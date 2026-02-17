Vinícius incanta con un gol da sogno, poi abbandona il campo furioso: che cosa gli ha sussurrato l'avversario? 17.02.2026

Vinícius Júnior firma un gol magico nell'andata dei play-off di Champions League contro il Benfica. La sua rete, però, scatena tumulti e minuti di grande caos in campo. Il brasiliano è stato addirittura vittima di un insulto razzista?

Redazione blue Sport Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Vinícius Júnior segna un gol da sogno nell'andata dei play-off di Champions League contro il Benfica, ma la sua rete dà il via a minuti convulsi e a una lunga serie di discussioni in campo.

Il brasiliano è stato vittima di un insulto razzista? Dopo un acceso confronto con Gianluca Prestianni - che durante il battibecco si copre la bocca con la maglia - Vinícius si dirige immediatamente verso l'arbitro per protestare.

Per alcuni istanti l'attaccante sembra non voler proseguire la partita e il gioco resta fermo per oltre dieci minuti prima della ripresa. Alla fine, il Real Madrid si impone 1-0 in trasferta nell'andata. Mostra di più

Era il 50esimo quando la stella del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha gelato l'Estadio da Luz. Il brasiliano ha firmato un gol straordinario per portare in vantaggio i Blancos contro il Benfica, esultando con grande enfasi sotto la bandierina del corner. La reazione del pubblico di casa è stata furiosa, con oggetti lanciati verso il calciatore e i suoi compagni.

L'arbitro François Letexier ha ammonito il brasiliano per l'esultanza ritenuta eccessiva, mentre diversi giocatori del Benfica si sono avvicinati all'attaccante madridista. Tra questi Gianluca Prestianni, protagonista di un acceso faccia a faccia con il numero 7.

Le immagini mostrano i due discutere animatamente, con l'argentino che si copre la bocca con la maglia. Subito dopo, Vinícius si è diretto verso il direttore di gara per protestare contro l'avversario. È stato vittima di un insulto razzista?

Lunga interruzione del gioco - Mourinho litiga con Vinicius

Seguono minuti di grande confusione. Vinícius lascia il campo e dà l'impressione di non voler riprendere il gioco. Le due squadre si affrontano a muso duro sulla linea laterale, scoppia una rissa e un membro del Benfica viene espulso con cartellino rosso.

Nel frattempo il brasiliano discute animatamente sia con l'allenatore del Benfica José Mourinho sia con il tecnico del Real Álvaro Arbeloa, prima di rientrare definitivamente in campo.

Mourinho vede rosso 17.02.2026

Più di dieci minuti dopo il gol capolavoro di Vinícius, il gioco può finalmente riprendere. La tensione però resta altissima. All'85esimo, per esempio, Mourinho perde le staffe per una decisione arbitrale: protesta in modo plateale, rimedia due cartellini gialli in pochi secondi e viene espulso.

A parte la perla del brasiliano, non ci sono altre reti. Il Real Madrid si impone così 1-0 a Lisbona nell'andata dello spareggio e compie un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale.

Otamendi mostra a Vinícius il tatuaggio della Coppa del Mondo 17.02.2026

Viní colpito da una bottiglia d'acqua 17.02.2026

Le Highlights della partita