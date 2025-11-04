I Partenopei sono stati umiliati per 6-2 dal PSV nell'ultima uscita di Champions, e ora hanno l'opportunità di reagire affrontando l'Eintracht Francoforte, che dopo tre partite è a pari punti (3) con la squadra di Antonio Conte.

Matteo Politano, intervenendo lunedì alla conferenza stampa pre-partita, ha spiegato che il Napoli non ha avuto molto tempo per prepararsi alla partita contro l'Eintracht, dopo il pareggio per 0-0 di sabato contro il Como.

«Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo. In alcune partite andrò meglio, in altre meno, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni. Ma da anni ormai, io e la squadra stiamo dando il massimo per onorare questa maglia».

Matteo Politano KEYSTONE

«Sarà importante per noi affrontare bene la partita e segnare il maggior numero di gol possibile, ma la cosa importante sono i tre punti. Giochiamo meglio contro squadre che giocano in modo aperto, troviamo più spazi; loro lasceranno dei buchi».

La parole passa poi ad Antonio Conte, che zittisce un giornalista. «Tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto. Abbiamo affrontato delle difficoltà e continuiamo a farlo, ma guarda la classifica (Serie A n.d.r.): chi è in testa? Il Napoli, il Napoli»

«Abbiamo trovato un'alternativa chiave contro l'Inter, utilizzando Neres al posto di Hojlund, e ha funzionato - ha continuato l'allenatore del Napoli.

«Abbiamo provato anche con il Como. Se domani vinciamo, ci aggiudichiamo la Champions, ma tutte le squadre sono forti».

«Un Napoli che lotta per il titolo infastidisce alcuni», ha chiosato Conte visibilmente irritato.