Yann Sommer non vede l'ora di scendere in campo a Monaco di Baviera. KEYSTONE

Sabato sera Yann Sommer va alla conquista del trofeo più ambito con l'Inter. I nerazzurri affrontano il PSG nella finale di Champions League. blue Sport ha fatto visita all'elvetico prima della partita.

Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te L'Inter affronta i campioni di Francia del PSG nella finale di Champions League.

In vista dello scontro all'Allianz Arena di Monaco, blue Sport ha incontrato il portiere dei nerazzurri Yann Sommer.

Il 36enne parla di una partita «speciale», ma non sta perdendo il sonno per questo. Inoltre, ha già digerito la sconfitta nel campionato italiano. Mostra di più

Yann Sommer ha avuto un ruolo importante nel raggiungimento della finale di Champions League. Con le sue parate geniali nella semifinale di ritorno contro il Barcellona, ha fatto disperare Lamine Yamal e compagni. A Monaco, l'obiettivo è ora quello di vincere il titolo nella classe regina contro il PSG.

Yann Sommer, quanto sei nervoso? È paragonabile a una partita di Serie A o è un po' diverso?

La finale di Champions League è molto speciale. La mia preparazione rimane la stessa. Ma non vedo l'ora di giocare con questa squadra. Abbiamo avuto una stagione intensa e lunga nella massima serie. Meritiamo di essere in finale. È una grande storia. Non vediamo l'ora di giocare.

Come dormi prima di partite come questa?

Dormo molto bene. Con l'esperienza, tutto diventa un po' più rilassato. Non vedo l'ora di iniziare. Abbiamo investito molto come squadra in questa finale. La delusione della Serie A è stata digerita. E ora l'attenzione è tutta rivolta a quest'ultima partita.

Quanto tempo ci è voluto per digerire il mancato scudetto?

Abbiamo sperato fino alla fine, ma avevamo già perso il titolo la settimana prima. Sapevamo che il Napoli non avrebbe mollato la testa della classifica contro il Cagliari. Quindi la delusione prima era quasi maggiore. Abbiamo tratto le nostre conclusioni e ora ci aspetta il momento clou a Monaco.

Cosa ti aspetti dal PSG?

Il PSG ha una difesa molto attrezzata. È stato così anche contro il Barcellona. Sono squadre che hanno molta qualità in diverse posizioni e giocano in modo molto variabile. I francesi stanno facendo molto bene in questo momento. Hanno un buon mix e non è tutto incentrato su un solo giocatore.

Ci prepareremo molto bene, anche io personalmente, per i giocatori che dovrò affrontare. Cercheremo di fare una buona prestazione e speriamo di vincere il titolo.

Sei stato l'uomo del match nella semifinale di ritorno contro il Barcellona. Come interpreti a posteriori le parate contro García e Yamal?

Come molto importanti in quel momento. Sono stati due momenti chiave per noi, per raggiungere la finale. Ma anche altri sono stati cruciali. Abbiamo investito molta energia, forza e passione come squadra.

Eri in lacrime dopo la partita...

... Non vedevo l'ora che arrivasse la finale. Ho lasciato che le mie emozioni si liberassero, ed è stato allora che sono arrivate le lacrime.

L'intervista integrale (in tedesco)