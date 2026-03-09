Vivi dal vivo la finale della regina delle competizioni! blue Sport e fussballreisen.com ti portano a Budapest per l’ultima sfida della UEFA Champions League il 30 maggio 2026.
Il premio
blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti Premium (posti a sedere di 1ª categoria) per la finale della UEFA Champions League, in programma sabato 30 maggio 2026 a Budapest.
Il premio comprende: voli di andata e ritorno da Zurigo a Budapest per due persone, due notti in camera doppia (con colazione inclusa) presso l'hotel 4 stelle K+K Hotel Opera di Budapest.
La partenza è prevista per venerdì 29 maggio 2026, mentre il ritorno avverrà domenica 31 maggio 2026.
Partecipa adesso!
Compatto
- ll premio: 2 biglietti Premium (1ª categoria) per la finale dell'UEFA Champions League del 30 maggio 2026 a Budapest,
- 2 notti in camera doppia (colazione inclusa) presso l'hotel 4 stelle K+K Hotel Opera Budapest,
- voli di andata e ritorno da Zurigo a Budapest per due persone.
- Termine di partecipazione: domenica 26 aprile 2026, ore 23:59. La vincitrice o il vincitore verrà informata/o personalmente.
- I voli e il soggiorno in hotel sono offerti da fussballreisen.com, mentre i biglietti per la partita sono forniti da blue Sport.
- Le condizioni di partecipazione sono accettate automaticamente con l'invio del modulo seguente, in conformità al regolamento del concorso riportato più sotto.
Condizioni generali di partecipazione
Il termine di partecipazione è domenica 26 aprile 2026, ore 23:59.
La vincitrice o il vincitore verrà informato/a personalmente.
La partecipazione al concorso è gratuita e senza alcun obbligo di acquisto. Possono partecipare persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni. È ammessa una sola partecipazione per persona.
Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i loro familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti i partner incaricati dell'organizzazione del concorso.
blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. I vincitori saranno informati per iscritto o telefonicamente e accettano che, in relazione al concorso, il loro nome possa essere pubblicato su pubblicazioni ufficiali, sul sito web, sui canali social di blue Sport (blue Entertainment AG) e sulla piattaforma online blue News.
Con la partecipazione, i concorrenti acconsentono alla memorizzazione e al trattamento dei propri dati personali, che potranno essere utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati raccolti e a gestirli in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.
Non verrà condotta alcuna corrispondenza in merito al concorso. Ogni via legale è esclusa. Non è possibile alcun pagamento in contanti o scambio dei premi.
I voli e i pernottamenti in hotel sono offerti da fussballreisen.com, mentre i biglietti per la partita sono forniti da blue Sport.
Condizioni generali di viaggio
- I partecipanti devono avere almeno 18 anni.
- I partecipanti devono essere in possesso di documenti di viaggio validi.
- Prima dell'iscrizione, i partecipanti sono tenuti a verificare le date del viaggio e a garantire di essere disponibili a viaggiare nelle date indicate.