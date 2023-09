Arturo Vidal con la maglia della Nazionale del Cile KEYSTON

Arturo Vidal, ex Juventus e Inter, tra gli altri, gioca oggi in Brasile. Il cileno ha criticato duramente diverse gare della prima giornata di Champions League. Il Guerriero non ha avuto peli sulla lingua.

Ha vestito alcune tra le maglie più prestigiose del calcio mondiale: Juventus, Bayern Monaco, Barcellona, Inter e Flamengo. Da questa stagione, a 36 anni suonati, gioca per l'Athletico Paranaense.

Di partite di Champions League Arturo Vidal ne ha giocate, eccome. Ora sembrano mancargli al punto tale che se le guarda tutte. Non lesinando commenti trancianti.

«Milan-Newcastle, la partita più brutta della Champions»

Intervenuto sul canale «Twitch.tv Red Gol» il cileno ha espresso le sue considerazioni sul primo turno di Champions League, non nascondendo il suo pensiero.

«Ho visto la partita più brutta della storia della Champions, quella tra Milan e Newcastle», la prima considerazione del Guerriero.

«Quegli idioti del Milan con il Newcastle mi hanno fatto stare male. Sono fortunati perché sanno solo correre, altrimenti non sarebbero lì. Non capisco il Newcastle, sono arrivati quarti in campionato, ma non fanno nulla, è disgustoso».

Ammaliato da Porto e Shaktar

«La partita tra Porto e Shakhtar, è stata fantastica», ha sentenziato colui che in carriera ha vinto 5 scudetti italiani, 3 volte la Bundesliga e una volta il campionato spagnolo.

Ne ha anche per City e PSG

«Il City, invece, è stato noioso, come sempre. Nella sfida tra PSG e Borussia Dortmund mi è piaciuto solo il secondo tempo, mentre nel primo mi sono addormentato».

Il consiglio de «Il Guerriero»

«Devono rischiare la vita, se è la prima partita 'fate vedere qualcosa in più', mi hanno fatto arrabbiare da morire».