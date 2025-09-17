  1. Clienti privati
Champions League Ancora Thuram! In Olanda l'Inter va sul 2-0 - L'Atalanta affonda a Parigi

Redazione blue Sport

17.9.2025

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

17.09.2025, 22:16

17.09.2025, 22:17

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Il risultato cambia anche a Parigi! I padroni di casa trovano il 3-0 con Nuno Mendes.

    250917_PSG_ATA_G51-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G51-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G51-ITA.mp4

    17.09.2025

  • Al 47esimo ancora il francese! L'Inter passa a condurre per 2-0.

    Alla Johan Cruijff ArenA Thuram raddoppia

    Alla Johan Cruijff ArenA Thuram raddoppia

    17.09.2025

  • Fine dei primi tempi

  • Due minuti dopo Thuram trafigge Jaroš! Inter in vantaggio.

    Thuram trova il pertugio giusto!

    Thuram trova il pertugio giusto!

    17.09.2025

  • Al 40esimo alla Johan Cruijff ArenA Yann Sommer è decisivo! L'elvetico mantiene il risultato sullo 0-0.

    Sommer salva il risultato

    Sommer salva il risultato

    17.09.2025

  • Al 39esimo al Parc des Princes Kvaratskhelia sigla il raddoppio!

    250917_PSG_ATA_G39-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G39-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G39-ITA.mp4

    17.09.2025

  • Al 34esimo rigore per i nerazzurri! Il VAR però interviene e lo annulla per un fallo di Thuram all'inizio dell'azione.

    AJX_INT_NL_inter_no_penalty-ITA.mp4

    AJX_INT_NL_inter_no_penalty-ITA.mp4

    AJX_INT_NL_inter_no_penalty-ITA.mp4

    17.09.2025

  • Al 32esimo in Olanda l'Inter sfiora l'1-0 con Thuram!

    AJX_INT_NL_chance_inter-ITA.mp4

    AJX_INT_NL_chance_inter-ITA.mp4

    AJX_INT_NL_chance_inter-ITA.mp4

    17.09.2025

  • 5 minuti dopo Carnesecchi mantiene il risultato sull'1-0 con una paratona!

    250917_PSG_ATA_C8-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_C8-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_C8-ITA.mp4

    17.09.2025

  • A Parigi al terzo minuto il PSG trova subito il vantaggio grazie a Marquinhos!

    250917_PSG_ATA_G3-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G3-ITA.mp4

    250917_PSG_ATA_G3-ITA.mp4

    17.09.2025

  • Le formazioni di Ajax-Inter

  • Le formazioni di PSG-Atalanta

  • Le Highlights delle due sfide del tardo pomeriggio

    Slavia Praga – Bodø/Glimt 2:2

    Slavia Praga – Bodø/Glimt 2:2

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    17.09.2025

    Olympiacos – Paphos 0:0

    Olympiacos – Paphos 0:0

    UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

    17.09.2025

  • Zuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»

    Zuberbühler difende Sommer.
    Zuberbühler difende Sommer.
    bBlue Sport

    Dopo la sconfitta nella finale di fine maggio, l'Inter vuole che il portiere Yann Sommer torni a stupire in Champions League.

    Per raggiungere questo obiettivo, l'Inter ha portato a casa un giocatore di esperienza poco prima della scadenza dei trasferimenti.Si tratta del difensore della Nazionale svizzera Manuel Akanji.

    Il centrale è passato dal Manchester City alla Serie A in prestito per la stagione in corso ed è uno dei soli quattro svizzeri ad aver vinto il grande trofeo europeo.È successo nel 2023. In finale proprio contro l'Inter.

    Leggi l'articolo completo:

    Il numero 1 dell'Inter sotto tiro. Zuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»

    Il numero 1 dell'Inter sotto tiroZuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»

  • Seconda serata di Champions!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Ajax-Inter e PSG-Atalanta.

