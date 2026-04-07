Mbappé sigla il 2-1 al 74esimo, il Real torna in partita! Sporting-Arsenal 0-0*

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.
Live-Ticker: tutti gli episodi salienti
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Liveticker
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Liveticker finito
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Al 74esimo Mbappé rimette il Real in partita!
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Al 66esimo Neuer si esibisce in una paratona e salva i suoi.
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Al 61esimo un errore di Upamecano lancia Vinícius Júnior contro Neuer. Il brasiliano mette la palla a lato.
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Kane! Nemmeno il tempo di ripartire e il Bayern raddoppia.
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Fine dei primi tempi
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Al 41esimo i bavaresi passano con Luis Díaz! Rete meritata per gli ospiti.
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Al 29esimo Mbappé colpisce in contropiede! Neuer dice di no.
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Il Bayern spinge sull'acceleratore ma non riesce a trovare la via giusta per superare Lunin!
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A 15esimo minuto a Lisbona l'Arsenal colpisce un legno a sua volta, direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo.
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Al nono minuto a Madrid Upamecano manca una clamorosa occasione!
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Al sesto minuto a Lisbona i padroni di casa fanno tremare l'Arsenal! Araújo colpisce la traversa.
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Al primo minuto Bayern subito pericoloso con Laimer.
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Le formazioni di Real Madrid - Bayern Monaco
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Le formazioni di Sporting - Arsenal
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Real-Bayern, rispetto totale: «Decideranno i dettagli»
Alla vigilia della super sfida di Champions League, da entrambe le parti filtra massimo rispetto. Vinícius Júnior non si fida nemmeno di un eventuale forfait di Harry Kane: «È un attaccante nato, un grande giocatore. Ma il Bayern ha tanti ottimi elementi: se Kane non gioca, chiunque lo sostituirà farà un ottimo lavoro.»
Anche Álvaro Arbeloa elogia i bavaresi: «Il Bayern è stato probabilmente la squadra più continua in Europa quest'anno. È una formazione completa, aggressiva, solida dietro e con un centravanti straordinario come Kane».
Dal lato tedesco, Joshua Kimmich promette personalità: «Vogliamo imporre il nostro gioco. Il Real è unico e pericoloso in ogni situazione, ma dovremo mettere in campo i nostri punti di forza».
Vincent Kompany, invece, sottolinea il peso dei dettagli: «Abbiamo preparato la partita analizzando anche ciò che il Real ha fatto contro il Manchester City. È forse la trasferta più difficile possibile, ma vogliamo vincere».
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Arsenal favorito, ma lo Sporting sogna con il suo pubblico: «Notte magica»
Clima di grande fiducia anche nell'altra sfida di Champions League. Noni Madueke esalta il lavoro con Mikel Arteta: «È stato fantastico, molto intenso. Mi ha aiutato a essere più strutturato, ma mi ha anche lasciato essere me stesso».
Lo stesso Arteta non nasconde le difficoltà: «Lo Sporting ha fatto cose importanti, soprattutto in casa. Sappiamo quanto sarà dura, ed è proprio per questo che vogliamo vincere ancora di più».
Dal lato portoghese, Maximiliano Araújo vede equilibrio: «Sarà molto difficile, ma siamo pronti. A questo punto della competizione non ci sono favoriti».
Rui Borges, invece, chiama a raccolta il pubblico: «Vogliamo trasformare i nostri sogni in realtà. L'energia dello stadio sarà fondamentale per creare una notte magica».
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Iniziano i quarti! 😊
Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono le due partite di andata dei quarti di finale fra Benfica-Arsenal e il big match Real Madrid-Bayern. Noi seguiremo entrambe e partite in diretta.