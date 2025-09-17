Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
Liveticker
Liveticker finito
Il risultato cambia anche a Parigi! I padroni di casa trovano il 3-0 con Nuno Mendes.
Al 47esimo ancora il francese! L'Inter passa a condurre per 2-0.
Fine dei primi tempi
Due minuti dopo Thuram trafigge Jaroš! Inter in vantaggio.
Al 40esimo alla Johan Cruijff ArenA Yann Sommer è decisivo! L'elvetico mantiene il risultato sullo 0-0.
Al 39esimo al Parc des Princes Kvaratskhelia sigla il raddoppio!
Al 34esimo rigore per i nerazzurri! Il VAR però interviene e lo annulla per un fallo di Thuram all'inizio dell'azione.
Al 32esimo in Olanda l'Inter sfiora l'1-0 con Thuram!
5 minuti dopo Carnesecchi mantiene il risultato sull'1-0 con una paratona!
A Parigi al terzo minuto il PSG trova subito il vantaggio grazie a Marquinhos!
Le formazioni di Ajax-Inter
Le formazioni di PSG-Atalanta
Le Highlights delle due sfide del tardo pomeriggio
Zuberbühler sulle critiche a Sommer: «Non capisco. Yann è un grande portiere»
Dopo la sconfitta nella finale di fine maggio, l'Inter vuole che il portiere Yann Sommer torni a stupire in Champions League.
Per raggiungere questo obiettivo, l'Inter ha portato a casa un giocatore di esperienza poco prima della scadenza dei trasferimenti.Si tratta del difensore della Nazionale svizzera Manuel Akanji.
Il centrale è passato dal Manchester City alla Serie A in prestito per la stagione in corso ed è uno dei soli quattro svizzeri ad aver vinto il grande trofeo europeo.È successo nel 2023. In finale proprio contro l'Inter.
Seconda serata di Champions!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 4 partite della seconda giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Ajax-Inter e PSG-Atalanta.