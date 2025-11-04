Luciano Spalletti, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League, che vede i suoi affrontare lo Sporting Lisbona.

«Sarà una partita molto difficile, loro sanno giocare a calcio. Con Borges hanno dimostrato di saper tenere il campo, di avere un'idea precisa di come giocare, anche se non riesci a capirlo bene quando li vedi. È una caratteristica del calcio portoghese. Sono molto bravi a cambiare ruolo e hanno una qualità negli spazi ristretti che è una minaccia per tutti».

Il mister è reduce dalla sua prima gara in panchina con i bianconeri, tre punti conquistati contro la Cremonese.

Luciano Spalletti (al centro) prepara la sua prima gara di Champions League con la Juventus. KEYSTONE

«Ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincere lo scudetto. C'è una differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere. Con questo nome, questa storia da onorare, sono davvero l'allenatore della Juventus? È un bene per noi farlo, ma bisogna sempre essere disposti a fare meglio. Finché la matematica non ci esclude, dobbiamo aspirare a lottare per tutto. Allo slogan della Juve aggiungerei ‹oltre il limite›, per lottare per tutto».