cade contro il San Gallo e fallisce l'assalto al secondo posto

Super LeagueIl Lugano cade contro il San Gallo e fallisce l'assalto al secondo posto

Hockey. Due giornate a Dario Simion, salterà il derby contro l'Ambrì

HockeyDue giornate a Dario Simion, salterà il derby contro l'Ambrì

Basket. Coppa Svizzera: Lugano Tigers sorteggiati contro la capolista Friborgo

BasketCoppa Svizzera: Lugano Tigers sorteggiati contro la capolista Friborgo

Non sempre e solo hockey. Il segreto del coach del Lugano Tomas Mitell? Il suo passato da giocatore d'azzardo

Non sempre e solo hockeyIl segreto del coach del Lugano Tomas Mitell? Il suo passato da giocatore d'azzardo

Calcio. Ecco i possibili avversari della Nazionale svizzera ai Mondiali

CalcioEcco i possibili avversari della Nazionale svizzera ai Mondiali

Video

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Arsenal – Bayern 3:1

Arsenal – Bayern 3:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

Arsenal – Bayern 3:1

Arsenal – Bayern 3:1

Più video