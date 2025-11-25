Bodø/Glimt – Juventus 3:2 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Nella serata di Champions la Juventus vince 3-2 a Bodø, il Napoli supera 2-0 il Qarabag e il Chelsea travolge 3-0 il Barcellona a Londra. Guarda tutte le Highlights.

Le temute condizioni meteo nel nord della Norvegia, alla fine molto più clementi del previsto, non hanno impedito alla Juventus di imporsi 3-2 sul Bodø/Glimt, centrando così il primo successo nella fase a gironi di questa Champions League.

La partita, per fortuna di tutti, si è disputata con una temperatura leggermente sopra lo zero e su un campo sintetico riscaldato, quindi pulito dalla neve.

I norvegesi, più a loro agio in questo contesto, hanno sfruttato meglio l'avvio di gara e sono passati avanti al 27esimo con Blomberg.

Nell'intervallo però qualcosa è cambiato: i bianconeri sono rientrati in campo più vivi e, tra il 48esimo e il 59esimo, hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Openda e McKennie.

Sembrava fatta, ma il finale è stato folle: all'87esimo Brunstad ha trasformato un rigore riportando il Bodø/Glimt in parità, prima che al 91esimo David trovasse la zampata decisiva per regalare i tre punti alla Juve.

La squadra di Spalletti, cui il VAR aveva già annullato un gol a Miretti per fuorigioco, sale così a 6 punti e si piazza al momento in zona playoff.

Napoli – Qarabağ 2:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

La zona playoff comprende anche il Napoli, che sale a quota 7 grazie al 2-0 rifilato al Qarabag al Maradona.

Protagonista assoluto della serata è stato McTominay: lo scozzese, finora meno brillante in campionato dopo essere stato determinante nella conquista del quarto Scudetto, ha sbloccato il match al 65esimo con un colpo di testa, per poi propiziare al 72esimo l'autogol di Jankvoic.

Due episodi che, dopo la rete annullata a Hojlund dal VAR nel secondo tempo, hanno consegnato ai campioni d'Italia una vittoria preziosa nel loro cammino europeo.

Chelsea – Barcellona 3:0 UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26 25.11.2025

Il Bayer Leverkusen ha sfruttato alla grande il turnover di Guardiola per battere 2-0 il City a Manchester.

In vantaggio con Grimaldo al 23esimo, gli uomini di Hjulmand hanno raddoppiato con Schick al 54esimo dopo che il tecnico degli inglesi aveva tentato di correre ai ripari inserendo Foden, Doku e O'Reilly al rientro dalla pausa.

Il Chelsea ha rifilato un 3-0 al Barcellona sfruttando l'espulsione di Araujo al 44esimo, mentre il Newcastle di Schär è stato superata 2-1 dall'OM.

Kobel ha infine mantenuto la porta inviolata nel 4-0 del Dortmund sul Villarreal.

