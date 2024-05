Riva Basket Ti-Press

Chiara Mariani è la nuova allenatrice del Riva Basket.

Swisstxt

Arriva dal Corsico Basket e vanta varie esperienze in Serie A2 e Serie B femminile in Italia. La società momò chiude quindi la sua esperienza con Andrea Piccinelli cominciata tre anni fa e che ha portato le ticinesi a vincere il campionato di LNB 2023, con conseguente ritorno in A.

Swisstxt