Calcio Serata bollente: la simulazione assurda, l'intervento brutale, e l'occasione gettata alle ortiche della Juve
La serata di Champions League di mercoledì è stata una vera montagna russa: ecco alcune scene imperdibili.
Emerson riceve un cartellino rosso per questa simulazione.
Il Marsiglia sta conducendo per 1-0 contro lo Sporting Lisbona quando Emerson finisce a terra poco prima dell'intervallo e l'arbitro decide di assegnare un rigore.
Ma poi interviene il VAR. Alla fine, l'arbitro annulla il rigore e mostra invece a Emerson il cartellino giallo, il secondo della serata ed è così espulso.
In inferiorità numerica, il Marsiglia subisce due gol nel secondo tempo e perde per 2-1. Prima di compiere un'altra simulazione Emerson ci penserà due volte in futuro.
Vlahovic perde l'occasione d'oro di portare la Juve in vantaggio al Bernabéu
Per i tifosi della Juve fa ancora male guardare questa occasione. Al 50esimo minuto, con il punteggio sullo 0-0, Vlahovic non riesce a battere il portiere del Real Thibaut Courtois. E se avesse segnato? La Juve non avrebbe perso 1-0, questo è certo.
Il sangue di Weghorst scorre a fiumi
Al 35esimo minuto, Wout Weghorst segna contro il Chelsea il momentaneo 2-1. Due minuti dopo, viene colpito al volto con una scarpata e il sangue scorre a fiumi (vedi video sopra).
Prima dell'intervallo l'olandese commette un fallo da rigore, poi trasformato da Enzo Fernández per il momentaneo 3-1. Il match termina 5-1 in favore dei londinesi.