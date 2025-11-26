In una notte di Champions in chiaroscuro, l'Inter di Sommer cade 2-1 sul filo di lana a Madrid contro l'Atlético, mentre l'Arsenal travolge 3-1 il Bayern e l'Atalanta dilaga 3-0 a Francoforte contro l'Eintracht. Guarda tutte le Highlights della serata.
La corsa impeccabile dell'Inter in Champions League - quattro vittorie nelle prime quattro uscite - si interrompe a Madrid, dove i nerazzurri cedono 2-1 all’Atlético.
Gli spagnoli sbloccano al nono con Alvarez: inizialmente il gol viene annullato per un presunto tocco di mano di Baena, ma il VAR lo convalida.
Nella ripresa la squadra di Chivu reagisce, coglie una traversa con Barella al 46esimo e trova l'1-1 al 54esimo grazie a Zielinski.
L'Inter regge fino al 93esimo, quando Gimenez firma di testa il 2-1 su corner di Griezmann.
Sommer, Akanji e compagni restano quarti a 12 punti, alla pari con PSG, Bayern Monaco e Real Madrid.
L'Atalanta espugna Francoforte con un clamoroso tris in cinque minuti: tra il 60esimo e il 65esimo segnano Lookman, Ederson e De Ketelaere, fissando il 3-0 sull'Eintracht dell'elvetico Amenda, rimasto in panchina per tutta la gara.
L'esordio in Champions di Palladino è dunque perfetto: con 3 vittorie in 5 partite e 10 punti, i bergamaschi restano stabilmente nella fascia alta della zona playoff, quella riservata alle teste di serie.
L'Arsenal si è aggiudicato il big match della quinta giornata della fase campionato, battendo 3-1 il Bayern Monaco.
I londinesi hanno aperto le marcature al 22esimo con Timber su calcio d'angolo, uno dei loro punti di forza, ma il vantaggio è durato poco: il 17enne Karl ha infatti rimesso tutto in equilibrio.
Nella ripresa è stato Madueke a riportare avanti i Gunners, prima del sigillo definitivo di Martinelli che ha chiuso i conti.
La formazione di Arteta rimane così l'unica squadra ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre per i bavaresi si tratta del primo ko stagionale.
Continua il momento nero del Liverpool, che contro il PSV ha incassato la nona sconfitta nelle ultime dodici partite.
Ad Anfield gli olandesi si sono imposti 4-1 grazie al rigore trasformato da Perisic, alla rete di Til e alla doppietta di Driouech.
Ai Reds non è bastato il provvisorio 1-1 firmato da Szoboszlai: restano fermi a 9 punti, solo uno in più della squadra olandese.
Un Mbappé in versione devastante ha guidato il Real Madrid al 4-3 sul campo dell'Olympiacos.
Dopo il gol iniziale di Chiquinho, il fuoriclasse francese ha cambiato l'inerzia del match mettendo a segno la seconda tripletta più rapida nella storia della Champions, in appena 6’41” (solo 29 secondi in più rispetto al record di Salah nel 2022).
La sua serata perfetta è proseguita nella ripresa, con la quarta rete personale. I Blancos restano così nel gruppo delle prime otto a quota 12 punti, mentre i greci sono ancora a caccia della prima vittoria.
Liveticker
Liveticker finito
Le partite sono finite
E al 76esimo Neuer la combina grossa, spianando la strada al 3-1 del nuovo entrato Martinelli.
Al 69esimo a Londra Madueke riporta in vantaggio i Gunners!
Al 65esimo arriva anche il 3-0 di De Ketelaere
Due minuti dopo è il turno di Éderson! L'Atalanta raddoppia in pochissimi istanti.
Al 60esimo si sblocca il punteggio anche a Francoforte! Lookman supera Zetterer.
Al 54esimo Zieliński! L'Inter pareggia a Madrid.
Fine dei primi tempi
Al 32esimo pareggio del Bayern! Karl finalizza un'ottima azione corale.
A Londra al 22esimo Timber sblocca il punteggio su calcio d'angolo! Gunners in vantaggio.
Al 19esimo Çalhanoğlu ci prova da lontano! Brivido per l'Atleti.
Al nono minuto l'Atletico passa in vantaggio con Alvarez! Il VAR è intervenuto per un possibile fallo di mano, ma alla fine l'arbitro ha concesso la rete.
Le formazioni di Atalanta-Francoforte
Le formazioni di Atletico-Inter
Le formazioni di Arsenal-Bayern
Le Highlights delle partite del tardo pomeriggio
Sommer, contro l'Atletico risponderà alle critiche?
«L'Inter ha un problema», «possibile punto debole» o «non più l’esplosività di un tempo»: così la stampa italiana critica duramente Yann Sommer dopo la sconfitta per 1-0 dell'Inter nel derby contro il Milan.
Alcuni media ipotizzano persino che il posto da titolare dell'elvetico possa essere a rischio, sostenendo che il suo rendimento sarebbe incostante sin dall'inizio della stagione. Si specula che Josep Martinez, già schierato due volte in settembre, potrebbe ottenere ancora più spazio nelle prossime partite.
Prima della partita di Champions League dei nerazzurri sul campo dell'Atlético Madrid, l'allenatore Cristian Chivu ha però chiarito che Sommer gode ancora della sua totale fiducia.
«Ho fiducia anche in Martinez, ma per me Sommer resta il numero uno», ha dichiarato Chivu ad «Amazon Prime».
A «Sky» il tecnico si è soffermato ulteriormente sull'argomento: «Devo difendere i miei giocatori: ne ho 22 a disposizione, tutti di qualità e tutti meritevoli di giocare nell'Inter. Martinez avrà le sue occasioni, ha attraversato un periodo difficile, e prima o poi arriverà anche il suo momento, quando si sentirà pronto».
Questa sera l'estremo difensore rossocrociato riuscirà a zittire le critiche con una prestazione di primo piano? Scopritelo in diretta con noi.
Prosegue la quinta giornata! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della quinta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Atalanta-Francoforte, Atletico-Inter e Arsenal-Bayern.