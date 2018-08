-Jan Ullrich è stato arrestato venerdì a Mallorca.

L'ex ciclista, già balzato agli onori della cronaca nel 2014 per un incidente in stato di ebbrezza in Svizzera, secondo quanto riporta il sito del Bild ha aggredito diversi ospiti a una festa del suo vicino, l'attore tedesco Til Schweiger, dopo aver scavalcato la recinzione.