Calcio Serata bollente: la simulazione assurda, l'intervento brutale, e l'occasione gettata alle ortiche della Juve

Patrick Lämmle

23.10.2025

Emerson e la rondine più stupida della serata.
Emerson e la rondine più stupida della serata.
Keystone

La serata di Champions League di mercoledì è stata una vera montagna russa: ecco alcune scene imperdibili.

Redazione blue Sport

23.10.2025, 08:14

251022_NL_ROT_Marseille-ITA.mp4

251022_NL_ROT_Marseille-ITA.mp4

251022_NL_ROT_Marseille-ITA.mp4

22.10.2025

Emerson riceve un cartellino rosso per questa simulazione.

Il Marsiglia sta conducendo per 1-0 contro lo Sporting Lisbona quando Emerson finisce a terra poco prima dell'intervallo e l'arbitro decide di assegnare un rigore.

Champions League. Bellingham punisce la Juve, Dea bloccata, super Köhn contro il Tottenham. Tutte le Highlights

Champions LeagueBellingham punisce la Juve, Dea bloccata, super Köhn contro il Tottenham. Tutte le Highlights

Ma poi interviene il VAR. Alla fine, l'arbitro annulla il rigore e mostra invece a Emerson il cartellino giallo, il secondo della serata ed è così espulso.

In inferiorità numerica, il Marsiglia subisce due gol nel secondo tempo e perde per 2-1. Prima di compiere un'altra simulazione Emerson ci penserà due volte in futuro.

Vlahović in contropiede

Vlahović in contropiede

251022_REAL_JUV_C50-ITA.mp4

22.10.2025

Vlahovic perde l'occasione d'oro di portare la Juve in vantaggio al Bernabéu

Per i tifosi della Juve fa ancora male guardare questa occasione. Al 50esimo minuto, con il punteggio sullo 0-0, Vlahovic non riesce a battere il portiere del Real Thibaut Courtois. E se avesse segnato? La Juve non avrebbe perso 1-0, questo è certo.

251022_CHE_AJAX_Bluet-ITA.mp4

251022_CHE_AJAX_Bluet-ITA.mp4

251022_CHE_AJAX_Bluet-ITA.mp4

22.10.2025

Il sangue di Weghorst scorre a fiumi

Al 35esimo minuto, Wout Weghorst segna contro il Chelsea il momentaneo 2-1. Due minuti dopo, viene colpito al volto con una scarpata e il sangue scorre a fiumi (vedi video sopra).

Prima dell'intervallo l'olandese commette un fallo da rigore, poi trasformato da Enzo Fernández per il momentaneo 3-1. Il match termina 5-1 in favore dei londinesi.

