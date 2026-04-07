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Champions League Mbappé sigla il 2-1 al 74esimo, il Real torna in partita! Sporting-Arsenal 0-0*

Redazione blue Sport

7.4.2026

Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale.

Redazione blue Sport

07.04.2026, 22:40

Concorso. Vinci due biglietti Premium, volo e hotel inclusi, per la finale di Champions League a Budapest

ConcorsoVinci due biglietti Premium, volo e hotel inclusi, per la finale di Champions League a Budapest

Live-Ticker: tutti gli episodi salienti

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • Al 74esimo Mbappé rimette il Real in partita!

    Mbappé buca Neuer e riapre il match

    Mbappé buca Neuer e riapre il match

    07.04.2026

  • Al 66esimo Neuer si esibisce in una paratona e salva i suoi.

    Neuer paratona

    Neuer paratona

    07.04.2026

  • Al 61esimo un errore di Upamecano lancia Vinícius Júnior contro Neuer. Il brasiliano mette la palla a lato.

    Vinícius la mette fuori

    Vinícius la mette fuori

    07.04.2026

  • Kane! Nemmeno il tempo di ripartire e il Bayern raddoppia.

    Kane raddoppia appena rientrati in campo!

    Kane raddoppia appena rientrati in campo!

    07.04.2026

  • Fine dei primi tempi

    Il primo tempo finisce col punteggio in favore degli opsiti.
    Il primo tempo finisce col punteggio in favore degli opsiti.
    KEYSTONE

  • Al 41esimo i bavaresi passano con Luis Díaz! Rete meritata per gli ospiti.

    Luis Díaz porta in vantaggio il Bayern!

    Luis Díaz porta in vantaggio il Bayern!

    07.04.2026

  • Al 29esimo Mbappé colpisce in contropiede! Neuer dice di no.

    Mbappé in contropiede!

    Mbappé in contropiede!

    07.04.2026

  • Il Bayern spinge sull'acceleratore ma non riesce a trovare la via giusta per superare Lunin!

    Gnabry sfiora il gol

    Gnabry sfiora il gol

    260407_RMA_BAY_wasmachePitarch-ITA.mp4

    07.04.2026

  • A 15esimo minuto a Lisbona l'Arsenal colpisce un legno a sua volta, direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo.

    Asta dalla bandierina

    Asta dalla bandierina

    07.04.2026

  • Al nono minuto a Madrid Upamecano manca una clamorosa occasione!

    Upamecano manca una clamorosa occasione

    Upamecano manca una clamorosa occasione

    07.04.2026

  • Al sesto minuto a Lisbona i padroni di casa fanno tremare l'Arsenal! Araújo colpisce la traversa.

    Asta!

    Asta!

    07.04.2026

  • Al primo minuto Bayern subito pericoloso con Laimer.

    260407_Truemlig-ITA.mp4

    260407_Truemlig-ITA.mp4

    260407_Truemlig-ITA.mp4

    07.04.2026

  • Le formazioni di Real Madrid - Bayern Monaco

  • Le formazioni di Sporting - Arsenal

  • Real-Bayern, rispetto totale: «Decideranno i dettagli»

    Vinicius Jr si attende un forte avversario con o senza Kane.
    Vinicius Jr si attende un forte avversario con o senza Kane.
    KEYSTONE

    Alla vigilia della super sfida di Champions League, da entrambe le parti filtra massimo rispetto. Vinícius Júnior non si fida nemmeno di un eventuale forfait di Harry Kane: «È un attaccante nato, un grande giocatore. Ma il Bayern ha tanti ottimi elementi: se Kane non gioca, chiunque lo sostituirà farà un ottimo lavoro.»

    Anche Álvaro Arbeloa elogia i bavaresi: «Il Bayern è stato probabilmente la squadra più continua in Europa quest'anno. È una formazione completa, aggressiva, solida dietro e con un centravanti straordinario come Kane».

    Dal lato tedesco, Joshua Kimmich promette personalità: «Vogliamo imporre il nostro gioco. Il Real è unico e pericoloso in ogni situazione, ma dovremo mettere in campo i nostri punti di forza».

    Vincent Kompany, invece, sottolinea il peso dei dettagli: «Abbiamo preparato la partita analizzando anche ciò che il Real ha fatto contro il Manchester City. È forse la trasferta più difficile possibile, ma vogliamo vincere».

  • Arsenal favorito, ma lo Sporting sogna con il suo pubblico: «Notte magica»

    Mikel Arteta vuole portare i suoi Gunners in semifinale.
    Mikel Arteta vuole portare i suoi Gunners in semifinale.
    KEYSTONE

    Clima di grande fiducia anche nell'altra sfida di Champions League. Noni Madueke esalta il lavoro con Mikel Arteta: «È stato fantastico, molto intenso. Mi ha aiutato a essere più strutturato, ma mi ha anche lasciato essere me stesso».

    Lo stesso Arteta non nasconde le difficoltà: «Lo Sporting ha fatto cose importanti, soprattutto in casa. Sappiamo quanto sarà dura, ed è proprio per questo che vogliamo vincere ancora di più».

    Dal lato portoghese, Maximiliano Araújo vede equilibrio: «Sarà molto difficile, ma siamo pronti. A questo punto della competizione non ci sono favoriti».

    Rui Borges, invece, chiama a raccolta il pubblico: «Vogliamo trasformare i nostri sogni in realtà. L'energia dello stadio sarà fondamentale per creare una notte magica».

  • Iniziano i quarti! 😊

    Benvenuti nel Live-Ticker di questa serata di Champions League. In programma ci sono le due partite di andata dei quarti di finale fra Benfica-Arsenal e il big match Real Madrid-Bayern. Noi seguiremo entrambe e partite in diretta.

    • Mostra di più

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