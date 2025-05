Tragedia alla Granfondo di Bergamo! Michele Negri ha perso la vita dopo una tremenda caduta.



La morte di Michele Negri alla Granfondo BGY continua a scuotere il mondo del ciclismo amatoriale, tra dolore, domande e una gara rimasta senza traguardo.

Michele Negri, 31enne ciclista amatoriale e atleta di punta del team Mp Filtri, è morto durante la Granfondo BGY in seguito a una caduta in discesa a Berbenno.

Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, l'impatto contro un muro in un tratto tecnico del percorso lungo da 162 km gli è stato fatale.

La gara è stata sospesa e l’organizzazione ha espresso cordoglio per una tragedia che ha profondamente colpito il mondo del ciclismo. Mostra di più

Michele Negri, originario di Sant'Angelo Lodigiano e residente a Cavenago d’Adda (in provincia di Lodi, in Lombardia), ha perso la vita domenica 28 aprile durante la Granfondo BGY, una delle prime gare stagionali del calendario amatoriale.

Tesserato con il team Mp Filtri di Milano, affiliato alla FCI e attivo nelle principali granfondo nazionali, il 31enne era considerato uno degli atleti di punta della squadra: sul sito ufficiale veniva descritto come «scalatore».

Secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera», l'incidente è avvenuto a Berbenno, lungo uno dei tratti più tecnici in discesa del percorso lungo (162 km, oltre 3'000 metri di dislivello). Negri avrebbe perso da solo il controllo della bici in una curva a gomito, finendo contro un muro nei pressi della chiesa parrocchiale.

I soccorsi, giunti tempestivamente anche con l'elisoccorso, non hanno potuto salvarlo. Al momento della caduta si trovava nel gruppo di testa, a circa 44 chilometri dal traguardo.

La vittima lavorava come Software Developer Engineer per NTT Data Italia e gareggiava nella categoria Master 1. Appassionato di ciclismo, aveva costruito un solido palmarès con diversi piazzamenti di rilievo nelle granfondo. Partecipare alla Granfondo BGY era per lui un appuntamento irrinunciabile, occasione per testare la preparazione in vista della stagione.

Indagine in corso

A seguito della tragedia, l'organizzazione ha sospeso il percorso lungo. Il patron della manifestazione, Beppe Manenti, visibilmente provato, ha rivolto un messaggio al pubblico dalla zona d'arrivo: «Certe notizie non si vorrebbero mai dare. Per una tragica caduta oggi ha perso la vita un ragazzo. Il Comitato Organizzatore chiede a tutti i presenti di rivolgere alla famiglia e alla squadra un pensiero di cordoglio e conforto».

Anche l'organizzazione della corsa ha diffuso un comunicato: «Con profondo dolore, l’organizzazione della BGY Airport Granfondo si stringe attorno alla famiglia e agli amici e rivolge loro le più sentite condoglianze».

Sulla dinamica dell'incidente i carabinieri di Zogno e la polizia stradale di Seriate stanno ancora indagando.