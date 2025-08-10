Jan Christen ha chiuso al 4o posto il Giro di Polonia, che lo aveva visto tra i protagonisti nelle prime tappe.
Già 4o alla vigilia dell'ultima tappa, il 21enne argoviese non è riuscito a salire sul podio dopo la cronometro, conclusa da 8o a 25» dal vincitore di giornata e finale Brandon McNulty.
Al rossocrociato sono mancati 2» per la terza piazza, occupata dall'italiano Matteo Sobrero alle spalle del connazionale Antonio Tiberi.
Nella prova contro il tempo il migliore degli elvetici è stato Stefan Kueng, mentre Yannis Voisard si è piazzato 11o nella generale.