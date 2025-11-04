  1. Clienti privati
Champions League La Juve si prende un punto grazie a Vlahovic, il Bayern stende il PSG, perde anche il Real

Redazione blue Sport

4.11.2025

Juventus – Sporting 1:1

Juventus – Sporting 1:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

La Juventus pareggia a Torino contro lo Sporting e il Bayern va a vincere in casa del PSG-Bayern. Vincono anche Liverpool, Tottenham, e Monaco.

Redazione blue Sport

04.11.2025, 20:53

04.11.2025, 23:45

Champions League. Il Napoli ci prova, ma il fortino dell'Eintracht non cade

Champions LeagueIl Napoli ci prova, ma il fortino dell'Eintracht non cade

La Juventus è stata fermata sull'1-1 dallo Sporting. Colpiti a freddo, i bianconeri hanno trovato il pareggio con un gran gol di Vlahovic - il suo terzo gol in Champions League in questa stagione - ma nella ripresa nulla è più cambiato.

La Juve ha avuto altre occasioni poco dopo, con Vlahovic e Pierre Kalulu che sono andati vicini al gol, ma Rui Silva è stato pronto a respingere entrambi i tentativi.

 Dopo la ripresa, c'è stato un altro intervallo di 30 secondi in cui Rui Silva ha dovuto effettuare due parate, questa volta negando il gol a Khephren Thuram e, ancora una volta, a Vlahovic.

Come riporta «Football Italia», Luciano Spalletti insiste sul fatto che la Juventus «meritava di passare in vantaggio» nel pareggio per 1-1 in Champions League contro lo Sporting CP, ma «se continuiamo con questo spirito, vinceremo molte partite».

I big match

Paris St-Germain-Bayern Monaco finisce 2 a 1 per i bavaresi.

Il Bayern conquista i tre punti con 10 uomini. La squadra tedesca è in testa alla fase a gironi della Champions League.

PSG – Bayern 1:2

PSG – Bayern 1:2

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

I Blancos sono stati battuti 1-0 ad Anfield dal Liverpool, che ha conquistato i 3 punti grazie al gol realizzato di testa da Mac Allister al 61'.

Liverpool – Real Madrid 1:0

Liverpool – Real Madrid 1:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Le altre

Il Monaco, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella fase a gironi di quest'anno battendo per 1-0 il Bodo/Glimt in Norvegia.

Bodø/Glimt – Monaco 0:1

Bodø/Glimt – Monaco 0:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Il Tottenham ha dal canto suo rifilato un secco 4-0 al Copenaghen nonostante l'uomo in meno dal 55'.

Tottenham – Copenhagen 4:0

Tottenham – Copenhagen 4:0

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

E' invece ancora a punteggio pieno l'Arsenal, che ha sbancato Praga superando lo Slavia per 3-0 in virtù della rete di Saka nel primo tempo e della doppietta di Merino nella ripresa.

Slavia Praga – Arsenal 0:3

Slavia Praga – Arsenal 0:3

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Anche l'Atletico Madrid chiude la serata con grande soddisfazione, conquistando la seconda vittoria su quattro partite grazie al 3-1 contro l'Union Saint-Gilloise.

Atlético – Saint-Gilloise 3:1

Atlético – Saint-Gilloise 3:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Olympiacos – PSV 1:1

Olympiacos – PSV 1:1

UEFA Champions League | Matchday 4 | Saison 25/26

04.11.2025

Tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Finiscono qui le partite di questa serata di Champions. Grazie per essere stati con noi

  • 92°

    Gran parata di Rui Silva che mantiene la sfida in equilibrio

  • 83°

    Gooool PSG

    I parigini non sono domi e vanno in rete con Neves, accorciando le distanze.

    251104_PSG_Bayern_1_2-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_1_2-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_1_2-ITA.mp4

    04.11.2025

  • 61°

    Goool Liverpool

    Mac Allister stavolta non lascia scampo a Courtois, portiere del Real Madrid.

    251104_LIV_RMA_1_0_neu-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_1_0_neu-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_1_0_neu-ITA.mp4

    04.11.2025

  • 47°

    Il Real è tenuto in partita da Courtois, che toglie un'altra castagna dal fuoco

    251104_LIV_RMA_meeeh_courtois-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_meeeh_courtois-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_meeeh_courtois-ITA.mp4

    04.11.2025

  • A Liverpool è Courtois show

    251104_LIV_RMA_courtois_erneut-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_courtois_erneut-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_courtois_erneut-ITA.mp4

    04.11.2025

  • Riprendono le partite

  • Finiscono qui i primi tempi, a dopo

  • A Liverpool (0:0), è Courtois a salvare la porta del Real con una grande parata

    251104_LIV_RMA_courtois_schowieder-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_courtois_schowieder-ITA.mp4

    251104_LIV_RMA_courtois_schowieder-ITA.mp4

    04.11.2025

  • 32°

    Raddoppio del Bayern a Parigi

    È ancora Luis Diaz a bucare la rete dei campioni d'Europa in carica.

    251104_PSG_Bayern_0_2-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_0_2-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_0_2-ITA.mp4

    04.11.2025

  • 32°

    Gooool Juve!

    Vlahovic, servito ottimamente da Thuram, stavolta non sbaglia e batte Rui Silva.

    251104_Juventus_Sporting_1_1-ITA.mp4

    251104_Juventus_Sporting_1_1-ITA.mp4

    251104_Juventus_Sporting_1_1-ITA.mp4

    04.11.2025

  • 16°

    Due grandi occasioni per Vlahovic, ma Rui Silva si esalta e nega la gioia alla Juventus

  • 11°

    Sporting Lisbona goool!

    Gran sinistro di Arauco, imprendibile per Di Gregorio.

    251104_Juventus_Sporting_0_1-ITA.mp4

    251104_Juventus_Sporting_0_1-ITA.mp4

    251104_Juventus_Sporting_0_1-ITA.mp4

    04.11.2025

  • A Parigi passa in vantaggio il Bayern con  Diaz

    251104_PSG_Bayern_0_1-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_0_1-ITA.mp4

    251104_PSG_Bayern_0_1-ITA.mp4

    04.11.2025

  • Benvenuti, iniziano le sfide della serata

  • Le formazioni di Juventus e Sporting Lisbona 

  • Il pre partita di Spalletti

    Luciano Spalletti, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League, che vede i suoi affrontare lo Sporting Lisbona.

    «Sarà una partita molto difficile, loro sanno giocare a calcio. Con Borges hanno dimostrato di saper tenere il campo, di avere un'idea precisa di come giocare, anche se non riesci a capirlo bene quando li vedi. È una caratteristica del calcio portoghese. Sono molto bravi a cambiare ruolo e hanno una qualità negli spazi ristretti che è una minaccia per tutti».

    Il mister è reduce dalla sua prima gara in panchina con i bianconeri, tre punti conquistati contro la Cremonese.

    Luciano Spalletti (al centro) prepara la sua prima gara di Champions League con la Juventus.
    Luciano Spalletti (al centro) prepara la sua prima gara di Champions League con la Juventus.
    KEYSTONE

    «Ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincere lo scudetto. C'è una differenza tra giocare per lottare e giocare per vincere. Con questo nome, questa storia da onorare, sono davvero l'allenatore della Juventus? È un bene per noi farlo, ma bisogna sempre essere disposti a fare meglio. Finché la matematica non ci esclude, dobbiamo aspirare a lottare per tutto. Allo slogan della Juve aggiungerei ‹oltre il limite›, per lottare per tutto».

  • Qui Borges, tecnico dello Sporting

    Rui Borges, tecnico della formazione della capitale lusitana, inizia parlando del particolare momento degli avversari.

    «Il cambio di allenatore influisce sempre sul gruppo e sulla squadra. Sulla consapevolezza, sull’atteggiamento e sull’impegno. Indipendentemente da tutto, saranno super motivati. Partita di Champions, un grande allenatore, ha tutta una storia e un peso particolare».

    «Penso che noi possiamo migliorare in tutti gli aspetti. Se miglioriamo nell’aspetto offensivo, segneremo molti più gol e possiamo anche subire gol e vincere lo stesso. Nelle ultime partite siamo cresciuti a livello difensivo, e i gol che abbiamo subito sono arrivati in transizione, soprattutto in Champions contro Marsiglia e Napoli».

    Rui Borges 
    Rui Borges 
    KEYSTONE

    Ma aldilà degli aspetti da migliorare, delle motivazioni dell'avversario e dal suo blasone, Borges non si nasconde: «Siamo lo Sporting, vogliamo vincere, e abbiamo anche la nostra grandezza indipendentemente dall’avversario. Rispetteremo chi c’è dall’altra parte, ma noi vogliamo disputare la nostra partita, dare continuità alla nostra crescita e continuare a segnare la nostra storia in questa competizione».

  • La Juventus sfida lo Sporting Lisbona!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 7 partite della quarta giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo la Juventus, senza dimenticare la sfida di Parigi, tra PSG e Bayern e Liverpool-Real.

    • Mostra di più

