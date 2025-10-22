Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
Fine dei primi tempi
Al 25esimo è Brahim Díaz a scaldare le mani a Di Gregorio!
Al 16esimo si sveglia il Real!
Al 14esimo è Gatti a impensierire Courtois da lontano!
Tre minuti dopo McKennie ci prova da fuori!
Al settimo minuto a Madrid gli ospiti spaventano Courtois.
Le formazioni di Real Madrid - Juventus
Le formazioni di Atalanta-Slavia Praga
Le Highlights delle partite del primo pomeriggio
Tudor: «Non si può venire al Bernabeu a speculare»
L'allenatore della Juventus Igor Tudor non ha paura di parlare chiaro riguardo il momento difficile della sua squadra: «Mi aspetto una grande reazione, credo che domani faremo una partita importante, coraggiosa e con la volontà di far male al Real Madrid».
Per affrontare il Real, il Mister è determinato: «Non si può venire al Bernabeu e speculare troppo, il Real Madrid in un secondo ti può fare gol», ha dichiarato in conferenza stampa.
Nonostante una serie negativa, una sconfitta e cinque pareggi nelle ultime sei uscite, Tudor cerca di tenere lontane le polemiche e le indiscrezioni sul suo futuro. «Le voci e i nomi dei miei possibili successori? Io non penso a me, sono concentrato soltanto sulla squadra. Vivo le difficoltà con lucidità e concentrazione per capire cosa sia meglio per la squadra».
Altre due italiane in campo!😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono 9 partite della terza giornata della fase campionato. Noi seguiremo con un occhio di riguardo Juventus-Real Madrid e Atalanta-Slavia Praga.