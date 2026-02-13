Già in forma sabato scorso nella Clasica San Sebastian, conclusa al settimo posto, Jan Christen ha colto un prestigioso successo nel Giro di Polonia, facendo sua la 5a tappa.

L’argoviese, ora quarto a 18» dal leader della generale Bart Lemmen, è stato il più veloce nella frazione lunga 218,5 chilometri che ha portato il plotone da Opole a Kocierz, dove si è imposto in volata davanti al tedesco Marco Brenner e al francese Louis Barré, quest’ultimo attardato di 4». Nel gruppo di testa ha concluso anche l’altro Christen, il fratello Fabio, giunto sesto a 5».