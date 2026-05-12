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Ciclismo Ciccone è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia

Swisstxt

12.5.2026 - 17:46

Giulio Ciccone
Giulio Ciccone
Imago

Il Giro d'Italia ha una nuova maglia rosa.

SwissTXT

12.05.2026, 17:46

12.05.2026, 17:48

La quarta tappa, la prima su suolo italiano dopo l'avvio in Bulgaria, ha visto Giulio Ciccone portarsi in testa alla generale.

A prevalere dopo i 138 km che hanno portato i corridori da Catanzaro a Cosenza è invece stato Jhonatan Narvaez, che con un poderoso allungo ha preceduto Orluis Aular e lo stesso Ciccone.

La volata di giornata è stata lanciata dall'elvetico Jan Christen, che ha creduto nell'impresa, ma che forse è partito un po' troppo presto. In ogni caso il rossocrociato può sorridere visti i soli 4'' dalla maglia rosa.

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