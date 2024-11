Gagner des billets pour Celtic Glassgow contre YB Vol et hôtel inclus. Participez dès maintenant sur www.bluenews.ch/glasgow 29.10.2024

Seguite lo Young Boys durante il suo percorso europeo in Champions League: blue Sport e fussballreisen.com ti inviano a Glasgow, nello storico Celtic Park, per la settima partita dell'YB nella fase a campionato dell’UEFA Champions League il 22 gennaio 2025.

blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti di prima categoria per la settima partita della fase campionato dell'UEFA Champions League tra YB e Celtic mercoledì 22 gennaio 2025 a Glasgow. Il premio comprende: due voli di andata e ritorno da Zurigo a Glasgow e due notti al Maldron Hotel Glasgow City **** (in una camera doppia, con colazione inclusa). La partenza avverrà martedì 21 gennaio 2025 e il ritorno giovedì 23 gennaio 2025.

In dettaglio Il premio: 2 biglietti per la settima partita dello Young Boys nella fase campionato dell’UEFA Champions League del 22 gennaio 2025 a Glasgow

2 pernottamenti al Maldron Hotel Glasgow City **** (in una camera doppia, con colazione inclusa)

2 voli di linea andata e ritorno Zurigo-Glasgow.

Il termine di partecipazione è fissato a domenica 15 dicembre 2024, alle 23:59. I vincitori saranno informati personalmente.

Con l'invio del modulo si accettano le condizioni di partecipazione come descritte nel bando del concorso (riportato di seguito).

I voli e i pernottamenti in hotel sono offerti da fussballreisen.com. I biglietti per la partita sono forniti da blue Sport. Mostra di più

Condizioni generali di partecipazione

Il termine di partecipazione è fissato a domenica 15 dicembre 2024, alle 23:59. I vincitori sarranno avvisati personalmente.

La partecipazione a questo concorso è gratuita e senza obbligo di acquisto. Possono partecipare tutte le persone residenti in Svizzera che hanno almeno 18 anni di età. È consentita una sola partecipazione a persona. Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, di Entertainment Programm AG e dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti i partner di questo concorso.



blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza fornire motivazioni. I vincitori saranno informati personalmente per iscritto o per telefono e acconsentono che il loro nome sia menzionata nelle pubblicazioni sui siti web di blue Sport e blue News (blue Entertainment AG).



Prendendo parte a questo concorso, i partecipanti accettano che i loro dati personali vengano registrati memorizzati, elaborati e utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati raccolti nell'ambito dell'organizzazione di questo concorso e a elaborarli in conformità alle correnti disposizioni di legge sulla protezione dei dati.



Non è possibile richiedere l'enquivalente dei premi in contanti né scambiarli. Non viene tenuta alcuna corrispondenza in merito al concorso. È escluso il ricorso alle vie legali. I voli e il pernottamento in hotel sono sponsorizzati da fussballreisen.com. I biglietti per la partita sono invece forniti da blue Sport.