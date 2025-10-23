Calcio Serata bollente: la simulazione assurda, l'intervento brutale, e l'occasione gettata alle ortiche della Juve

Emerson e la rondine più stupida della serata. Keystone

La serata di Champions League di mercoledì è stata una vera montagna russa: ecco alcune scene imperdibili.

Redazione blue Sport Patrick Lämmle

Emerson riceve un cartellino rosso per questa simulazione.

Il Marsiglia sta conducendo per 1-0 contro lo Sporting Lisbona quando Emerson finisce a terra poco prima dell'intervallo e l'arbitro decide di assegnare un rigore.

Ma poi interviene il VAR. Alla fine, l'arbitro annulla il rigore e mostra invece a Emerson il cartellino giallo, il secondo della serata ed è così espulso.

In inferiorità numerica, il Marsiglia subisce due gol nel secondo tempo e perde per 2-1. Prima di compiere un'altra simulazione Emerson ci penserà due volte in futuro.

Vlahović in contropiede 251022_REAL_JUV_C50-ITA.mp4 22.10.2025

Vlahovic perde l'occasione d'oro di portare la Juve in vantaggio al Bernabéu

Per i tifosi della Juve fa ancora male guardare questa occasione. Al 50esimo minuto, con il punteggio sullo 0-0, Vlahovic non riesce a battere il portiere del Real Thibaut Courtois. E se avesse segnato? La Juve non avrebbe perso 1-0, questo è certo.

Il sangue di Weghorst scorre a fiumi

Al 35esimo minuto, Wout Weghorst segna contro il Chelsea il momentaneo 2-1. Due minuti dopo, viene colpito al volto con una scarpata e il sangue scorre a fiumi (vedi video sopra).

Prima dell'intervallo l'olandese commette un fallo da rigore, poi trasformato da Enzo Fernández per il momentaneo 3-1. Il match termina 5-1 in favore dei londinesi.