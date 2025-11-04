La Juventus pareggia a Torino contro lo Sporting e il Bayern va a vincere in casa del PSG-Bayern. Vincono anche Liverpool, Tottenham, e Monaco.
La Juventus è stata fermata sull'1-1 dallo Sporting. Colpiti a freddo, i bianconeri hanno trovato il pareggio con un gran gol di Vlahovic - il suo terzo gol in Champions League in questa stagione - ma nella ripresa nulla è più cambiato.
La Juve ha avuto altre occasioni poco dopo, con Vlahovic e Pierre Kalulu che sono andati vicini al gol, ma Rui Silva è stato pronto a respingere entrambi i tentativi.
Dopo la ripresa, c'è stato un altro intervallo di 30 secondi in cui Rui Silva ha dovuto effettuare due parate, questa volta negando il gol a Khephren Thuram e, ancora una volta, a Vlahovic.
Come riporta «Football Italia», Luciano Spalletti insiste sul fatto che la Juventus «meritava di passare in vantaggio» nel pareggio per 1-1 in Champions League contro lo Sporting CP, ma «se continuiamo con questo spirito, vinceremo molte partite».
I big match
Paris St-Germain-Bayern Monaco finisce 2 a 1 per i bavaresi.
Il Bayern conquista i tre punti con 10 uomini. La squadra tedesca è in testa alla fase a gironi della Champions League.
I Blancos sono stati battuti 1-0 ad Anfield dal Liverpool, che ha conquistato i 3 punti grazie al gol realizzato di testa da Mac Allister al 61'.
Le altre
Il Monaco, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella fase a gironi di quest'anno battendo per 1-0 il Bodo/Glimt in Norvegia.
Il Tottenham ha dal canto suo rifilato un secco 4-0 al Copenaghen nonostante l'uomo in meno dal 55'.
E' invece ancora a punteggio pieno l'Arsenal, che ha sbancato Praga superando lo Slavia per 3-0 in virtù della rete di Saka nel primo tempo e della doppietta di Merino nella ripresa.
Anche l'Atletico Madrid chiude la serata con grande soddisfazione, conquistando la seconda vittoria su quattro partite grazie al 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise.
Tutti gli episodi salienti
-
Liveticker
-
Liveticker finito
-
Finiscono qui le partite di questa serata di Champions. Grazie per essere stati con noi
-
92°
Gran parata di Rui Silva che mantiene la sfida in equilibrio
-
83°
Gooool PSG
I parigini non sono domi e vanno in rete con Neves, accorciando le distanze.
-
61°
Goool Liverpool
Mac Allister stavolta non lascia scampo a Courtois, portiere del Real Madrid.
-
47°
Il Real è tenuto in partita da Courtois, che toglie un'altra castagna dal fuoco
-
A Liverpool è Courtois show
-
Riprendono le partite
-
Finiscono qui i primi tempi, a dopo
-
A Liverpool (0:0), è Courtois a salvare la porta del Real con una grande parata
-
32°
Raddoppio del Bayern a Parigi
È ancora Luis Diaz a bucare la rete dei campioni d'Europa in carica.
-
32°
Gooool Juve!
Vlahovic, servito ottimamente da Thuram, stavolta non sbaglia e batte Rui Silva.
-
16°
Due grandi occasioni per Vlahovic, ma Rui Silva si esalta e nega la gioia alla Juventus
-
11°
Sporting Lisbona goool!
Gran sinistro di Arauco, imprendibile per Di Gregorio.
-
7°
A Parigi passa in vantaggio il Bayern con Diaz
-
Benvenuti, iniziano le sfide della serata
-
Le formazioni di Juventus e Sporting Lisbona
-
Il pre partita di Spalletti
Luciano Spalletti, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League, che vede i suoi affrontare lo Sporting Lisbona.
«Sarà una partita molto difficile, loro sanno giocare a calcio. Con Borges hanno dimostrato di saper tenere il campo, di avere un'idea precisa di come giocare, anche se non riesci a capirlo bene quando li vedi. È una caratteristica del calcio portoghese. Sono molto bravi a cambiare ruolo e hanno una qualità negli spazi ristretti che è una minaccia per tutti».
Il mister è reduce dalla sua prima gara in panchina con i bianconeri, tre punti conquistati contro la Cremonese.
«Ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincere lo scudetto. C'è una differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere. Con questo nome, questa storia da onorare, sono davvero l'allenatore della Juventus? È un bene per noi farlo, ma bisogna sempre essere disposti a fare meglio. Finché la matematica non ci esclude, dobbiamo aspirare a lottare per tutto. Allo slogan della Juve aggiungerei ‹oltre il limite›, per lottare per tutto».
-
Qui Borges, tecnico dello Sporting
Rui Borges, tecnico della formazione della capitale lusitana, inizia parlando del particolare momento degli avversari.
«Il cambio di allenatore influisce sempre sul gruppo e sulla squadra. Sulla consapevolezza, sull’atteggiamento e sull’impegno. Indipendentemente da tutto, saranno super motivati. Partita di Champions, un grande allenatore, ha tutta una storia e un peso particolare».
«Penso che noi possiamo migliorare in tutti gli aspetti. Se miglioriamo nell’aspetto offensivo, segneremo molti più gol e possiamo anche subire gol e vincere lo stesso. Nelle ultime partite siamo cresciuti a livello difensivo, e i gol che abbiamo subito sono arrivati in transizione, soprattutto in Champions contro Marsiglia e Napoli».
Ma aldilà degli aspetti da migliorare, delle motivazioni dell'avversario e dal suo blasone, Borges non si nasconde: «Siamo lo Sporting, vogliamo vincere, e abbiamo anche la nostra grandezza indipendentemente dall’avversario. Rispetteremo chi c’è dall’altra parte, ma noi vogliamo disputare la nostra partita, dare continuità alla nostra crescita e continuare a segnare la nostra storia in questa competizione».
-
La Juventus sfida lo Sporting Lisbona!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della quarta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la Juventus, senza dimenticare la sfida di Parigi, tra PSG e Bayern e Liverpool-Real.