Il portiere dell'Inter Yann Sommer è criticato dalla stampa. Keystone

«L'Inter ha un problema», «possibile punto debole» o «non più l’esplosività di un tempo»: così la stampa italiana critica duramente Yann Sommer dopo la sconfitta per 1-0 dell'Inter nel derby contro il Milan.

Alcuni media ipotizzano persino che il posto da titolare dell'elvetico possa essere a rischio, sostenendo che il suo rendimento sarebbe incostante sin dall'inizio della stagione. Si specula che Josep Martinez, già schierato due volte in settembre, potrebbe ottenere ancora più spazio nelle prossime partite.

Prima della partita di Champions League dei nerazzurri sul campo dell'Atlético Madrid, l'allenatore Cristian Chivu ha però chiarito che Sommer gode ancora della sua totale fiducia.

«Ho fiducia anche in Martinez, ma per me Sommer resta il numero uno», ha dichiarato Chivu ad «Amazon Prime».

A «Sky» il tecnico si è soffermato ulteriormente sull'argomento: «Devo difendere i miei giocatori: ne ho 22 a disposizione, tutti di qualità e tutti meritevoli di giocare nell'Inter. Martinez avrà le sue occasioni, ha attraversato un periodo difficile, e prima o poi arriverà anche il suo momento, quando si sentirà pronto».

Questa sera l'estremo difensore rossocrociato riuscirà a zittire le critiche con una prestazione di primo piano?