Real Madrid - Bayern Monaco 2:1 08.05.2024

Il Real Madrid elimina in extremis il Bayern dalla Champions League. I tedeschi sono in disaccordo, soprattutto per una decisione arbitrale a poco dalla fine.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il Real Madrid ha battuto il Bayern di Monaco nella gara di ritorno valida per le semifinali di Champions League.

Sotto per 1- 0 gli spagnoli hanno rimontato grazie a due reti di Joselu, messo in campo da Ancelotti sul finale.

Il Bayern ha segnato poi nei recuperi con De Light: rete annullata dall'arbitro per presunto fuorigioco, che non c'era.

La rabbia dei tedeschi a fine partita è stata molta. Mostra di più

L'allenatore del Bayern Thomas Tuchel si è arrabbiato in un'intervista rilasciata a «DAZN» dopo la fine della sfida persa al Santiago Bernabeu.

La sua squadra ha perso la possibilità di accedere alla finale di Champions League. Come se non fosse abbastanza amareggiato per la sconfitta, il tecnico si è arrabbiato ancora di più per una scena in particolare avvenuta poco prima del fischio finale.

«Questa decisione è un disastro assoluto», si è lamentato l'allenatore del Bayern Monaco parlando del gol annullato a De Ligt, che avrebbe potuto consentire ai tedeschi di raggiungere i tempi supplementari.

Sotto 2-1 nell'interminabile recupero del secondo tempo (quasi 15 minuti), il Bayern pensava di aver pareggiato con De Ligt, che aveva calciato il pallone dopo una deviazione su un colpo di testa di Thomas Müller.

Ma l'arbitro, il polacco Szymon Marciniak, ha fischiato subito un fuorigioco del terzino sinistro Mazraoui, segnalato da uno dei suoi assistenti, prima ancora di lasciare che l'azione terminasse.

Al rallentatore, né Mazraoui né De Ligt sembrano essere in posizione di fuorigioco, tenuti in gioco dal difensore del Real Rüdiger.

Tuchel: «Un vero disastro»

«Questa decisione è un vero disastro. Doveva lasciar proseguire l'azione fino alla fine. Questa è la regola, soprattutto perché è così vicino alla porta. Il primo errore lo fa il guardalinee, il secondo arriva dall'arbitro», ha detto Tuchel.

L'arbitro poi «si è scusato», ha aggiunto.

De Ligt: «Non vorrei dire ...»

«Non vorrei dire che il Real sia sempre fortunato, ma questo episodio oggi ha fatto la differenza», si è lasciato sfuggire De Ligt.

Müller: «È una gaffe, qualsiasi altra cosa, incredibile»

Thomas Müller gli ha fatto eco nell'intervista a blue Sport: «È un errore incredibile, una gaffe e qualsiasi altra cosa. Se davvero non era fuorigioco, allora ovviamente è incredibile!».

L'esperto Urs Meier: «L'arbitro deve fischiare»

L'ex arbitro internazionale Urs Meier, esperto per blue Sport, è stato dello stesso parere. Per lui l'assistente dell'arbitro è il principale responsabile: «Se lui alza la bandierina, come arbitro devi semplicemente fischiare».

Nonostante la comprensione per la rabbia del Bayern, nulla cambierà il risultato e nella sostanza: il Real è in finale, mentre la squadra tedesca termina una stagione senza titoli, per la prima volta da 12 anni a questa parte.