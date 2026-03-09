Gagne deux billets pour la finale de la Champions League à Budapest Assiste au match européen le plus attendu de la saison. blue Sport et fussballreisen.com t’emmènent à Budapest pour vivre la finale de l’UEFA Champions League le 30 mai 2026. 04.03.2026

Vivi dal vivo la finale della regina delle competizioni! blue Sport e fussballreisen.com ti portano a Budapest per l’ultima sfida della UEFA Champions League il 30 maggio 2026.

Redazione blue Sport René Weder

Il premio

blue Sport e fussballreisen.com mettono in palio due biglietti Premium (posti a sedere di 1ª categoria) per la finale della UEFA Champions League, in programma sabato 30 maggio 2026 a Budapest.

Il premio comprende: voli di andata e ritorno da Zurigo a Budapest per due persone, due notti in camera doppia (con colazione inclusa) presso l'hotel 4 stelle K+K Hotel Opera di Budapest.

La partenza è prevista per venerdì 29 maggio 2026, mentre il ritorno avverrà domenica 31 maggio 2026.

Partecipa adesso!

Compatto ll premio: 2 biglietti Premium (1ª categoria) per la finale dell'UEFA Champions League del 30 maggio 2026 a Budapest,

2 notti in camera doppia (colazione inclusa) presso l'hotel 4 stelle K+K Hotel Opera Budapest,

voli di andata e ritorno da Zurigo a Budapest per due persone.

Termine di partecipazione: domenica 26 aprile 2026, ore 23:59. La vincitrice o il vincitore verrà informata/o personalmente.

I voli e il soggiorno in hotel sono offerti da fussballreisen.com, mentre i biglietti per la partita sono forniti da blue Sport.

Le condizioni di partecipazione sono accettate automaticamente con l'invio del modulo seguente, in conformità al regolamento del concorso riportato più sotto. Mostra di più

Condizioni generali di partecipazione

Il termine di partecipazione è domenica 26 aprile 2026, ore 23:59.

La vincitrice o il vincitore verrà informato/a personalmente.

La partecipazione al concorso è gratuita e senza alcun obbligo di acquisto. Possono partecipare persone fisiche residenti in Svizzera che abbiano compiuto 18 anni. È ammessa una sola partecipazione per persona.

Sono esclusi dalla partecipazione i collaboratori e i loro familiari del Gruppo Swisscom, di blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG, dei rivenditori e agenti blue, nonché tutti i partner incaricati dell'organizzazione del concorso.

blue Entertainment AG si riserva il diritto di escludere i partecipanti dal concorso senza obbligo di motivazione. I vincitori saranno informati per iscritto o telefonicamente e accettano che, in relazione al concorso, il loro nome possa essere pubblicato su pubblicazioni ufficiali, sul sito web, sui canali social di blue Sport (blue Entertainment AG) e sulla piattaforma online blue News.

Con la partecipazione, i concorrenti acconsentono alla memorizzazione e al trattamento dei propri dati personali, che potranno essere utilizzati a fini pubblicitari e di marketing da blue Entertainment AG e fussballreisen.com. blue Sport e fussballreisen.com si impegnano a trattare con cura i dati raccolti e a gestirli in conformità alle disposizioni di legge sulla protezione dei dati.

Non verrà condotta alcuna corrispondenza in merito al concorso. Ogni via legale è esclusa. Non è possibile alcun pagamento in contanti o scambio dei premi.

I voli e i pernottamenti in hotel sono offerti da fussballreisen.com, mentre i biglietti per la partita sono forniti da blue Sport.