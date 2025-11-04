Il Napoli non riesce a bucare la difesa dell'Eintracht, l'Arsenal vince a Praga per 3 a 0.
Nessun gol al Maradona dopo 95 minuti.
Meglio il Napoli, specialmente nel secondo tempo, quando ha avuto tre buone occasioni, che McTominay e Anguissa non sono riusciti a concretizzare.
Buon inizio del Napoli, che però non è riuscito a scardinare l'attenta difesa dell'Eintracht. Con il passare dei minuti la partita si è appiattita fino a 20 minuti dalla fine.
Un punto a a testa per le due in campo, che salgono così a quota quattro punti in classifica.
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finisce 0 a 0
-
90+4°
Zetterer salva il pareggio per i suoi su tiro di Hojlund
-
88°
Stavolta è Di Lorenzo a sparare altissimo sopra la traversa della porta di Zetterer
-
82°
Occasione Napoli
È ancora McTominay ad avere sui piedi la palla del vantaggio, ma lo scozzese calcia alle stelle.
-
71°
Milinkovic-Savic salva la porta del Napoli
-
67°
Occasione per il Napoli
McTominay conclude dalla corta distanza, ma un giocatore dell'Eintracht ci mette la gamba e la palla finisce fuori.
-
Primo cambio Napoli
Esce Politano, entra Neres
-
Possesso palla per il Napoli
65% di possesso palla per gli uomini di Conte che però non graffiano.
-
Riprende la partita
-
Finisce il primo tempo sullo 0 a 0
4 tiri in porta per il Napoli, 1 per l'Eintracht. Partita noiosa, farcita di errori da entrambe le parti. A dopo.
-
Il calore del tifo partenopeo non manca, ma la sfida non decolla
-
37°
Il ritmo della partita è rallentato. Il Napoli prova delle accelerate, ma i tedeschi difendono bene
-
30°
Dopo un 'assedio'iniziale dei partenopei, la gara ora non regala grandi emozioni
Troppi gli errori da parte degli uomini di Conte, mentre i tedeschi non riescono a perforare l'attenta retroguardia del Napoli.
-
Occasione Napoli
Anguissa e McTominay chiusi in un fazzoletto non trovano sbocchi davanti alla porta difesa da Zetterer.
-
La palla, dopo 10 minuti, è prevalentemente sui piedi dei padroni di casa
-
3°
Il primo in tiro in porta è da parte degli ospiti
Milinkovic-Savic para senza problemi.
-
La partita è iniziata
Ricordiamo che il Napoli gioca senza De Bruyne, Lukaku e Spinazzola.
-
Benvenuti
Il Maradona ospita i tedeschi del Francoforte. Entrambe le formazioni hanno 3 punti in classifica. Una vittoria è quasi d'obbligo.
-
Le formazioni di Napoli e Francoforte
-
Il pre partita del Napoli
I Partenopei sono stati umiliati per 6-2 dal PSV nell'ultima uscita di Champions, e ora hanno l'opportunità di reagire affrontando l'Eintracht Francoforte, che dopo tre partite è a pari punti (3) con la squadra di Antonio Conte.
Matteo Politano, intervenendo lunedì alla conferenza stampa pre-partita, ha spiegato che il Napoli non ha avuto molto tempo per prepararsi alla partita contro l'Eintracht, dopo il pareggio per 0-0 di sabato contro il Como.
«Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo. In alcune partite andrò meglio, in altre meno, soprattutto quando si gioca ogni tre giorni. Ma da anni ormai, io e la squadra stiamo dando il massimo per onorare questa maglia».
«Sarà importante per noi affrontare bene la partita e segnare il maggior numero di gol possibile, ma la cosa importante sono i tre punti. Giochiamo meglio contro squadre che giocano in modo aperto, troviamo più spazi; loro lasceranno dei buchi».
La parole passa poi ad Antonio Conte, che zittisce un giornalista. «Tu vedi sempre il bicchiere mezzo vuoto. Abbiamo affrontato delle difficoltà e continuiamo a farlo, ma guarda la classifica (Serie A n.d.r.): chi è in testa? Il Napoli, il Napoli»
«Abbiamo trovato un'alternativa chiave contro l'Inter, utilizzando Neres al posto di Hojlund, e ha funzionato - ha continuato l'allenatore del Napoli.
«Abbiamo provato anche con il Como. Se domani vinciamo, ci aggiudichiamo la Champions, ma tutte le squadre sono forti».
«Un Napoli che lotta per il titolo infastidisce alcuni», ha chiosato Conte visibilmente irritato.
-
Qui Francoforte
Il forfait più pesante resta quello di Can Uzun, il talento turco classe 2005, nato in Germania e autentica rivelazione di inizio stagione.
Con 5 gol nelle prime 5 partite di Bundesliga, Uzun è diventato il simbolo della rinascita offensiva dell’Eintracht, ma un infortunio muscolare lo costringerà a saltare la trasferta di Napoli.
In conferenza stampa c'è invece il difensore Arthur Theate, vecchia conoscenza della Serie A, per la sua esperienza al Bologna.
«Mi piace molto il calcio italiano, ho vissuto una grande esperienza al Bologna. Ho avuto delle persone che mi hanno insegnato come si difende in Italia, sappiamo però che non ci si basa però solo sulla difesa. Abbiamo delle possibilità per penetrare la difesa del Napoli, ma dobbiamo difendere all'italiana domani quando sarà necessario».
-
Il Napoli ospita il Francoforte!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questo tardo pomeriggio di Champions League. In programma ci sono 2 partite della quarta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo il Napoli, che ospita il Francoforte.