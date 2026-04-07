Mbappé sigla il 2-1 al 74esimo, il Real torna in partita! Sporting-Arsenal 0-0*

Vinicius Jr si attende un forte avversario con o senza Kane. KEYSTONE

Alla vigilia della super sfida di Champions League, da entrambe le parti filtra massimo rispetto. Vinícius Júnior non si fida nemmeno di un eventuale forfait di Harry Kane: «È un attaccante nato, un grande giocatore. Ma il Bayern ha tanti ottimi elementi: se Kane non gioca, chiunque lo sostituirà farà un ottimo lavoro.»

Anche Álvaro Arbeloa elogia i bavaresi: «Il Bayern è stato probabilmente la squadra più continua in Europa quest'anno. È una formazione completa, aggressiva, solida dietro e con un centravanti straordinario come Kane».

Dal lato tedesco, Joshua Kimmich promette personalità: «Vogliamo imporre il nostro gioco. Il Real è unico e pericoloso in ogni situazione, ma dovremo mettere in campo i nostri punti di forza».

Vincent Kompany, invece, sottolinea il peso dei dettagli: «Abbiamo preparato la partita analizzando anche ciò che il Real ha fatto contro il Manchester City. È forse la trasferta più difficile possibile, ma vogliamo vincere».