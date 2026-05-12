Il Giro d'Italia ha una nuova maglia rosa.
La quarta tappa, la prima su suolo italiano dopo l'avvio in Bulgaria, ha visto Giulio Ciccone portarsi in testa alla generale.
A prevalere dopo i 138 km che hanno portato i corridori da Catanzaro a Cosenza è invece stato Jhonatan Narvaez, che con un poderoso allungo ha preceduto Orluis Aular e lo stesso Ciccone.
La volata di giornata è stata lanciata dall'elvetico Jan Christen, che ha creduto nell'impresa, ma che forse è partito un po' troppo presto. In ogni caso il rossocrociato può sorridere visti i soli 4'' dalla maglia rosa.