Atletica Chebet trionfa nei 10'000 metri ai Mondiali di Tokyo

Swisstxt

13.9.2025 - 16:11

Chebet
Chebet
KEY

Ai Mondiali di Tokyo a trionfare nei 10’000 metri femminili è stata la detentrice del record del mondo Beatrice Chebet (30’37"61), la quale si è messa al collo la sua prima medaglia iridata precedendo l’italiana Nadia Battocletti e l’etiope Gudaf Tsegay.

SwissTXT

13.09.2025, 16:11

13.09.2025, 16:17

Nel lancio del peso il 3 volte campione olimpico Ryan Crouser ha conquistato il suo terzo titolo mondiale con un lancio di 22,34 metri, battendo il messicano Uziel Muñnoz e l’italiano Leonardo Fabbri.

Nell'ultima finale della prima giornata di gare gli USA hanno vinto la 4x400m mista (3’08"80) davanti a Paesi Bassi (3’09"96) e Belgio (3’10"61).

