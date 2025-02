Denis Zakaria, sinistra, si troverà ancora una volta di fronte al compagno di Nazionale Zeki Amdouni. Imago

Con 41 gol subiti in 29 partite in Ligue 1 e in Champions League, l'AS Monaco non ha certo nella difesa il suo punto di forza. Mercoledì sera, per avere una possibilità di avanzare agli ottavi di finale, la squadra di Adi Hütter dovrà riuscire a difendersi con efficacia contro il Benfica.

Dopo la sconfitta per 4-1 patita venerdì scorso al cospetto del Paris Saint-Germain, Denis Zakaria, promosso capitano dei monegaschi questa stagione, ha affermato in conferenza stampa che la squadra avrebbe ritrovato la stabilità difensiva che l'aveva caratterizzata nei primi mesi della corrente campagna.

A inizio campionato la squadra del Principato aveva subito solo quattro gol nelle prime otto partite disputate.

Anche Breel Embolo è un giocatore importante per il Monaco, il centravanti della Nazionale, che compie 28 anni venerdì, è sempre sceso in campo in Champions League di quest'anno, ma ha segnato solo una volta. Riuscirà a fare meglio questa sera?

Anche Zeki Amdouni del Benfica ha un solo gol all'attivo in Champions. Tuttavia, l'unica rete messa a segno dal ginevrino è stata proprio contro il Monaco, quando le due compagini si erano già scontrate lo scorso mese di novembre nella fase campionato.