Ciclismo
Ci sarà anche Tadej Pogacar al via dell'edizione 2026 della Vuelta
Ha vinto cinque volte il Tour de France e una quello d'Italia, ma mai il Giro di Spagna
Imago
Nello straordinario palmarès di Tadej Pogacar manca solo un grande giro, la Vuelta, e lo sloveno ha deciso che proverà a vincerla quest’anno.
La UAE ha infatti annunciato la presenza del 27enne al Giro di Spagna (in programma dal 22 agosto al 13 settembre), corsa che in carriera ha disputato una sola volta, nel 2019, chiudendola al terzo posto.
Trionfatore in cinque Tour de France e un Giro d’Italia, se Pogacar riuscisse ad imporsi anche nella gara a tappe iberica diventerebbe il nono corridore della storia a vincere tutti e tre i grandi giri.