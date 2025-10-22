  1. Clienti privati
Champions League Nei primi 45 minuti la Juve mette il Real alle strette. Atalanta-Slavia Praga 0-0*

Redazione blue Sport

22.10.2025

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

22.10.2025, 21:52

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Fine dei primi tempi

  • Al 25esimo è Brahim Díaz a scaldare le mani a Di Gregorio!

    Ibrahim rischia di trafiggere la juve

    Ibrahim rischia di trafiggere la juve

    251022_REAL_JUV_C25-ITA.mp4

    22.10.2025

  • Al 16esimo si sveglia il Real!

    Real si sveglia

    Real si sveglia

    251022_REAL_JUV_C16-ITA.mp4

    22.10.2025

  • Al 14esimo è Gatti a impensierire Courtois da lontano!

    Anche Gatti da lontano!

    Anche Gatti da lontano!

    251022_REAL_JUV_C14-ITA.mp4

    22.10.2025

  • Tre minuti dopo McKennie ci prova da fuori!

    McKennie da fuori!

    McKennie da fuori!

    251022_REAL_JUV_C10-ITA.mp4

    22.10.2025

  • Al settimo minuto a Madrid gli ospiti spaventano Courtois.

    La Juventus spaventa il Real

    La Juventus spaventa il Real

    251022_REAL_JUV_C7-ITA.mp4

    22.10.2025

  • Le formazioni di Real Madrid - Juventus

  • Le formazioni di Atalanta-Slavia Praga

  • Le Highlights delle partite del primo pomeriggio

    Athletic Club – Qarabag 3:1

    Athletic Club – Qarabag 3:1

    UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

    22.10.2025

    Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

    Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

    UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

    22.10.2025

  • Tudor: «Non si può venire al Bernabeu a speculare»

    Igor Tudor in conferenza stampa.
    Igor Tudor in conferenza stampa.
    Keystone

    L'allenatore della Juventus Igor Tudor non ha paura di parlare chiaro riguardo il momento difficile della sua squadra: «Mi aspetto una grande reazione, credo che domani faremo una partita importante, coraggiosa e con la volontà di far male al Real Madrid».

    Per affrontare il Real, il Mister è determinato: «Non si può venire al Bernabeu e speculare troppo, il Real Madrid in un secondo ti può fare gol», ha dichiarato in conferenza stampa.

    Nonostante una serie negativa, una sconfitta e cinque pareggi nelle ultime sei uscite, Tudor cerca di tenere lontane le polemiche e le indiscrezioni sul suo futuro. «Le voci e i nomi dei miei possibili successori? Io non penso a me, sono concentrato soltanto sulla squadra. Vivo le difficoltà con lucidità e concentrazione per capire cosa sia meglio per la squadra».

  • Altre due italiane in campo!😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della terza giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Juventus-Real Madrid e Atalanta-Slavia Praga.

    • Mostra di più

La Juve sfiora il vantaggio a Madrid con McKennie e Gatti! Atalanta-Slavia Praga 0-0*

Video

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

Galatasaray – Bodø/Glimt 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

Athletic Club – Qarabag 3:1

Athletic Club – Qarabag 3:1

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

22.10.2025

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Più video