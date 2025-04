Due prodezze di Donnarumma e una magia di Dembélé bastano al PSG per battere l'Arsenal

I Gunners, che non sono mai stati campioni d'Europa, hanno sconfitto i campioni in carica del Real Madrid per 5-1 ai quarti di finale, raggiungendo così la loro prima semifinale da 16 anni a questa parte.

Il manager Mikel Arteta, in conferenza stampa, ha chiamato a raccolta i suoi tifosi: «Non esagero quando dico: ‹Ragazzi, portate gli scarpini, i pantaloncini, le magliette e giochiamo insieme ogni pallone›».

«Vogliamo fare qualcosa di speciale, quel posto deve essere qualcosa di speciale, qualcosa che non abbiamo mai visto».

Dopo aver parlato ai tifosi ha esortato i suoi uomini a «fare il prossimo passo». «Dobbiamo scendere in campo con convinzione e sentire la convinzione che c'è intorno. Se saremo in grado di generare questa energia, saremo molto più vicini a vincere la partita».

Arteta, la cui squadra sembra destinata a finire seconda in Premier League per la terza stagione consecutiva, ha detto che è fondamentale godersi il momento nonostante la pressione.

«Siamo fortunati ad essere nella posizione in cui siamo. Ce la siamo guadagnata con il nostro lavoro e con il nostro entusiasmo».

Qui PSG

Luis Enrique ritiene che i risultati ottenuti dal suo PSG contro i club inglesi in Champions League in questa stagione dovrebbero dargli fiducia mentre si preparano ad affrontare l'Arsenal in semifinale, e ha lasciato intendere di non considerare la Premier League come la migliore al mondo.

Luis Enrique KEYSTONE

Secondo lo spagnolo l'esperienza di giocare contro club inglesi potrebbe essere un vantaggio nel tentativo di raggiungere la finale per la seconda volta nella loro storia.

«In termini di fiducia, è molto positivo per noi», ha detto. «Abbiamo battuto il Liverpool, che quest'anno ha vinto la Premier League. Ma questo non significa nulla perché ogni singola partita è diversa. Tutti parlano della Premier League come del miglior campionato del mondo. Non so se sono d'accordo o meno. Ma siamo pieni di fiducia e non vediamo l'ora di giocare la semifinale».

«Il nostro prossimo obiettivo è riscrivere la storia e c'è solo un modo per farlo. Vorrei ricordare che l'Arsenal non ha mai vinto la Champions League prima d'ora e solo una di noi otterrà il biglietto per la finale e spero che sia il PSG».