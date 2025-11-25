  1. Clienti privati
Tutte le Highlights Notte di caos in Champions: Juve passa all'ultimo, Napoli glaciale, Barça travolto a Londra dai Blues

Redazione blue Sport

26.11.2025

Bodø/Glimt – Juventus 3:2

Bodø/Glimt – Juventus 3:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Nella serata di Champions la Juventus vince 3-2 a Bodø, il Napoli supera 2-0 il Qarabag e il Chelsea travolge 3-0 il Barcellona a Londra. Guarda tutte le Highlights.

Redazione blue Sport

26.11.2025, 00:10

Le temute condizioni meteo nel nord della Norvegia, alla fine molto più clementi del previsto, non hanno impedito alla Juventus di imporsi 3-2 sul Bodø/Glimt, centrando così il primo successo nella fase a gironi di questa Champions League.

La partita, per fortuna di tutti, si è disputata con una temperatura leggermente sopra lo zero e su un campo sintetico riscaldato, quindi pulito dalla neve.

I norvegesi, più a loro agio in questo contesto, hanno sfruttato meglio l'avvio di gara e sono passati avanti al 27esimo con Blomberg.

Nell'intervallo però qualcosa è cambiato: i bianconeri sono rientrati in campo più vivi e, tra il 48esimo e il 59esimo, hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Openda e McKennie.

Sembrava fatta, ma il finale è stato folle: all'87esimo Brunstad ha trasformato un rigore riportando il Bodø/Glimt in parità, prima che al 91esimo David trovasse la zampata decisiva per regalare i tre punti alla Juve.

La squadra di Spalletti, cui il VAR aveva già annullato un gol a Miretti per fuorigioco, sale così a 6 punti e si piazza al momento in zona playoff.

Napoli – Qarabağ 2:0

Napoli – Qarabağ 2:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

La zona playoff comprende anche il Napoli, che sale a quota 7 grazie al 2-0 rifilato al Qarabag al Maradona.

Protagonista assoluto della serata è stato McTominay: lo scozzese, finora meno brillante in campionato dopo essere stato determinante nella conquista del quarto Scudetto, ha sbloccato il match al 65esimo con un colpo di testa, per poi propiziare al 72esimo l'autogol di Jankvoic.

Due episodi che, dopo la rete annullata a Hojlund dal VAR nel secondo tempo, hanno consegnato ai campioni d'Italia una vittoria preziosa nel loro cammino europeo.

Chelsea – Barcellona 3:0

Chelsea – Barcellona 3:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Il Bayer Leverkusen ha sfruttato alla grande il turnover di Guardiola per battere 2-0 il City a Manchester.

In vantaggio con Grimaldo al 23esimo, gli uomini di Hjulmand hanno raddoppiato con Schick al 54esimo dopo che il tecnico degli inglesi aveva tentato di correre ai ripari inserendo Foden, Doku e O'Reilly al rientro dalla pausa.

Il Chelsea ha rifilato un 3-0 al Barcellona sfruttando l'espulsione di Araujo al 44esimo, mentre il Newcastle di Schär è stato superata 2-1 dall'OM.

Kobel ha infine mantenuto la porta inviolata nel 4-0 del Dortmund sul Villarreal.

Tutte le altre Highlights

Marseille – Newcastle 2:1

Marseille – Newcastle 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Manchester City – Leverkusen 0:2

Manchester City – Leverkusen 0:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Dortmund – Villarreal 4:0

Dortmund – Villarreal 4:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Slavia Praga – Athletic Club 0:0

Slavia Praga – Athletic Club 0:0

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Ajax – Benfica 0:2

Ajax – Benfica 0:2

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Galatasaray – Saint-Gilloise 0:1

Galatasaray – Saint-Gilloise 0:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

25.11.2025

Gli episodi salienti della serata

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine delle partite

  • Al 91esimo i bianconeri ritrovano il vantaggio! Rete pesantissima di David.

    251125_BOD_JUV_05G-ITA.mp4

    251125_BOD_JUV_05G-ITA.mp4

    251125_BOD_JUV_05G-ITA.mp4

    25.11.2025

  • All'87esimo Juve ripresa! Brunstad Fet trasforma il calcio di rigore e il punteggio torna in parità.

    Juve ripresa

    Juve ripresa

    25.11.2025

  • A Londra i blues trovano anche il 3-0!

    I Chelsea fa anche il 3-0

    I Chelsea fa anche il 3-0

    25.11.2025

  • Al 72esimo raddoppio del Napoli! McTominay calcia in porta con una rovesciata e Janković devia la sfera oltre la propria linea di porta.

    Ancora lo scozzese

    Ancora lo scozzese

    25.11.2025

  • Allo Stadio Diego Armando Maradona finalmente il Napoli sblocca il punteggio! McTominay è l'autore dell'1-0.

    251125_NAP_QAR_01G-ITA.mp4

    251125_NAP_QAR_01G-ITA.mp4

    251125_NAP_QAR_01G-ITA.mp4

    25.11.2025

  • In Norvegia al 59esimo la Juventus ribalta il punteggio! Gli ospiti passano a condurre grazie a McKennie.

    251125_BOD_JUV_03G-ITA.mp4

    251125_BOD_JUV_03G-ITA.mp4

    251125_BOD_JUV_03G-ITA.mp4

    25.11.2025

  • Al 56esimo a Napoli i padroni di casa sbagliano un calcio di rigore con Højlund.

    Rigore sbagliato dal Napoli

    Rigore sbagliato dal Napoli

    251125_NAP_QAR_Penaldi-ITA.mp4

    25.11.2025

  • Al 55esimo a Londra i blues raddoppiano con Estêvão!

    Estêvão raddoppia per i blues

    Estêvão raddoppia per i blues

    25.11.2025

  • I bianconeri siglano subito il 2-1, ma interviene il VAR. Rete annullata per fuorigioco.

    Go annullato alla Juve

    Go annullato alla Juve

    25.11.2025

  • Al 48esimo la Juve rimette il punteggio in parità con Openda!

    La Juve pareggia con Openda

    La Juve pareggia con Openda

    25.11.2025

  • Fine dei primi tempi

  • Al 44esimo Ronald Araújo atterra Cucurella in modo falloso. L'arbitro gli mostra il cartellino giallo, peccato che è il secondo della serata. Il capitano dei blaugrana viene così espulso.

    251125_CHE_BAR_NL_rot-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_rot-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_rot-ITA.mp4

    25.11.2025

  • Il punteggio si sblocca anche a Londra! Al 27esimo Koundé trafigge il proprio estremo difensore dopo un centro di Cucurella. Blues in vantaggio.

    Koundé trafigge il proprio portiere

    Koundé trafigge il proprio portiere

    25.11.2025

  • Al 27esimo Blomberg porta in vantaggio il Bodo/Glimt! Juventus in difficoltà.

    Blomberg buca la Juventus

    Blomberg buca la Juventus

    25.11.2025

  • Al sesto minuto Ferran Torres si mangia un'occasione d'oro! Il Chelsea trema.

    251125_CHE_BAR_NL_torres-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_torres-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_torres-ITA.mp4

    25.11.2025

  • A Stamford Bridge al quarto minuto i tifosi di casa esultano! Il gol del momentaneo 1-0 è però annullato dal VAR per un tocco di mano di Fofana nel corso dell'azione.

    251125_CHE_BAR_NL_offside-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_offside-ITA.mp4

    251125_CHE_BAR_NL_offside-ITA.mp4

    25.11.2025

  • Le formazioni di Chelsea-Barcellona

  • Le formazioni di Bodo/Glimt-Juventus

    uefa.com

  • Le formazioni di Napoli-Qarabag

    uefa.com

  • Le Highlights delle partite del primo pomeriggio

    Ajax – Benfica 0:2

    Ajax – Benfica 0:2

    UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

    25.11.2025

    Galatasaray – Saint-Gilloise 0:1

    Galatasaray – Saint-Gilloise 0:1

    UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

    25.11.2025

  • La Juventus cerca 3 punti in Norvegia

    Juve di scena a Bodo/Glimt.
    Juve di scena a Bodo/Glimt.
    Keystone

    La Juventus non ha ancora vinto in Europa in questa stagione, quindi stasera, in Norvegia, Luciano Spalletti e i suoi hanno bisogno dei tre punti in trasferta contro il Bodo/Glimt.

    Come riportato da «Tuttosport», i bianconeri puntano a conquistare un posto nei play-off non solo per ragioni sportive, ma anche perché il passaggio alla fase a gironi garantirebbe circa 30 milioni di euro, fondamentali per rispettare il Fair Play Finanziario e per eventuali nuovi acquisti nella finestra di mercato di gennaio.

    La Juve è al momento 26esima in classifica, con tre punti, il Bodo/Glimt è appena due posizioni sotto, con un punto in meno.

    Leggi l'articolo completo:

    Champions League. Dall'Affare Bodø all'iconico spazzolino gigante: la Juve cerca 3 punti in Norvegia

    Champions LeagueDall'Affare Bodø all'iconico spazzolino gigante: la Juve cerca 3 punti in Norvegia

  • Si parte con la quinta giornata di Champions! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo le due italiane, Bodo/Glimt-Juventus e Napoli-Qarabag, oltre che il big match fra Chealsea-Barcellona.

    • Mostra di più

