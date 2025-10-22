Igor Tudor in conferenza stampa. Keystone

L'allenatore della Juventus Igor Tudor non ha paura di parlare chiaro riguardo il momento difficile della sua squadra: «Mi aspetto una grande reazione, credo che domani faremo una partita importante, coraggiosa e con la volontà di far male al Real Madrid».

Per affrontare il Real, il Mister è determinato: «Non si può venire al Bernabeu e speculare troppo, il Real Madrid in un secondo ti può fare gol», ha dichiarato in conferenza stampa.

Nonostante una serie negativa, una sconfitta e cinque pareggi nelle ultime sei uscite, Tudor cerca di tenere lontane le polemiche e le indiscrezioni sul suo futuro. «Le voci e i nomi dei miei possibili successori? Io non penso a me, sono concentrato soltanto sulla squadra. Vivo le difficoltà con lucidità e concentrazione per capire cosa sia meglio per la squadra».